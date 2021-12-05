Уже не смешно: на судьбу борьбы за чемпионство чуть не повлияла очередная ошибка.

В Формуле-1 снова бардак с судейством. Это чемпионат мира или что?

В конце субботней тренировки — одной из самых бесполезных сессий в расписании ночных Гран-при — Льюиса Хэмилтона вызвали к стюардам: за час до старта квалификации британец должен был объяснить, почему не сбросил скорость в зоне действия двойных жёлтых флагов.

Лишь перед самым стартом сессии выяснилось, что жёлтых флагов на самом деле не было — их «по ошибке» включили буквально на одну секунду. Это объяснение «Ред Булл» не совсем устроило — и Хельмут Марко сгоряча заявил, что австрийцы подали апелляцию…

И это уже третий уик-энд кряду, когда главными действующими лицами в Гран-при наряду с пилотами становятся судьи. Временами кажется, что они теперь куда сильнее определяют итоговые протоколы, чем результаты пилотов.

Разбираемся, что за бардак творится в «Больших призах».

Двойные ошибочные флаги

В инциденте с Льюисом Хэмилтоном ФИА вроде бы взяла вину на себя, признав, что сигнализация о двойных жёлтых флагах была дана британцу ошибочно. Однако нельзя сказать, что это был невинный инцидент, который остался позади: неразбериха с жёлтыми флагами продолжается второй уик-энд подряд.

Напомним, в Катаре в конце третьего сегмента Пьер Гасли припарковал разбитый автомобиль вдоль пит-уолла — и тогда один из маршалов без команды из центра управления гонки показал жёлтые флаги. В следующее мгновение их сняли, чтобы затем — уже после распоряжения старшего стюарда — дать вновь.

Хэмилтон в субботней тренировке в Джидде Фото: Mark Thompson/Getty Images

Отличие, которое намеренно игнорирует Хельмут Марко, в том, что в Катаре опасность — припаркованная «Альфа Таури» Гасли — была, и по правилам флаги должны были быть, в то время как в случае с Хэмилтоном никаких угроз не было. Тем не менее уже второй этап подряд в службе маршалов происходит какой-то бардак.

Подчеркнём, что претензии в данном случае не к волонтёрам, которые за свой счёт путешествуют на Гран-при и работают целыми днями на ногах, а к системе организации и внутренней связи службы, ответственность за которых на ФИА. К тому же прежде эти же маршалы без проблем работали на других этапах — многие из трековых судей Гран-при Саудовской Аравии ранее работали в Бахрейне.

Тяжёлая работа Майкла Маси

В автоспорте дирекция гонки выступает гарантом прозрачности правил и их строгого соблюдения, но когда «непокорные» маршалы размахивают флагами, ФИА заставляет извиняться Кристиана Хорнера и гонит его на семинар для маршалов, как-будто бы именно он — причина проблем с флагами.

Майкл Маси, руководитель гонок в Формуле-1, до сих пор публично не объяснил, в чём принципиальная разница между инцидентами с участием Ферстаппена и Хэмилтона в Бразилии и штрафом Норриса в Австрии. Хэмилтон говорит, что не понял разницы, Андреас Зайдль говорит, что не понял, а Маси отвечает лишь, что уже всё всем объяснил.

Майкл Маси Фото: Dan Mullan/Getty Images

Определённые вопросы к судейству в Формуле-1 были всегда, но прежний глава гоночной дирекции — Чарли Уайтинг — всегда был открыт к обсуждениям и готов был публично по тысячному разу объяснять одно и то же. Уайтинг пользовался непререкаемым авторитетом, он фактически лично гарантировал прозрачность правил и объяснял их интерпретацию.

Сейчас же доверие к стюардам Формулы-1 на самом низком за последние годы уровне — и всё это в самый зрелищный за последние годы чемпионат. Как же так получилось, что Майкл Маси и его люди оказались не готовы к таким гонкам? И, как и в Катаре, виноватым в ошибочных флагах окажется маршал, а не ФИА.