Так началась эпоха Красного Барона. 20 лет назад Шумахер наконец взял титул с «Феррари»

Ровно 20 лет назад на Гран-при Японии Михаэль Шумахер в третий раз в карьере стал чемпионом Формулы-1. За ним последуют ещё четыре, Шумахер станет самым титулованным гонщиком в истории «Больших призов», а «Феррари» достигнет такого доминирования, какого этот спорт ещё не видел. Но в 2000-м году всё выглядело иначе — это было первое за 21 год чемпионство «Скудерии».

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Мика против Михаэля. Часть 2

Шумахер мощно начал сезон с трёх побед подряд, а затем выиграл на «Нюрбургринге» и в Монреале и после восьми гонок опережал в чемпионате пилотов «Макларена» на 20 с лишним очков (за победу тогда давали десять). Однако затем наступила череда неудач: во Франции у Михаэля отказал двигатель, в Шпильберге немца уже в первом повороте выбил Рикардо Зонта, а на «Хоккенхаймринге» Шумахер столкнулся с Джанкарло Физикеллой ещё до первого поворота.



За эти три гонки Хаккинен сократил отставание от Шумахера до двух очков, а затем победил в Венгрии и Бельгии и перехватил первую строчку чемпионата. Михаэль отыгрался в Монце, и за три этапа до финиша двух чемпионов разделяли лишь два балла — в пользу Хаккинена. Но в Индианаполисе уже Мику подвёл двигатель — финн сошёл уже после трети гонки. Хаккинен и до своего схода шёл вторым и уступал лидерство Шумахеру в чемпионате, но вместо двух очков Мика за два этапа до конца сезона проигрывал все восемь.

Сход Хаккинена на Гран-при США Фото: Robert Laberge/ALLSPORT

Победа на Гран-при Японии независимо от результатов Хаккинена гарантировала бы Шумахеру чемпионство досрочно. В квалификации Михаэль опередил Хаккинена всего на 0,009 секунды и завоевал третий поул подряд, Мика занял второе место. Впрочем, именно с этой позиции финн выиграл два предыдущих Гран-при Японии, при этом в 1999-м он мощнейшим рывком опередил лидера «Феррари» уже на старте.



Кроме того, в сезоне-1998 Хаккинен и Шумахер уже боролись за титул на «Сузуке». Тогда Михаэль тоже должен был стартовать с поула, но двигатель заглох, и гонку лидер «Феррари» начинал с последнего ряда — уже это лишало немца почти всех шансов, ну а после блестящего прорыва на третье место лопнула задняя шина. Гонку, а с ней и чемпионство выиграл Хаккинен.

«Один из величайших обгонов в истории Формулы-1». Как Хаккинен обхитрил Шумахера в Спа Когда победа, казалось, свалилась Михаэлю в руки, финн не сдался и навязал немцу бой. Эта гонка стала классикой Формулы-1.

Мика делает это опять!

Шумахер явно опасался сильного старта от Хаккинена, и когда погасли стартовые огни, немец бросился вправо — наперерез «Макларену». Финн, похоже, ожидал этого манёвра, сместился ещё немного правее и объехал «Феррари» вдоль бровки трассы — второй год подряд Хаккинен переиграл Шумахера на старте и вырвался в лидеры гонки.



На первых кругах Михаэль держался вплотную к лидеру гонки, но затем начал отставать. Шумахер атаковал и ставил лучшие для себя круги, но Мика понемногу наращивал отрыв и к 20-му кругу опережал «Феррари» на 2,6 секунды. Победа в Японии позволила бы Хаккинену до четырёх очков сократить отставание от Шумахера и тогда судьба титула решалась бы в финальном Гран-при Малайзии. Правда, даже в таком случае Шумахеру бы хватало на «Сепанге» второго места — настолько дорого Хаккинену стоил отказ мотора в США.

Хаккинен выходит вперёд на старте Гран-при Японии Фото: Mark Thompson/ALLSPORT

На первые пит-стопы два лидера чемпионата отправились с разницей в круг: Хаккинен заехал первым и сохранил лидерство в гонке, однако динамика заезда изменилась. «Феррари» внесла изменения в настройки машины Шумахера, и после остановки в боксах Михаэль существенно прибавил: теперь немец отыгрывал у Хаккинена по нескольку десятых, а то и секунде с круга. После 35 кругов гонки между двумя претендентами на титул вновь осталось меньше секунды.



На 36-м круге Хаккинен сворачивает на пит-лейн во второй раз, оставляя перед Шумахером чистую трассу, и в этот самый момент над «Сузукой» начинает накрапывать дождь. Михаэль осторожничает, чтобы оценить состояние трассы, но по-настоящему она так и не намокла: Шумахер вновь атакует на пределе, несмотря на трафик из круговых, чтобы после своего пит-стопа на 40-м круге выехать впереди Хаккинена с отрывом в четыре секунды.

Победители и проигравшие

Мика изо всех сил прессинговал Шумахера, но оказался бессилен: Михаэль завоевал свою 43-ю победу и третье чемпионство в Формуле-1. «В 1994 году обстоятельства были другими, но ощущения от 1995-го и 2000-го схожи — всё произошло в Японии после плотной борьбы, — сказал после гонки Шумахер. — Однако к этому титулу мы шли пять лет, трижды были очень близки и трижды уступали. Это, разумеется, придаёт дополнительные эмоции. Так что эту победу ни с чем не сравнить. Мне жаль это говорить, но ведь и история у „Бенеттона“ не столь богата, как история „Феррари“. Так что этот титул значит для меня намного больше».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик вы можете в Twitter-аккаунте Формулы-1.

«Иногда, чтобы быть великим победителем, тебе нужен хороший проигравший, — отметил Хаккинен, поздравляя соперника на пресс-конференции. — Не то чтобы нужно радоваться второму месту или поражению, но было приятно немного порадовать победителя. В этом году Михаэль справился превосходно, а нам этого не удалось. Я немного разочарован, но в то же время я побеждал два прошлых года. Жизнь и гонки продолжаются. Мы продолжим бороться и не сомневаюсь, что увидим ещё немало прекрасных гонок».



Для Мики Хаккинена Гран-при Японии-2000 стал последним шансом выиграть третий титул. В 2001 году его «Макларену» не хватало либо надёжности, либо управляемости. В четырёх первых гонках сезона финн ни разу не поднялся на подиум, а на последнем круге Гран-при Испании, в котором Мика лидировал, сгорел двигатель.

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Свою первую победу в том году Хаккинен одержал в Сильверстоуне — за шесть этапов до финиша, когда не осталось даже математических шансов на титул. А по окончании сезона Хаккинен покинул Формулу-1.



Ну а победы «Феррари» продолжались ещё четыре года, и в итоге Михаэль Шумахер побил почти все рекорды Формулы-1, а «Скудерия» напомнила о том, что является не только одной из самых популярных, но и одной из самых успешных команд чемпионата. С 1979 года выросло целое поколение болельщиков, которое никогда не видела чемпиона на «Феррари», но Шумахеру вместе с Жаном Тодтом, Россом Брауном и Рори Бирном удалось вернуть прославленной команде былой авторитет.