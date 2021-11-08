«Мерседес» выглядел безнадёжно. Неужели Ферстаппен завоюет чемпионство досрочно?

Перед стартом гонки в паддоке гадали: специально ли в «Мерседесе» скрывали свой темп в пятницу, чтобы превзойти расслабившийся «Ред Булл», или же просто так вышло и совпали факторы. Несколькими часами спустя, когда действующие чемпионы оказались разгромлены и чудом удержали второе место, а Боттасу пришлось дважды менять шины, чтобы отобрать хотя бы бонус за лучший круг, такой вопрос не стоит.

На протяжении 70 кругов, которые Ферстаппен отрывался от Хэмилтона, титул буквально уплывал от команды Льюиса.

Безнадёжный «Мерседес»

Перед стартом гонки у «Мерседеса» всё было под контролем: если Хэмилтон одержит победу, то отыграет половину (или даже всё!) отставание от Ферстаппена в чемпионате. В дальнейшем всё будет зависеть от четырёх заключительных гонок, но к ним Макс и Льюис подойдут на равных — куда более выгодная диспозиция, чем на финише Гран-при США.

Однако уже на первых метрах дистанции всё пошло не по плану: Боттас и Хэмилтон стали разгоняться параллельно, в то время как Ферстаппен пристроился за ними и прорвался вперёд в первом повороте. Валттери практически сразу отказался от лидерства: на тормоз он нажал пораньше, чтобы не помешать Хэмилтону. В то же время и сам Льюис заходил не по идеальной траектории — инициатива перешла к «Ред Булл».

Ферстаппен обгоняет гонщиков «Мерседеса» на старте Фото: Peter Fox/Getty Images

Отыгрываться Хэмилтону было нечем: на протяжении всей гонки разрыв неумолимо рос, и уже к середине дистанции стало ясно, что реальных шансов побороться за победу у Льюиса нет. Переса удалось сдержать позади, но во многом лишь из-за того, что обгонять на автодроме имени братьев Родригес на современных машинах почти невозможно.

«Мерседес» выглядел удивительно безнадёжно — и такими же скоро будут их шансы в чемпионате. Разворот Боттаса на старте — и нет у действующих чемпионов никакого преимущества в Кубке конструкторов. Ещё одно поражение Хэмилтона — и британец уже никак не защитит свой титул.

Под угрозой даже Кубок конструкторов

Уже на этой неделе пилотов ждёт гонка на «Интерлагосе» — и последние два раза Ферстаппену там не было равных. В теории эта трасса превосходно подходит «Ред Булл» и грозит обернуться для «Мерседеса» ещё одним разочарованием — разрыв достигнет 25-30 очков.

На этапе в Катаре у Ферстаппена появится первый шанс на чемпионство, и, даже если по каким-то причинам он его упустит, на уличной трассе в Саудовской Аравии появится второй. Ни в Монте-Карло, ни в Баку «Мерседес» не был быстрее «Ред Булл», а потому и на уличной трассе в Джидде вряд ли окажется сильнее.

Перес объезжает столкновение Боттаса и Риккардо Фото: Mark Thompson/Getty Images

Предполагалось, что в борьбе с Хэмилтоном слабое место Ферстаппена — его неопытность и уязвимость под грузом ответственности. Однако пока всё идёт к тому, что вопрос о титуле будет закрыт ещё до гонки в Абу-Даби и ответственность никакого давления на него не окажет. К тому же предыдущий воспитанник команды — Себастьян Феттель — справлялся и не с таким давлением.

А «Мерседесу», судя по всему, ответить уже нечем: ни хитроумная подвеска, ни обновлённый двигатель не помогают против скользких и неровных трасс старой школы. Ну а самое ужасное для немцев: Серхио Перес обрёл за рулём уверенность и уже во второй гонке подряд поднимается на подиум — очередной Кубок конструкторов тоже под угрозой. Если, конечно, Хэмилтон и его команда не перевернут игру.

Атмосфера в Мехико лучше, чем гонка

Гонки Формулы-1 — всегда большое событие для Мексики, а в этот раз, после вызванного пандемией перерыва в прошлом году, паддок здесь встречали особенно тепло. Серхио Переса на трибунах чествовали как национального героя, каждое его появление на трассе — даже в тренировках — сопровождалось овациями.

С коммерческой точки зрения мексиканский Гран-при — великолепное событие, однако гонка в этот раз получилась довольно пресной. На автодроме имени братьев Родригес часто бывали захватывающие баталии, хотя, в первую очередь, они были вызваны проблемами в первом повороте, однако в целом современные машины не подходят этой трассе.

Перес празднует с болельщиками подиум в домашней гонке Фото: Francisco Guasco/Getty Images

Она сама по себе не слишком широкая, финальная извилистая секция не позволяет как следует подготовить атаку, но самое худшее — пыль. Автодром используется не слишком часто, и в пятничных свободных заездах гонщики в основном чистят асфальт. Однако даже к гонке за пределами траектории покрытие слишком скользкое — любая атака становится слишком высоким риском.

Но в случае дуэли Хэмилтона и Переса не дошло и до этого — слишком чувствительные к грязному воздуху машины в принципе не позволяют выйти на дистанцию атаки при равной технике. Вероятно, переход на новые машины с граунд-эффектом позволит преследовать соперника более плотно, но трудно представить как с нынешними габаритами двое гонщиков будут помещаться в этих поворотах бок о бок.