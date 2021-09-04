Хэмилтон чуть не испортил голландцам праздник. Ферстаппен еле сохранил первое место!

0,04 до «трагедии»

Перед квалификацией в Зандворте однозначным фаворитом был Макс Ферстаппен — голландца в едином порыве поддерживали переполненные трибуны — «оранжевая армия», а в утренней тренировке он «привёз» всему пелотону полсекунды. И это на короткой трассе, которую современные машины проходят за 70 секунд!

В первых попытках решающего сегмента Ферстаппен опередил Боттаса на 0,3 секунды, Хэмилтон уступил ещё 0,05 и остался только третьим. Макс, к слову, на этой стадии остался один — Перес вылетел ещё в Q1, но о нём — ниже. Ферстаппен смог улучшить свой результат ещё на несколько сотых и во второй попытке — и именно это спасло его поул.



Льюис Хэмилтон проехал блестящий круг в заключительной попытке, но ему не хватило 0,04 секунды до времени Макса! Мгновение ока едва не испортило праздник десяткам тысяч зрителей на трибунах, но Ферстаппен завоевал второй поул подряд, а Хэмилтон поднялся на вторую строчку и теперь разделит с Максом первый ряд стартовой решётки.



Валттери Боттас на своём последнем круге прибавить не смог и занял третье место, на четвёртой позиции расположился Пьер Гасли, Шарль Леклер и Карлос Сайнс принесли «Феррари» третий ряд стартовой решётки, а на седьмой позиции неожиданно расположился Антонио Джовинацци — это лучший результат итальянца в сезоне-2021.



Эстебан Окон и Фернандо Алонсо заняли восьмое и девятое места — в третий раз подряд двукратный чемпион Ф-1 уступает напарнику. Замкнул же топ-10 Даниэль Риккардо.

Q2: вылеты Расселла и Латифи

Во втором сегменте точку в борьбе поставили гонщики «Уильямса». Началом конца стал вылет Джорджа Расселла во второй попытке — британец поторопился выйти на бэнкинг и потерял заднюю часть машины. До конца сегмента оставалось три с небольшим минуты, заезды возобновили, но тут же аналогичным образом в отбойники вылетел Николас Латифи, причём в его случае удар был гораздо сильнее, а последствия — серьёзнее (Расселл даже сумел вернуться в боксы). Теперь до клетчатого флага было немногим полутора минут — сегмент возобновлять не стали.

Расселл в итоге оказался на самой выгодной на решётке позиции — 11-й — и сможет выбирать состав резины на первый отрезок. На 12-м месте расположился Лэнс Стролл, Ландо Норрис остался 13-м, а Латифи — 14-м. Замкнул протоколы второго сегмента Юки Цунода — это лучшая квалификация дебютанта после сдвоенных этапов в Австрии.

Q1: провал Серхио Переса

Подписав новый контракт с «Ред Булл», Перес раз за разом сталкивается с проблемами. В Бельгии Серхио потерял три очка, разбив машину на круге постановки на стартовой решётке, а теперь выбыл уже в первом сегменте. Пока напарник боролся за поул, Чеко не успел на новую попытку — шедшие впереди пилоты покидали пит-лейн слишком медленно и Пересу не хватило секунды… Так плохо дела у Серхио ещё не шли.

Слабо выступил в Зандворте и Себастьян Феттель. Под занавес пилоты «Астон Мартин» отправились на решающие попытки, и Феттель проехал круг быстрее Стролла. Но последний остался на трассе и попробовал ещё улучшить, а Себ вернулся в боксы — и в конце концов его времени оказалось недостаточно.



Роберт Кубица, который неожиданно заменяет в «Альфа Ромео» подхватившего COVID-19 Кими Райкконена, занял 18-е место, а на последних двух позициях традиционно расположились гонщики «Хааса», и Мик Шумахер в 11-й раз в сезоне опередил Никиту Мазепина. Россиянин уступил 0,49 секунды.



Гран-при Нидерландов стартует в воскресенье, 5 сентября, в 16:00 по московскому времени.