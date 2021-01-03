Оказывается, карьеру Шумахера запустили азартные игры. 5 скрытых творцов побед Михаэля

Если бы не 800 марок, мир мог так и не узнать о талантливом гонщике из Керпена.

Сегодня — 3 января 2021 года — Михаэлю Шумахеру исполняется 52 года. О его успехах и победах написаны уже целые серии энциклопедий, и вряд ли имеет смысл повторяться — хотя мы обязательно вспомним все триумфы Михаэля, когда он восстановится после травмы и вернётся к нам. Пока же мы решили вспомнить тех, без кого карьера Шумахера была бы невозможна, и без которых мир никогда не узнал бы о гонщике из Керпена.

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Юрген Дильк

Одна из самых известных историй из биографии Шумахера гласит, что когда Михаэлю было десять лет, и у родителей не было 800 марок (порядка $ 430 по курсу 1979 года) на двигатель для карта, на помощь пришёл местный бизнесмен. Этим бизнесменом был Юрген Дильк, заработавший немалые деньги на слот-машинах.



Дильк не только оплатил новый двигатель, но и стал наставником для юного Михаэля. «Он мне как отец, пастор и учитель в одном лице», — вспоминал позже Шумахер. Юрген работал со своим немецким протеже вплоть до конца 80-х, оплачивал технику и выезды на гонки, а когда Шумахер засомневался в продолжении карьеры — нужно было делать выбор между спортом и учёбой, именно Дильк настоял на возвращении за руль. Это Дильк оплатил Шумахеру выступления в «Формуле-Форд», в которой гонщика заметил Вилли Вебер.



«Дело не в деньгах, я вложил в Михаэля время и сердце. Мне всегда было приятно с ним работать — он слушал, что я ему говорю, всегда был открыт, — рассказывал позже Дильк. — Всё, что я дал ему, он мне вернул с лихвой».

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Петер Заубер

Петер Заубер в автоспортивном мире очень известен, однако о его роли в карьере Шумахера часто забывают, а ведь именно он был главой команды «Мерседес» в гонках спорткаров, за которую Михаэль вместе с Френтценом и Вендлингером выступал до Формулы-1. И именно «Мерседес» Петера Заубера заплатил за дебют Шумахера на Гран-при Бельгии 1991 года $ 150 тыс.



В 1993 году Заубер при поддержке «Мерседеса» должен был прийти в Формулу-1, и выступление Шумахера было своего рода обкаткой немца. Притом выбор Михаэля не был очевидным, и во многом именно мнение Петера сыграло решающую роль. «Одной скорости в гонках недостаточно, — вспоминал он в 2011 году. — У Френтцена, например, было не меньше таланта — может, и больше, но Михаэль — трудяга, очень амбициозный, психологически сильный и идеально подготовленный физически. Это было ясно с самого начала».

Главный скандал в карьере Шумахера: история злополучной Аделаиды-94 и первого титула Эдриан Ньюи жалел, что пропустил ту гонку — он считает, что мог бы спасти Хилла и отобрать у Шумахера чемпионство.

Вилли Вебер

Не исключено, что при тех или иных условиях вместо Шумахера Бертрана Гашо в «Джордане» заменил бы Френтцен, и тогда история Формулы-1 развивалась бы совершенно иначе, однако здесь не стоит недооценивать роль Вилли Вебера — менеджера Михаэля. Ведь это Вебер окончательно убедил Джордана, обманув того и сказав, что его подопечный уже гонялся в Спа и отлично знает трассу.



Вебер также сыграл одну из важнейших ролей в переходе Шумахера в «Бенеттон» и затем работал с ним до самого конца карьеры. За этот период Вилли, чья компания также представляла интересы Клаудии Шиффер и Наоми Кэмпбелл, стал одним из ближайших соратников Михаэля и другом семьи Шумахер. Собственно, Ральфа Шумахера в Формулу-1 тоже привёл Вебер.

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Балбир Сингх

С Балбиром Сингхом Шумахер познакомился в 1996 году, когда искал физиотерапевта. Как позже рассказывал сам Михаэль, Сингха ему посоветовал дядя, заявивший, что у индийца «волшебные руки». Немец нанял Балбира, и вскоре их сотрудничество перетекло в дружбу. «Балбир — один из немногих людей, которым я могу доверять на 150 процентов», — сказал однажды про него Шумахер.



Почти десять лет Сингх ездил за Шумахером на все гонки, но Гран-при Турции сезона-2005 стал для него последним — Балбир ушёл в отставку. «Михаэль — удивительный человек. Я всегда буду рад помочь, если буду нужен, и знаю, что он всегда будет готов помочь мне, — сказал на прощание Сингх. — Для меня это трудный и эмоциональный момент».



Чем сейчас занимается Сингх и сколько ему лет достоверно неизвестно, но завершая работу с Шумахером он собирался открыть центр здоровья в Кёльне.

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Коринна Шумахер

Пожалуй, самым близким человеком для Михаэля Шумахера уже более 30 лет остаётся его супруга — Коринна. С ней немец познакомился, когда выступал за «Мерседес» — у неё был роман с Хайнцом-Харальдом Френтценом, однако вскоре они расстались, и Коринна ушла к Шумахеру. «Никто и никогда обо мне так не заботился», — вспоминал как-то Михаэль.



Коринна везде следовала за супругом и во всём его поддерживала. На вопросы о том, не боится ли она за мужа, когда тот гоняется на безумных скоростях, она всегда отвечала, что знала на что идёт. «Я никогда не встану между ним и гонками», — повторяла она.



После инцидента в Альпах в декабре 2013 года, когда Михаэль получил тяжёлую травму головы, именно Коринна взяла на себя всё, что связано с восстановлением мужа.