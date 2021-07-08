10 пилотов, которые выиграли больше всего гонок, но не стали чемпионами Формулы-1

Ферстаппен уже совсем скоро возгласит рейтинг… чтобы покинуть его уже в конце сезона?

В минувшее воскресенье Макс Ферстаппен отпраздновал свою уже третью подряд победу, проведя безупречный уик-энд на трассе «Ред Булл Ринг». Этот триумф стал для голландца уже пятнадцатым в карьере. С каждой новой победой Ферстаппен помимо того, что становится ближе к долгожданному титулу, ещё и подступает к весьма неоднозначному достижению. Дело в том, что всего одна виктория осталась Максу для того чтобы сравняться с рекордом Стирлинга Мосса по количеству побед в карьере без чемпионского титула. В конце сезона Ферстаппен, конечно же, может при удачных раскладах навсегда покинуть данный рейтинг. А пока что мы вспомним самых успешных пилотов из тех, кому так и не довелось стать чемпионом.

Валттери Боттас – 9 побед

За последние два года, пожалуй, только ленивый не критиковал Валттери как за результаты на трассе, так и за положение в команде. Судьбоносным в карьере Боттаса стал переход в «Мерседес», который и обеспечил финну те девять побед, что находятся сейчас в его активе.

За четыре года, проведенных за рулем быстрейшего болида пелотона, Валттери так и не выпал реальный шанс побороться за титул. Ведь Боттаса изначально приглашали в немецкую команду на роль второго пилота, и ни о каком равноправии а-ля «Росберг – Хэмилтон» не шло и речи. Оттого и триумфы Валттери, можно сказать, имеют «серебряный отлив».

Доминирующая машина позволила Боттасу девять раз подняться на верхнюю ступень пьедестала, а вот уже статус в команде не позволил финну хоть раз по-настоящему претендовать на чемпионство.

Валери Боттас Фото: Clive Rose/Getty Images

Марк Уэббер – 9 побед

Годы, проведённые в «Ред Булл», однозначно стали лучшим отрезком формульной карьеры австралийца. В заключительные пять лет своего пребывания в Ф-1Уэббер наконец-таки получил в свое распоряжение по-настоящему боеспособный болид. Одержав свою первую победу в 2009 году, Марк установил одно достаточно интересное достижение, став пилотом, который затратил наибольшее количество гонок для первой виктории – 130 стартов (в прошлом сезоне Серхио Перес обновил рекорд). Подобное достижение как нельзя лучше характеризует упорство и целеустремленность Уэббера.

На следующий год после дебютной победы австралиец вёл уже реальную борьбу за титул. Настолько близок к чемпионству, как в 2010-м, Уэббер не был никогда. За три этапа до конца чемпионата Марк возглавлял личный зачёт, на 14 очков опережая главных преследователей – Феттеля и Алонсо.

Перед финальной гонкой сезона в Абу-Даби Уэббер уже не был лидером чемпионата, отставая от Алонсо на 8 очков. Однако в «Феррари» именно австралийца рассматривали в роли главного соперника Фернандо. В итоге погоня за Уэббером стоила «Феррари» титула: скопировав тактику Марка, Алонсо заехал на пит-стоп вслед за австралийцем, а после уперся в Петрова и распрощался с уплывающим из рук чемпионством.

Так Уэббер хоть и не стал чемпионом сам, но помог завоевать титул своему напарнику Себастьяну Феттелю.

Герхард Бергер – 10 побед

Австрийцу посчастливилось стать частью истории таких великих команд, как «Макларен» и «Феррари», именно в этих коллективах Бергером и была одержана большая часть побед. В карьере австрийца не было каких-то резких взлетов или падений. Выступления Бергера в Ф-1 стали воплощением стабильности. Свои десять побед он добывал на протяжении одиннадцати лет. Ни в одном из сезонов Бергеру не удалось выиграть более двух раз – такие результаты, конечно же, не позволяли по-настоящему бороться за чемпионство.

Однако, несмотря на отсутствие титула, ярких моментов в австрийца более чем хватало. Сразу на ум приходит памятная победа в Монце за рулем «Феррари» в 1988-м, которая стала единственной в сезоне, одержанной не пилотом «Макларена». Или же победа Герхарда на «Хоккенхайме» в 1997-м, которую он завоевал, находясь не в лучшем эмоциональном состоянии после смерти отца. Кстати эта виктория стала последней в истории «Бенеттона» – что интересно, первую победу команде принёс также Бергер.

Ронни Петерсон – 10 побед

Петерсон часто попадает во всевозможные рейтинги лучших пилотов, которые так и не стали чемпионами. И дело тут отнюдь не в сухой статистике. Швед выжимал максимум из каждого болида, который оказывался в его распоряжении. Так, например в 1971-м Петерсон стал вице-чемпионом за рулем «Марч» — гоночный подвиг, не иначе.

При статусе одного из самых талантливых пилотов поколения Ронни попросту не везло с выбором команд. Он застал постчемпионский «Лотус» в начале 1970-х и утративший былую скорость «Тиррелл» в 1977-м. В следующем году Петерсон вернулся «Лотус» и наконец-таки получил по-настоящему достойную машину. Однако в команде Колина Чепмена шведский гонщик пребывал на вторых ролях. В сезоне-1978 ставка в «Лотусе» была сделана на Марио Андретти, который в итоге и стал чемпионом.

Гран-при Италии 1978-го был омрачен трагической аварией на старте гонки. Серьёзней всех в том завале пострадал Ронни. С переломами обеих ног он был доставлен в больницу, где скончался на следующее утро. Так трагично оборвалась судьба одного из самых выдающихся пилотов 1970-х.

Петерсон, пожалуй, является лучшим примером того, что величие измеряется отнюдь не в титулах.

Ронни Петерсон Фото: Bernard Cahier/Getty Images

Рубенс Баррикелло – 11 побед

В историю Ф-1 Баррикелло вошел, прежде всего, как верный напарник великого Михаэля Шумахера. Понятное дело, что в одной команде с Красным бароном бороться за титул Рубенсу было практически нереально. Немалое количество болельщиков критиковало Рубенса за его период карьеры в стане «Феррари» – как за слабые выступления на фоне Шумахера, так и за лояльное отношение к командной тактике.

Хотя стоит отметить, что пилотом Баррикелло был очень даже способным. Сопоставлять результаты бразильца с Шумахером – одним из величайших пилотов в истории Ф-1 – не совсем разумно. Баррикелло был достаточно быстрым пилотом, но без претензий на величие. К тому же в карьере бразильца были и красивые победы, прекрасно демонстрирующие его сильные стороны, например, Гран-при Германии 2000 года.

За 6 лет, проведенных в «Феррари», Рубенс принес «Скудерии» огромную пользу, прекрасно справляясь с обязанностями второго пилота. К тому же Баррикелло посчастливилось стать частью истории великой команды, и неудачной его карьеру уж точно нельзя назвать.

В 2005-м Рубенс покинул «Феррари», а спустя 4 года он вновь оказался в чемпионской команде — на сей раз она называлась «Браун». В британском коллективе бразилец завоевал свои последние победы в формульной карьере и уже по традиции в конце сезона поздравил своего напарника с победой в чемпионате.

Фелипе Масса – 11 побед

Также бразилец, также в «Феррари» и также 11 побед. Только вот между Массой и Баррикеллой есть одно важное различие: в отличие от Рубенса, у Фелипе был реальный шанс стать чемпионом. Из всех пилотов данного рейтинга именно Масса находился ближе всех к титулу. Выиграв домашнюю гонку, бразилец даже считался чемпионом сезона-2008 – ровно 39 секунд. Празднования в боксах «Феррари» прервал Льюис Хэмилтон, который опередил Тимо Глока за два поворота до конца последнего круга и вышел на спасительное 5-е место.

Добравшись до пит-лейна, Масса уже знал о преждевременности своей радости. В итоге весь мир увидел душераздирающие кадры рыдающего в кокпите Фелипе. Церемония награждения после гонки также источала грусть и разочарование.

Особенно обидно за Массу, учитывая, что в 2008-м была его единственная возможность побороться за титул. К тому в том сезоне хватало эпизодов, которые стоили Фелипе титула. Тут можно вспомнить и вылет бразильца в Малайзии, и сгоревший мотор в Венгрии, и провальный пит-стоп в Сингапуре.

Триумф в финальной гонке сезона-2008 в итоге стал для Массы последним в Ф-1. Однако уже в 2010 году он одержал самую важную победу в жизни, вернувшись в гонки после тяжелой травмы.

Карлос Ройтеманн – 12 побед

Случай Ройтеманна весьма интересный хотя бы потому, что он лично лишил себя потенциального титула, но обо всем по порядку. Свой первый полноценный сезон за «Феррари» Карлос провел в 1977 году. Болиды «Скудерии» в том сезоне были просто бесподобны. Однако у аргентинца было не так много шансов побороться за титул. Ведь его напарником был великий и ужасный Ники Лауда.

Перед следующим сезоном Лауда покинул «Феррари», и первым пилотом команды становился уже Ройтеманн. Казалось бы, для Карлоса это была отличная возможность замахнуться на победу в чемпионате. Однако что-либо противопоставить «Лотусу» в 1978-м было очень трудно, и, несмотря на четыре победы, аргентинец завершил сезон только лишь на 3-м месте в личном зачете.

Эту неудачу Карлос воспринял очень болезненно – настолько, что по окончании сезона принял решение покинуть «Феррари». Мечтая о чемпионском болиде, Ройтеманн договорился о своем переходе в «Лотус». Как показало время, это решение стало главной ошибкой в карьере Карлоса. Ведь пока Ройтеманн сражался за редкие подиумы, пилоты «Феррари» Шектер и Вильнёв вели между собой борьбу за титул. Так поспешное решение лишило Карлоса потенциального чемпионства.

После неудачного сезона аргентинец покинул «Лотус» и перешёл в «Уильямс». На сей раз чутье не подвело Ройтеманна, и выбор в пользу «Уильямса» можно назвать удачным. В 1981-м Карлос по-настоящему сражался за титул. Перед последним этапом сезона он и вовсе лидировал в личном зачете. Однако в финальной гонке досадным образом упустил титул, отстав от Нельсона Пике всего на одно очко.

В начале сезона-1982 Ройтеманн покинул «Уильямс» под предлогом начавшейся Фолклендской войны между Аргентиной и Великобританией. На этом закончилась и формульная карьера Ройтеманна. Свою следующую победу Карлос одержит в 1991 году на губернаторских выборах провинции Санта-Фе.

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Дэвид Култхард – 13 побед

Не смотря на то, что весомую часть карьеры Култхард провел в боеспособных командах, побороться за титул ему было так и не суждено. В период выступлений за «Уильямс» Дэвид был слишком молод, чтобы соперничать с более опытным Хиллом. Дебютная победа в Эшториле – максимум, которого смог достичь Култхард в команде сэра Фрэнка.

Перейдя в «Макларен», Дэвид получил в напарники будущую легенду «серебряных стрел» — Мику Хаккинена. До поры до времени пилоты сражались друг с другом наравне. Ровно до тех пор, пока «Макларен» не стал сражаться за титул: на первые роли вышел Хаккинен, Култхарду оставалось довольствоваться статусом второго пилота.

Несмотря на это, с 1997-го по 2003-й Култхард неизменно выигрывал хотя бы одну гонку за сезон. Так достаточно равномерно британцу и удалось одержать свои тринадцать побед.

Лучшим результатом в карьере Култхарда стало вице-чемпионство в 2001 году. Однако всё же любовь болельщиков – самое ценное, что Дэвид смог унести с собой из Ф-1.

Макс Ферстаппен – 15 побед

Думаю, здесь не стоит подробно расписывать, кто такой Макс Ферстаппен, ведь развитие его истории происходит прямо на наших глазах. Этот сезон может стать ключевым в карьере Макса. Никогда прежде он не был настолько близок к заветному чемпионству. Конечно, завершиться нынешний год ещё может по-всякому, но очень высока вероятность, что в этом «нечемпионском» рейтинге Ферстаппен надолго не задержится.

Макс Ферстаппен Фото: Clive Rose/Getty Images

Стирлинг Мосс – 16 побед

Вот мы и подобрались к самому «невезучему» из выдающихся гонщиков. Несмотря на 16 побед и статус одного из величайших пилотов своей эпохи, Стирлингу Моссу так и не удалось завоевать чемпионский титул. Легендарный британец четыре раза подряд по итогам сезона брал «серебро. Ближе всего к заветному титулу Мосс подобрался в сезон своего последнего вице-чемпионства.

История Формулы-1 видела множество случаев, когда пилоты лишались чемпионского титула по самым разным причинам. Однако история Мосса здесь стоит особняком. Ни до, ни после пилот Ф-1 не упускал чемпионство по столь благородной причине.

Сезон-1958 был ознаменован противостоянием двух британцев – Майка Хоторна и Стирлинга Мосса. Самым памятным эпизодом того сезона стала гонка на трассе «Боавишта», которая как нельзя лучше продемонстрировала благородный характер Мосса. Дело в том, что после Гран-при Португалии, победителем которого стал Стирлинг, судьи решили дисквалифицировать финишировавшего на втором месте Хоторна за то, что Майкл в попытках завести заглохшую машину двигался против направления движения. Казалось бы, ситуация для Стирлинга вырисовывалась как нельзя лучше: победа + дисквалификация главного соперника.

Однако далее Мосс взял свое слово в этой истории, сказав судьям, что видел, как Хоторн толкал свой болид за пределами трассы. Так благодаря Стирлингу судьи сняли обвинения с Хоторна и вернули ему все снятые очки.

Как выяснилось в конце сезона, этим джентльменским поступком Мосс по сути лишил себя чемпионства. Тем самым Стирлинг на собственном примере продемонстрировал всему миру, что честь важнее побед. В этом и заключается настоящее величие английского джентльмена.