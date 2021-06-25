Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса развернуло на пит-лейне сразу после старта от механиков — видео

Валттери, что это было?! Пилота Формулы-1 развернуло ещё до выезда на трассу. Видео
Евгений Кустов
Валттери, что это было?!
Комментарии
На фоне слухов об уходе из «Мерседеса» финский гонщик допустил ляп и напугал чужую команду.

Гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса продолжают преследовать всевозможные неприятности в нынешнем сезоне Формулы-1. Нестабильные выступления финна, когда он то конкурирует с Льюисом Хэмилтоном, то проваливается на границу очковой зоны, уже привели к разговорам, что Валттери пора бы освободить кокпит «Мерседеса» для молодого воспитанника немцев Джорджа Расселла. И на этом фоне Боттас допустил необъяснимый ляп во время второй пятничной тренировки Гран-при Штирии.

Всё шло штатно: после очередной серии кругов Боттас заехал к механикам, чтобы те потренировали пит-стоп и сразу выпустили финна обратно на трассу. Замена колёс прошла по плану, и после небольшой паузы Боттас с пробуксовкой рванул обратно. В самой пробуксовке ничего странного нет: во время тренировок гонщики стараются «обрезинить» позиции своих команд на пит-лейне, чтобы обеспечить наилучшее сцепление во время пит-стопов в самой гонке.

Вот только Боттас с этим упражнением явно перестарался: его «Мерседес» так сильно ушёл в занос, что Валттери пришлось отлавливать машину обратным движением руля! Что ж, столкновения с пит-уолл (стеной, которая отделяет пит-лейн от стартовой прямой и на которой находятся командные мостики) пилот «Мерседеса» избежал, но вот полный контроль над болидом так и не восстановил.

Формула-1 2021. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Штирии. Свободная практика 2
25 июня 2021, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:05.412
2
Даниэль Риккардо
McLaren
+0.336
3
Эстебан Окон
Alpine
+0.378

Болид «Мерседеса» повело боком — к зоне, отведённой для представителей «Макларена». К счастью, в этот момент все механики находились в боксах или совсем рядом с ними, а Боттас всё-таки оставался на основном ходе пит-лейна, пусть и двигаясь боком.

В общем, худшего — а именно столкновения машины с какими-либо сотрудниками команд, телеоператорами, маршалами или обслуживающим персоналом трассы — удалось избежать.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

Но для Боттаса приключения не закончились: его автомобиль замер в таком положении, что развернуться без посторонней помощи уже не мог (либо пришлось бы очень долго, в стиле Остина Пауэрса, маневрировать туда-сюда). Механики «Макларена» помогли конкуренту, толкая болид Валттери вперёд и назад. Только после этого Боттас всё-таки покинул пит-лейн.

«Мерседес» сглупил на Гран-при Франции, причём дважды. Что с чемпионами? «Мерседес» сглупил на Гран-при Франции, причём дважды. Что с чемпионами?

Разумеется, в «Макларене» оказались не слишком довольны подобными пируэтами финна, которые в теории могли привести к куда более серьёзным последствиям. Представители британской команды по радио пожаловались на пилота гоночному директору Формулы-1 Майклу Маси: «Майкл, это просто нелепо, он мог бы задеть наших ребят!»

Ответ Маси был коротким: «Согласен, спасибо». Вскоре после этих переговоров появилась информация, что стюарды изучат инцидент с Боттасом после второй тренировки Гран-при Штирии.

Это действительно важно: не для того даже, чтобы непременно наказать Валттери, а чтобы понять, как избежать подобных происшествий в будущем. Раз уж совсем недавно ФИА забеспокоилась по поводу слишком быстрых пит-стопов «Ред Булл», то дрифтящие по пит-лейну болиды тоже явно должны заинтересовать федерацию.

Новость по теме
ФИА приняла меры, которые замедлят пит-стопы в Формуле-1

«Да, меня развернуло, — прокомментировал инцидент сам Валттери после сессии. — Мы попробовали кое-что другое при выезде с пит-бокса, и возникли некие переменные факторы, которых обычно нет, они привели к пробуксовке, и поэтому меня развернуло. Штраф? Я удивлюсь, если меня накажут. Это обычная ошибка, такое случается. Но я уверен, что они хотят разобраться, что действительно случилось».

«Мерседес» добивает Боттаса на фоне кошмарных результатов. Его уже точно решили убрать? «Мерседес» добивает Боттаса на фоне кошмарных результатов. Его уже точно решили убрать?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021