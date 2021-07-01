Помимо Ферстаппена, текущий сезон Ф-1 блестяще проводит ещё один гонщик. И это не Хэмилтон

Пока специалисты спорят, кто талантливее — Льюис Хэмилтон или Макс Ферстаппен, Ландо Норрис за их спинами доминирует среди середняков и незаметно для большинства вырастает в топ-пилота. Не удивляйтесь, если в следующем году молодой англичанин из «Макларена» станет одним из главных действующих лиц чемпионата.

Парадокс Норриса

Судите сами: в восьми гонках Ландо семь раз финишировал в топ-5 и завоевал два подиума, а также ни разу по ходу сезона не квалифицировался ниже девятой позиции — не все пилоты «Мерседеса» могут таким похвастаться! Ну и наконец на счету Норриса сейчас 86 баллов — это на 52 больше, чем у его напарника Даниэля Риккардо. Австралиец, конечно, проводит не лучший свой сезон, но результат всё равно впечатляющий — фактически 21-летний гонщик сражается с «Феррари» в одиночку.



Пожалуй, самым впечатляющим достижением Норриса в этом сезоне является тот факт, что в пяти из восьми прошедших гонок минувшего сезона именно Ландо финишировал впереди всех, кроме пилотов «Ред Булл» и «Мерседеса». То есть в альтернативной реальности сезон без участия грандов был бы намного скучнее — парадокс!

Ландо Норрис после третьего места на Гран-при Монако Фото: Sebastian Nogier/Getty Images

Без плохих уик-эндов у Норриса в этом году не обошлось. Британец невнятно выступил в Барселоне (единственный этап, где Ландо не попал в топ-5) и ошибался в Баку: сначала проехал на красный свет, когда надо было возвращаться в боксы, а затем неудачно стартовал и лишь из-за проблем других пилотов смог отыграться.



Несмотря на пару средних результатов, Ландо держится на четвёртой позиции чемпионата и, например, Серхио Пересу проигрывает меньше, чем тот же Валттери Боттас самому Норрису. Ну а если говорить о непосредственных соперниках гонщика «Макларена», то ближайший из них — Шарль Леклер — в 28 баллах позади! Выступай Риккардо так же, как его напарник, и третье место в Кубке конструкторов было бы Уокингу гарантировано.

Проверка Даниэлем Риккардо

Норрис работает с «Маклареном» с 2017 года, когда вступил в молодёжную программу Уокинга, но лишь в сезоне-2019 Ландо довелось стать призовым гонщиком команды. И уже тогда необычный дебютант смог победить в квалификациях Карлоса Сайнса — 11-10. По очкам в свой первый сезон Норрис уступил почти вдвое, но уже в 2020-м между гонщиками были минимальные восемь очков, а в квалификациях Ландо вновь оказался сильнее — 9-8.



Переход Даниэля Риккардо в «Макларен» в паддоке ждали с особым интересом — в том числе, чтобы посмотреть, как Норрис будет выглядеть в сравнении с признанным и опытным топ-пилотом. Однако эта кампания у австралийца не заладилась, и он до сих пор не может обрести уверенность за рулём новой для себя машины. А MCL35M получилась очень неплохой — и Ландо всему миру демонстрирует её потенциал.

Борьба Хэмилтона, Норриса и Переса на Гран-при Штирии Фото: Clive Rose/Getty Images

Проблемы Риккардо резко повышают акции Норриса, однако вечно трудности продолжаться не будут. К тому же в квалификациях счёт далеко не так велик, как может показаться: 5-3 в пользу Ландо. Рано или поздно Даниэль найдёт с машиной общий язык и научится регулярно извлекать из неё максимум, а в такие дни Риккардо способен побеждать кого угодно, что уже не раз доказывал в паре с Феттелем, Ферстаппеном и Хюлькенбергом. Устоит ли Норрис под таким прессингом? Не растеряет молодой гонщик уверенности? Сможет ли столь же стабильно финишировать в топ-5?



У Норриса долгосрочный контракт с «Маклареном», но пока никто не знает, какой будет расстановка сил в сезоне-2022 с его новыми шасси, но определённо можно сказать, что Уокинг собрал очень сильную пару пилотов. И за рулём достойной машины каждый из них способен бороться за чемпионство.