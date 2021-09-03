Первая победа Ханта и невероятная езда Вильнёва на трёх колёсах: топ-моменты «Зандворта»

Для современного любителя Формулы-1 трасса «Зандворт» является загадкой и воспринимается как новый и до сих пор неизвестный автодром. Однако начиная с самых первых сезонов Королевских гонок и вплоть до середины 1980-х, Гран-при Нидерландов практически каждый год присутствовал в календаре сезона Ф-1. Затем голландский автодром на время исчез из мира Королевских гонок, и вот уже в эти выходные, спустя долгие тридцать шесть лет, сильнейшие пилоты мира вновь выйдут на стартовую решётку трассы «Зандворт». В преддверии долгожданного Гран-при Нидерландов мы предлагаем вспомнить, как Формула-1 наведывалась в Голландию в далёком прошлом.

Во время войны мэр Зандворта обманом заставил немцев построить нынешнюю стартовую прямую трассы

Сегодня Зандворт смело можно назвать гоночной Меккой Голландии. Ведь именно в этом городе состоялись первые в истории страны официальные автоспортивные соревнования: 3 июня 1939 года Нидерланды в полной мере познакомились с миром высоких скоростей. Гонка по улицам Зандворта была организована по инициативе тогдашнего мэра города – Генри ван Альфена. В гоночных заездах градоначальник видел, прежде всего, экономическую выгоду для своего города. Ведь в те времена Зандворт являлся маленьким курортным городком и существовал во многом за счёт туризма. А регулярное проведение гонок должно было обеспечить наплыв туристов в Зандворт.

После того как первый гоночный заезд вызвал большой ажиотаж у местных жителей и гостей города, ван Альфен решил начать строительство стационарного автодрома. Но грандиозным планам градоначальника помешала война: в мае 1940 года Нидерланды были полностью оккупированы Германией. Однако идея о строительстве автодрома не покидала голову мэра даже в такое тяжёлое время. В конце концов ван Альфен придумал, как извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Он предложил немецким оккупантам построить в Зандворте длинный и широкий участок асфальтированной дороги, который те могли бы использовать для проведения триумфального парада после победы в войне. Немцы эту идею восприняли на ура и тут же принялись претворять в жизнь планы градоначальника. Стоит отметить, что в строительстве дороги было задействовано немалое число местных жителей, которых должны были отправить на принудительные работы в Германию. Тем самым мэр Зандворта переиграл немецких оккупантов уже во второй раз.

Таким образом, ван Альфену удалось чужими руками построить немалую часть будущего автодрома «Зандворт» – именно та самая «дорога для парадов» ныне является стартовой прямой автодрома. Думаю, Генри ван Альфена смело можно назвать одним из отцов-основателей голландского автоспорта.

К концу 1960-х трасса стала жутко небезопасной. Пришлось модернизировать автодром, однако это не помогло

На следующий год после окончания войны голландцы наконец-таки приступили к строительству автодрома. Некоторые фрагменты трассы уже были готовы и представляли собой действующие дороги общего пользования. Остальную часть гоночного трека достраивали уже на скупленной у местных жителей земле. Главная задача голландского автомобильного клуба заключалась в том, чтобы собрать в единое целое уже существующие дороги со специально построенными участками автодрома. Спроектировать конфигурацию трассы был приглашён победитель гонки «24 часа Ле-Мана» 1927 года – британец Сэмми Дэвис.

В конечном итоге строительство автодрома «Зандворт» было завершено в 1948-м. В этом же году состоялся первый в истории Гран-при Нидерландов: победу одержал единственный пилот, представляющий не Великобританию, – принц Таиланда Бира.

С появлением чемпионата под названием Формула-1 быстрейшие пилоты мира продолжали каждый год приезжать в Зандворт. Сначала Гран-при Нидерландов являлся внезачётным этапом, а с 1952 года вошел в календарь сезона Ф-1. Первый официальный этап Королевских гонок на голландской земле завершился тотальным триумфом «Феррари»: весь пьедестал почёта заняли представители «Скудерии», а победителем гонки стал доминировавший в сезоне-1952 Альберто Аскари. Впоследствии «Зандворт» плотно войдёт в мир Формулы-1, став одним из «регулярных» автодромов Королевских гонок. Только лишь пару раз в 1950-х голландский этап так и не получилось организовать из-за финансовых проблем королевства.

Старт Гран-при Нидерландов 1961 года Фото: Michael Hardy/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Конец 1960-х – начало 1970-х, пожалуй, можно назвать самым трудным периодом в истории автодрома: за этот временной промежуток в результате аварий на трассе «Зандворт» погибли четыре пилота. Череда трагических событий началась в 1967-м: в результате полученных в аварии травм ушёл из жизни пилот Формулы-2 – Иан Раби. Уже в следующем году всё в том же чемпионате Формулы-2 произошло фатальное столкновение между Клеем Регаццони и Крисом Ламбертом: болид британца вылетел за ограждение трассы – Ламберт погиб на месте.

Следующая трагедия на голландском автодроме коснулась уже Формулы-1. В 1970 году пилот команды «Фрэнк Уильямс Рейсинг Карс» Пирс Каридж на полной скорости вылетел за пределы трассы – причиной тому послужила поломка рулевого управления. В результате удара о земляную насыпь болид британца совершил несколько кульбитов, а после и вовсе загорелся – выжить в такой аварии было просто нереально.

После гибели Кариджа гонщики всерьёз подняли вопрос о безопасности автодромов. Совместным решением пилоты бойкотировали гонку на «Нордшляйфе» в сезоне-1970, выдвинув требования по увеличению уровня безопасности немецкой трассы. Та же участь спустя два года ждала и «Зандворт». Ведь с конца 1940-х голландский автодром практически не претерпел никаких изменений. В 1972 году Гран-при Нидерландов так и не состоялся из-за модернизации трассы: вместо крутого виража, который посчитали слишком опасным, был добавлен S-образный поворот, а также частично обновлено асфальтовое покрытие и расширены песчаные зоны безопасности.

Первая же гонка на обновлённой трассе была омрачена очередной трагедией. Проводивший свою дебютную гонку в Ф-1 пилот «Марча» Роджер Уильямсон стал новой жертвой голландского автодрома. Причём злосчастная авария произошла в том же самом месте, где два года назад погиб Каридж. Несмотря на работы по повышению уровня безопасности, «Зандворт» по-прежнему оставался крайне небезопасным автодромом, как и многие трассы того времени.

На «Зандворте» Хант отпраздновал первую победу. А Жиль Вильнёв покорил весь мир своим пилотажем на трёх колёсах

Несмотря на то что даже после модернизации голландский автодром глобально не стал безопаснее, Формула-1 каждый год продолжала приезжать на побережье Северного моря. Ещё двенадцать лет Гран-при Нидерландов продержится в календаре Королевских гонок. И за этот временной отрезок «Зандворт» подарит поклонникам Ф-1 немало памятных моментов.

Чего только стоит дебютная победа Джеймса Ханта за рулём скромного «Хескета». В 1975 году британцу достаточно часто удавалось демонстрировать темп, обладая при этом далеко не самым быстрым болидом. Второе место в Аргентине, а также несколько выдающихся квалификаций по ходу сезона во всей красе демонстрировали талант Ханта. Однако фаворитом предстоящего Гран-при Нидерландов его уж точно нельзя было назвать. Первый ряд стартового поля на «Зандворте» заняли доминировавшие весь уик-энд пилоты «Феррари» – Лауда и Регаццони, а Хант, в свою очередь, расположился на весьма высокой третьей позиции.

Старт гонки проходил при сильном дожде. Все пилоты без исключения начали воскресный заезд на дождевой резине. Вскоре асфальт начал достаточно быстро подсыхать, и самые смелые направились в боксы за сликами – среди них был и Хант. После того как все остальные пилоты переобули резину, в лидеры гонки вышел британец. Хант спокойно возглавлял пелотон, но за двадцать кругов до финиша его нагнал Ники Лауда. Оставшуюся часть гонки Джеймсу пришлось отбиваться от атак австрийца. Героически отобороняв свою первую позицию, Джеймс Хант впервые в карьере отпраздновал триумф в Формуле-1. Также эта победа стала первой и единственной в непродолжительной истории команды «Хескет».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в "инстаграме" Формулы-1.

Не менее знаменательный эпизод зрители голландского автодрома застали в 1979 году. Главным героем того воскресного дня стал пилот «Феррари» Жиль Вильнёв. Стартовав с шестого места, Вильнёв уже к первому повороту отыграл четыре позиции. А на одиннадцатом круге гонки канадцу и вовсе удалось выйти в лидеры. Далее Вильнёву предстояло выдержать прессинг Алана Джонса, который нагонял канадца на своём «Уильямсе». Более тридцати кругов лидирующий Вильнёв успешно справлялся с этой задачей. Однако затем болид Жиля развернуло прямо перед атакующим Джонсом: причиной тому послужил медленный прокол заднего левого колеса.

Вильнёв, как ни в чём не бывало, продолжил погоню за австралийцем, но спустя всего два круга та самая покрышка заднего левого колеса попросту взорвалась. Однако пилот «Феррари» и не думал сходить с дистанции. Вернувшись на трассу, Вильнёв вполне в гоночном темпе направился в боксы, управляя при этом, по сути, трёхколёсным болидом. Впоследствии из-за слишком высокой скорости для подобных обстоятельств у «Феррари» Жиля деформировалась задняя подвеска и пострадавшее колесо уже попросту волочилось позади болида. Но целеустремлённый канадец и не думал сдаваться. В итоге Вильнёву удалось дотащить до боксов практически неуправляемую машину. Победителем той гонки стал Алан Джонс, однако наибольшее впечатление на зрителей произвёл именно Вильнёв.

После 1979 года Формула-1 ещё шесть раз нагрянет с визитом на трассу «Зандворт». В 1980-х голландская трасса продолжит дарить болельщикам яркие воспоминания. В 1983-м на «Зандворте» произошло столкновение между двумя претендентами на титул – Аленом Простом и Нельсоном Пике. Формально именно эта гонка стала причиной расставания Проста и «Рено» – руководство французской команды посчитало, что Ален собственноручно упустил титул на «Зандворте».

В 1985 году Формула-1 последний раз посетит Нидерланды в XX веке. Последняя на долгие годы гонка на «Зандворте» запомнилась, прежде всего, финальной победой в формульной карьере Ники Лауды. Вместе с триумфами австрийца Королевские гонки покинул и голландский автодром.

Хэмилтон и Ферстаппен уже побеждали на «Зандворте» в Формуле-3

К середине 1980-х финансовое положение автодрома оставляло желать лучшего. Затраты на проведение этапа Ф-1 росли с каждым годом, к тому же трассу требовалось время от времени модернизировать, чтобы она могла соответствовать стандартам безопасности. Исчезновение «Зандворта» из календаря Ф-1 было вопросом времени. Чтобы хоть как-то поправить финансовое положение автодрома, управляющими «Зандворта» было принято решение продать часть территории трассы и разработать более компактную конфигурацию гоночного трека. План по спасению «Зандворта» был утверждён в январе 1987-го, однако вскоре управляющая трассой компания разорилась, и голландскому автодрому пришлось ждать новых спасителей. В 1990 году уже новыми менеджерами была завершена реконструкция трассы, которая представляла собой упрощённый вариант старого «Зандворта».

Обновлённая трасса была слишком простой для проведения серьёзных соревнований, но в то же время хорошо подходила юниорам. Так в 1991 году на «Зандворте» при поддержке «Мальборо» была организована ежегодная гонка среди пилотов региональных чемпионатов Формулы-3. Благодаря этому состязанию победный опыт на голландской трассе приобрели такие пилоты, как Дэвид Култхард, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, а также Макс Ферстаппен.

Следующая реконструкция ожидала «Зандворт» уже в 1999 году. Именно тогда гоночный трек стал похож на то, что мы видим сегодня. После обновления трассы «Зандворт» наконец-таки смог привлечь внимание крупных европейских чемпионатов. Так, например, в 2001 году голландский автодром был включён в календарь сезона DTM. А в 2006-м на «Зандворте» прошёл этап очень экстравагантного чемпионата «А-1 Гран-при».

14 мая 2019 года можно назвать одной из самых важных дат в истории голландской трассы. Ведь именно в этот день было объявлено о возвращении «Зандворта» в мир Королевских гонок. Гран-при Нидерландов должен был состояться ещё в прошлом году, но пандемия сорвала все существующие планы. И вот уже в ближайшие выходные, спустя 36 лет, Формула-1 торжественно возвращается на «Зандворт».