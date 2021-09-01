Пока, последний «настоящий» чемпион! Таких, как Райкконен, в Ф-1 больше не будет

Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен официально объявил, что завершит карьеру в Формуле-1 в конце сезона-2021. Сенсацией это не стало: на место Кими уже давно сватали Валттери Боттаса, а самому 40-летнему Райкконену вряд ли интересно бороться за восьмое место в Кубке конструкторов. Пора заняться детьми и, при желании, выступить за «Феррари» в «24 часах Ле-Мана». Результаты Райкконена в последние годы тоже говорят, что уход произойдёт своевременно, но чёрт возьми, как же Ф-1 будет не хватать такой личности!

В современной отлакированной Формуле-1, где пилоты максимально осторожны и в лучшем случае позволяют себе мат в общении с гоночным инженером или шутки в соцсетях, которые быстро стыдливо удаляются, финн оставался глотком свежего воздуха. Пилотом, который позволял себе больше. И которому не пытались помешать это «большее».

Алкоголь и домогательства? Вообще не повод не любить Кими!

Райкконен давно заработал мотивацию гонщика, который говорит и делает ровно так, как считает нужным, как хочет он сам. И эта честность и искренность ценились всеми — и болельщиками других пилотов, и журналистами, пусть даже для них общение с Райкконеном, который в окружении прессы обычно просто отбывал номер и особо этого не скрывал, почти всегда превращалось в мучение.



К нему словно не липнет негатив. Любой поступок, за который другого пилота могли распнуть, в случае с Райкконеном спускался на тормозах.



Приставал к официантке — ну, бывает, да и давно это было. И без «Инстаграма».



Напился на гала-вечере ФИА в Санкт-Петербурге — красавец, надо уметь отдыхать! Да и какая реклама «Хамовникам».



Поел мороженку, пока остальные готовились к возможному продолжению гонки — легенда!



Снова ругается на инженера по радио — ну а что тот хотел, хватит уже ошибаться при работе с таким знаменитым гонщиком!

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Даже свой уход Кими обставил в собственном неповторимом стиле — вопреки всем законам пиара. Ну, зачем делать объявление вечером в будний день? Причём, судя по почти полному отсутствию реакции пресс-службы «Альфа Ромео», нельзя исключать, что Райкконен её просто не предупредил! И в этом весь Кими, которого так любят болельщики.

Почему нового Райкконена просто не может быть

Нынешние пилоты просто не могут стать «преемниками» Райкконена. Они скорее будут отвечать журналистам долго и бессодержательно, чем попробуют прямо намекнуть, что им плевать на интервью и на все пиар-обязанности, которые приходится отрабатывать.

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Новое поколение гонщиков Ф-1 растёт в идиотскую эпоху, когда любое слово могут истолковать превратно, любой жест (или отказ его исполнять) вызовет долгие споры в соцсетях, любой шутке кто-то умудрится оскорбиться.



Например, Ландо Норрис просто выложил фото с вечеринки в мексиканском стиле — вдруг нашлись обиженки, закричавшие, что подобная стереотипизация мексиканцев недопустима. Куда катится мир…



В общем, ну какой тут может быть новый Кими? Пилот, который будет не только творить чудеса на трассе, но и оставаться самим собой за её пределами, выдрессировав пиарщиков и заворожив болельщиков.



Спасибо, Кими! Спасибо, последний «настоящий» чемпион! Может, лет через 15 тебя достойно сменит Райкконен-младший?