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Ферстаппен выиграл поул Гран-при Штирии Ф-1, Боттас — 2-й, Хэмилтон — 3-й, Мазепин — 20-й

Ферстаппен снова на поуле. Льюису не хватило трёх попыток — чемпион уступил даже Боттасу
Дмитрий Захарченко
Ферстаппен выиграл поул Гран-при Штирии Ф-1
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Действующий чемпион уступил даже напарнику, но стартовать будет вторым, а вот Никита Мазепин опять последний.

В пятничных тренировках темп на «Ред Булл Ринге» задавали владельцы трассы, но вот утром в субботу ситуация изменилась: Льюис Хэмилтон проехал рекордный круг уик-энда и на две десятых секунды опередил Макса Ферстаппена. Так что предсказать победителя квалификации заранее было невозможно.

В третьем сегменте Хэмилтон неожиданно выехал на трассу первым и поставил базовое время в районе 1:04,2. Ферстаппен уверенно превзошёл соперника с результатом 1:03,8.

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Сайнс и Феттель потеряли лучшие круги

Во втором сегменте из квалификации выбыли по одному пилоту «Феррари», «Макларена» и «Астон Мартина», притом, что двое из них потеряли свои лучшие круги за нарушение границ трассы. Главным же героем Q2 стал Джордж Расселл — британец, как обычно, пробился во второй сегмент и едва не попал в третий: лидер «Уильямса» занял 11-е место, уступив Строллу 0,008 секунды.

На 12-й строчке остался Карлос Сайнс — испанец улучшил в последней попытке, но недостаточно, а затем лишился её за нарушение границ трассы. Вообще-то испанец должен был быть 13-м, но Себастьян Феттель тоже потерял свой лучший результат. В итоге немец откатился на 14-е место, а 13-м квалифицировался Даниэль Риккардо — австралиец очень слабо провёл сегмент, более полусекунды уступив Ландо Норрису. На 15-м месте квалифицировался Антонио Джовинацци.

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Окон выбыл в Q1

Главной неожиданностью первого сегмента стал вылет Эстебана Окона — француз проехал свою финальную попытку с улучшением, но всё равно оказался на четверть секунды медленнее напарника. Результата Окона хватило лишь на 17-ю позицию — Эстебан уступил даже Николасу Латифи. Это худшая квалификация француза в этом сезоне.

На 18-й позиции расположился Кими Райкконен — для финна это тоже худший результат в сезоне. Финн при этом проиграл Джовинацци уже в пятый раз в шести последних квалификациях.

Замкнули протоколы традиционно пилоты «Хааса». Выше вновь расположился Мик Шумахер, хотя немец допустил ошибку в последней попытке и даже не закончил круг. Никита Мазепин потерял свою первую попытку — выезд за пределы трассы, зато прибавлял по ходу сегмента и в итоговых протоколах уступил напарнику лишь 0,15 секунды. В тренировках разрывы были намного больше.

Гран-при Штирии стартует в воскресенье 27 июня в 16:00 по московскому времени.

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