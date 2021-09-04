Испугались «оранжевой армии»? В Ф-1 не стали штрафовать Макса на домашнем Гран-при

Перед стартом финальной тренировки в Нидерландах, которая в свете возвращения голландского Гран-при в календарь Формулы-1 представляла собой последний шанс подготовиться к квалификации, в паддоке ждали новостей из офиса ФИА — стюарды вызвали Макса Ферстаппена. Лидеру «Ред Булл» грозил штраф на стартовой решётке за обгон под красными флагами…

Инцидент произошёл во время второй сессии тренировок — когда на машине Льюиса Хэмилтона упало давление масла и действующий чемпион вынужден был припарковать её на обочине. Сначала загорелась индикация жёлтыми флагами, но почти сразу же судьи остановили сессию красными.

Ферстаппен был на быстром круге, а перед ним шёл Лэнс Стролл, и канадец пропускал Макса, поскольку сам не атаковал и находился вне траектории. В момент появления жёлтых и красных флагов разница в скорости между «Ред Булл» и «Астон Мартин» уже была огромной.

Как бы там ни было, Ферстаппен сбросил, но «Ред Булл» на огромной скорости проехал мимо Стролла — обгон под красными флагами был. И правила это строго запрещают.

Однако в данном случае нарушение было лишь формальным, и то — Макс был совершенно прав, что поступил именно так. Чтобы пропустить Стролла, Ферстаппену пришлось бы резко бить по тормозам, что лишь повышало бы риск столкновения. Голландец же в безопасном режиме проехал мимо пропускавшего его соперника и в рамках правил вернулся в боксы.

Странно, что из-за этого Ферстаппена вообще вызывали — неужели нельзя было просто посмотреть видео со всех камер, к чему формализм?

Так или иначе, стюарды выслушали голландца и затем уже с чистой совестью вынесли вердикт, что штраф здесь давать не за что. А ведь можно себе представить, как отнеслась бы к наказанию кумира собравшаяся на трибунах «оранжевая армия» его фанатов…