Два новых шанса Квята? По слухам, россиянина зовут в Формулу-1 и Формулу-Е

Самый успешный российский пилот в Формуле-1 Даниил Квят покинул стартовую решётку в конце прошлого года, когда в «Альфа Таури» ему предпочли японского юниора Юки Цуноду. Однако Даниил никогда не говорил, что покидает «Большие призы», и каждый раз подчёркивал, что надеется вернуться в 2022-м. И, по данным одного из известных инсайдеров паддока Джо Сейвуда, Квят — один из кандидатов в «Уильямс» на следующий сезон.

Кто вместо Расселла?

Предполагается, что сезон-2021 станет для Джорджа Расселла последним в «Уильямсе». Ещё на прошлогоднем Гран-при Сахира британец доказал, что способен быть конкурентоспособным в составе топ-команды, в то же время Валттери Боттас год из года стоит на месте и никакого прогресса не демонстрирует. Считается, что вопрос о переходе Расселла в «Мерседес» уже решён, но руководитель команды Тото Вольф это опровергает.

Если Расселл действительно уходит из «Уильямса», то команде из Гроува нужен новый пилот — второе место прочно занято Николасом Латифи и спонсорами, связанными с его семьёй. Во второй кокпит, учитывая многолетнюю связь «Уильямса» и «Мерседеса», логично было бы посадить кого-то из юниоров немецкой программы, но в данный момент таковых нет.

В программе «Мерседеса», не считая Расселла, в данный момент состоят пять пилотов, и трое из них — картингисты. Лишь эстонец Пол Арон да Фредерик Вести из Дании имеют опыт в «формульных» гонках, и то — не выше Формулы-3. Арон выступает в европейской Формуле-Регионал и после пяти этапов занимает пятое место — три подиума и ни одной победы, а Вести уже второй год гоняется в Ф-3 и в этом сезоне (в отличие от предыдущего) тоже не выигрывал гонок.

Даниил Квят (слева) и Фернандо Алонсо (справа) изучают трассу перед Гран-при Португалии Фото: Lars Baron/Getty Images

При этом, даже если бы Вести с Ароном в этом году побеждали бы в своих сериях, по данным Сейвуда, в «Уильямс» никого бы из них не отправили. По сведениям журналиста, «Мерседес» хочет видеть в составе своего сателлита более опытного гонщика, чтобы при необходимости он мог заменить кого-то из боевых. И именно в такой роли в «Уильямсе» может появиться Даниил Квят — быстрый, опытный и не очень дорогой пилот.

Правда, у «Мерседеса» есть похожий вариант — Ник де Врис в Формуле-Е, который при поддержке немецкого концерна в 2019 году стал чемпионом Формулы-2. В электрической серии де Врис тоже смотрится очень неплохо: в этом году у Ника две победы, а сам он стабильно входит в число претендентов на чемпионство. Правда, у де Вриса, в отличие от Квята, опыта выступлений в Формуле-1 нет.

Захочет ли сам Квят в «Уильямс»? А почему нет? Со следующего года кардинально меняется технический регламент, а новые владельцы готовы инвестировать в проект, так что шанс выбраться из группы аутсайдеров уже в 2022 году, когда ФИА разрешит шире использовать чужие наработки, есть.

Опять же, а разве у Даниила много альтернатив? Минимальные шансы на кокпит «Альпин» пропали после нового контракта Эстебана Окона, в других командах Ф-1 вакансий тоже не предвидится. «Уильямс» — по сути финальный шанс на возвращение россиянина в лучшую гоночную серию мира.

Формула-Е тоже зовёт!

Вместе с этим у Квята есть шанс прямо сейчас оказаться в Формуле-Е — «Ниссан е.Дамс» внезапно не договорилась со своим пилотом Оливером Роулендом и теперь ищет Себастьену Буэми нового напарника на следующий сезон. На фоне того, что Квят является резервистом «Альпин», входящим в один концерн с «Ниссан», кандидатура россиянина выглядит логичной — в том случае, конечно, если Даниилу эта серия интересна.

Сейчас в Формуле-Е выступает целый ряд экс-пилотов Ф-1: Жан-Эрик Вернь, двукратный чемпион серии, Стоффель Вандорн, Паскаль Верляйн, Лукас ди Грасси, уже упоминавшийся Себастьен Буэми. Отчасти благодаря этому ФИА наделила первенство статусом чемпионата мира.

Оливер Роуленд на этапе Формулы-Е в Пуэбле — его место может занять Квят Фото: Hector Vivas/Getty Images

Правда, больше похвастаться серии нечем: формат квалификации регулярно подвергается критике, голосования болельщиков для увеличения мощности у любимых пилотов отдаёт практиками реалити-шоу, а общая хаотичность происходящего на трассе не позволяют рассчитывать на стабильные результаты. Например, Себастьен Буэми, выигравший за первые три сезона 12 гонок и чемпионский титул, за последние четыре года одержал лишь одну победу.

Было бы интересно увидеть Даниила Квята в борьбе в Формуле-Е, это также позволило бы вспомнить практику дуэлей колесо в колесо и подготовиться к возвращению в Ф-1, но едва ли следует рассматривать этот проект как основной, пока есть шанс в «Больших призах». Однако если вернуться в Формулу-1 так и не удастся, то Формула-Е станет для Даниила логичным – и долгосрочным – местом продолжения карьеры.