Хватит жаловаться на судей Формулы-1. Без штрафов гонки превратятся в уныние

Победа Макса Ферстаппена на втором австрийском Гран-при была настолько убедительной, что в итоге штрафы Норрису и Пересу стали главными событиями гонки. Сразу три эпизода удостоились санкций от стюардов гонки, которые решали, что правила борьбы были нарушены.

Эти решения не понравились ни пилотам (оштрафованным), ни руководителям их команд. Разбираем их претензии и попытаемся представить, как выглядели бы гонки, если выдавливать с трассы было бы законно.

В чём вообще дело

Первый эпизод, о котором спорят в паддоке, касается борьбы Серхио Переса и Ландо Норриса, в которой последний выдавил соперника за пределы трассы в четвёртом повороте. Машины ехали бок о бок, нос «Ред Булл» был даже чуть-чуть впереди, но «Макларен» выехал таким образом, что даже на поребрике места не оставалось — мексиканца выбросило на гравий, и пусть ему удалось вернуться на трассу, но уже лишь десятым. Гонка, в которой Чеко легко мог стать вторым, оказалась испорчена.

Чуть позже сам Перес в точно такой же манере выдавил Шарля Леклера, не оставив ему места в четвёртом повороте. Норрис к тому моменту уже получил свой штраф, и было бы нелогично не наказывать за тот же поступок Чеко. Леклер тем временем разгадал нехитрую тактику Серхио и в следующий раз перекрестил траектории в четвёртом, чтобы бок о бок войти в следующий скоростной левый, но и там Перес не оставил «Феррари» места.

Леклер подготовил и провёл очень красивую комбинацию, и Перес сохранил позицию не за счёт мастерской обороны или смелой работы на внутренней траектории. Он просто выдавил соперника за пределы гоночного полотна, разрушив действительно красивый эпизод. Чеко в итоге получил два штрафа по пять секунд.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в «инстаграме» Формулы-1.

«Я считаю, что это уже перебор. Одного штрафа было бы достаточно, — считает консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко. — Мы же хотим видеть гонки, верно? Они все гоняются на пределе, и пока никто не вылетел, всё в порядке, как мне кажется. Норрису тоже не нужно было давать штрафа».



«Это плохой прецедент для Формулы-1, — соглашается с Марко Зак Браун, глава «Макларена». — То есть теперь ты должен пропускать кого-то просто потому, что он поравнялся с тобой. В таком формате бороться будет очень сложно — это же нонсенс. Я уже 35 лет в спорте, и всегда считалось, что если на первых кругах обгоняешь снаружи, то это ты должен быть осторожен, ведь это ты рискуешь. Нам стоит давать пилотам больше свободы».

Гонки вообще без обгонов?

Логика в словах Марко и Брауна, безусловно, есть, и в первую очередь болельщики хотят видеть на трассе борьбу пилотов. Притом что на самом деле с каждым годом на трассах всё больше разворачивается борьба команд, и Марко выступает против штрафа Норриса лишь потому, что его гонщик получил пенальти за то же самое.



А что будет, если подобные выдавливания наказываться штрафом не будут? На большинстве трасс обгонов не будет вообще — каким бы ни было преимущество преследователя, подпустить его к себе пораньше и в удобном месте «не увидеть в зеркалах» элементарно даже для пилота Формулы-2. Пойдёт ли в атаку пилот, зная, что его могут, ничем не рискуя, выдавить в гравий? Или того хуже — в асфальтовую зону безопасности, штраф за выезд на которую будет ещё хуже (и повлечёт за собой штрафной балл).

Майкл Маси, гоночный директор Формулы-1 Фото: Clive Mason/Getty Images

В прошлом за такое действительно не штрафовали, но в середине и конце 90-х пилоты оставляли друг другу место — трудно рисковать столкновением на большой скорости, когда пару лет назад разбился Айртон Сенна. Лишь со временем, когда автомобили стали намного безопаснее, пилоты стали всё чаще блокировать друг друга, но подобное никогда не было в порядке вещей. И тот же Сенна с его рискованными обгонами всегда считался агрессивным и жестоким пилотом, совсем не джентльменом, придерживающимся соглашений.

Есть проблема с системой штрафных баллов — слишком сурово отстранять за подобный инцидент или репетицию старта в неположенном месте. Но правила борьбы на трассе должны быть — иначе этой самой борьбы не останется вовсе. Есть проблема с последовательностью судей: в 2019-м за точно такое же выдавливание Леклера Ферстаппена не наказали, хотя речь шла о победе, а Феттеля лишили победы в Канаде за куда меньшее.

Но это не значит, что правила нужно отменить вовсе. С современными габаритами машин, зависимостью аэродинамики от чистого воздуха и не слишком долговечной резиной отбиваться до последнего станет чрезвычайно легко, а гонки станут всё более паровозными.