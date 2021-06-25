Валттери, что это было?! Пилота Формулы-1 развернуло ещё до выезда на трассу. Видео

Гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса продолжают преследовать всевозможные неприятности в нынешнем сезоне Формулы-1. Нестабильные выступления финна, когда он то конкурирует с Льюисом Хэмилтоном, то проваливается на границу очковой зоны, уже привели к разговорам, что Валттери пора бы освободить кокпит «Мерседеса» для молодого воспитанника немцев Джорджа Расселла. И на этом фоне Боттас допустил необъяснимый ляп во время второй пятничной тренировки Гран-при Штирии.

Всё шло штатно: после очередной серии кругов Боттас заехал к механикам, чтобы те потренировали пит-стоп и сразу выпустили финна обратно на трассу. Замена колёс прошла по плану, и после небольшой паузы Боттас с пробуксовкой рванул обратно. В самой пробуксовке ничего странного нет: во время тренировок гонщики стараются «обрезинить» позиции своих команд на пит-лейне, чтобы обеспечить наилучшее сцепление во время пит-стопов в самой гонке.

Вот только Боттас с этим упражнением явно перестарался: его «Мерседес» так сильно ушёл в занос, что Валттери пришлось отлавливать машину обратным движением руля! Что ж, столкновения с пит-уолл (стеной, которая отделяет пит-лейн от стартовой прямой и на которой находятся командные мостики) пилот «Мерседеса» избежал, но вот полный контроль над болидом так и не восстановил.

Болид «Мерседеса» повело боком — к зоне, отведённой для представителей «Макларена». К счастью, в этот момент все механики находились в боксах или совсем рядом с ними, а Боттас всё-таки оставался на основном ходе пит-лейна, пусть и двигаясь боком.

В общем, худшего — а именно столкновения машины с какими-либо сотрудниками команд, телеоператорами, маршалами или обслуживающим персоналом трассы — удалось избежать.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

Но для Боттаса приключения не закончились: его автомобиль замер в таком положении, что развернуться без посторонней помощи уже не мог (либо пришлось бы очень долго, в стиле Остина Пауэрса, маневрировать туда-сюда). Механики «Макларена» помогли конкуренту, толкая болид Валттери вперёд и назад. Только после этого Боттас всё-таки покинул пит-лейн.

Разумеется, в «Макларене» оказались не слишком довольны подобными пируэтами финна, которые в теории могли привести к куда более серьёзным последствиям. Представители британской команды по радио пожаловались на пилота гоночному директору Формулы-1 Майклу Маси: «Майкл, это просто нелепо, он мог бы задеть наших ребят!»



Ответ Маси был коротким: «Согласен, спасибо». Вскоре после этих переговоров появилась информация, что стюарды изучат инцидент с Боттасом после второй тренировки Гран-при Штирии.



Это действительно важно: не для того даже, чтобы непременно наказать Валттери, а чтобы понять, как избежать подобных происшествий в будущем. Раз уж совсем недавно ФИА забеспокоилась по поводу слишком быстрых пит-стопов «Ред Булл», то дрифтящие по пит-лейну болиды тоже явно должны заинтересовать федерацию.

«Да, меня развернуло, — прокомментировал инцидент сам Валттери после сессии. — Мы попробовали кое-что другое при выезде с пит-бокса, и возникли некие переменные факторы, которых обычно нет, они привели к пробуксовке, и поэтому меня развернуло. Штраф? Я удивлюсь, если меня накажут. Это обычная ошибка, такое случается. Но я уверен, что они хотят разобраться, что действительно случилось».