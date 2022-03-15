Странная история правнука Опеля в Ф-1: вбухал деньги в новую команду и ушёл в монастырь

У Лихтенштейна был всего один гонщик в Формуле-1, но уж очень запоминающийся. Жаль, к стране не имел никакого отношения.

В ближайшее воскресенье свою дебютную гонку за «Альфа Ромео» проведёт Гуаньюй Чжоу – первый китаец в истории Ф-1. Наверняка после Чжоу мир «Королевских гонок» ещё увидит гонщиков из Поднебесной. Но в то же время существует целая категория пилотов, которые по сей день остаются единственными представителями своих стран в Формуле-1. История каждого их этих гонщиков заслуживает отдельного внимания – взять хотя бы мегаталантливого Роберта Кубицу, печально известного по допинговой истории Томаша Энге или же подравшегося с самим Нельсоном Пике Элисео Саласара. Сегодня мы вспомним карьерный путь единственного в истории пилота, представлявшего крохотное княжество Лихтенштейн, – Рикки фон Опеля.

Выступал под флагом Лихтенштейна, хотя к маленькому княжеству не имел никакого отношения

После прочтения введения у вас наверняка возник вопрос: имеет ли герой этой статьи какое-либо отношение к тому самому Опелю? Ответ утвердительный. Рикки приходится правнуком Адаму Опелю – основателю компании по производству швейных машинок, которая позже освоит автомобилестроение и станет всемирно известным автоконцерном. Упоминания заслуживает также и отец Рикки Фриц фон Опель – один из первых немецкий конструкторов ракетных двигателей, который по политическим причинам был вынужден покинуть родную Германию. Именно поэтому Рикки фон Опель появился на свет в далёком Нью-Йорке.

Родился в Соединённых Штатах, родители немец и колумбийка, а детство Рикки провёл вообще в Швейцарии. Казалось бы, какое он вообще имеет отношение к Лихтенштейну? Правильный ответ – абсолютно никакого. Решение выступать под флагом маленького княжества продиктовано исключительно желанием фон Опеля. Существует версия, что паспорт Лихтенштейна помогал ему уходить от налогов. Как бы то ни было, он являлся полноценным представителем Лихтенштейна в Формуле-1 – первым и пока что единственным.

Свой гоночный путь правнук легендарного Опеля начинал в Британии, причём под именем Антонио Бранко: так Рикки пытался скрыть от семьи своё опасное увлечение. Сначала он выступал в Формуле «Форд», а затем, после относительно успешного дебюта, отправился на повышение в Формулу-3. И со второй попытки в 1972 году ему покорилось первенство Lombard North – один из трёх чемпионатов, проводившихся под эгидой британской Ф-3.

Титул в столь конкурентном первенстве невольно заставил фон Опеля задуматься о Формуле-1. В деньгах подданный Лихтенштейна не нуждался и по идее мог спокойно выкупить себе место в какой-нибудь скромной команде Ф-1, но этот путь показался ему слишком простым. Рикки не просто хотел выступать в «Королевских гонках», он был полон решимости привести туда ещё и команду «Энсайн», в составе которой взял свой первый титул.

Ради исполнения мечты фон Опель не жалел никаких денег: на разработку болида Формулы-1 он выделил внушительную часть своих средств. По сути, именно благодаря деньгам фон Опеля в «Королевских гонках» появилась команда под названием «Энсайн».

Выступая за «Брэбем», взбесил Экклстоуна своими ужасными результатами

Первый в своей истории болид Формулы-1 британский коллектив успел построить только к середине сезона. Дебют команды «Энсайн», а соответственно и Рикки фон Опеля в «Королевских гонках» состоялся летом 1973 года на французском автодроме «Поль Рикар». Разработанный скромной конюшней болид N173 поначалу не внушал никакого оптимизма: в своей первой квалификации фон Опель показал худшее время, проиграв предпоследнему месту почти две секунды. В самой гонке Рикки также не смог ничего показать, но зато вошёл в историю как первый представитель Лихтенштейна, вышедший на старт Гран-при Формулы-1.

Первого локального успеха фон Опель добился уже через месяц после дебюта: в квалификации на «Зандворте» пилот «Энсайна» показал 14-е время, опередив таких мастодонтов, как Эмерсон Фиттипальди, Грэм Хилл и Крис Эймон. К сожалению, со столь выгодной позиции Рикки так и не стартовал: перед гонкой в шасси были обнаружены трещины и единственный пилот «Энсайна» был вынужден сняться с Гран-при.

Следующий этап скромная команда и вовсе была вынуждена пропустить из-за неудовлетворительного состояния машины, а в оставшихся четырёх гонках фон Опель ни разу не был классифицирован. Несмотря на не самый удачный дебют в Ф-1, Рикки даже не думал останавливаться: он снова вложил внушительную сумму в разработку новой машины «Энсайна». Однако серьёзные инвестиции фон Опеля и близко себя не оправдали: болид N174 уступал в скорости даже своему предшественнику. В первой квалификации сезона представитель Лихтенштейна уступил обладателю поула целых 7 секунд! Осознав беспросветные перспективы «Энсайна», фон Опель даже отказался выходить на старт гонки, так как уже принял решение покинуть бедственную команду.

Рикки был в шаге от ухода из Формулы-1, но Берни Экклстоун заинтересовался деньгами фон Опеля и пригласил его в «Брэбем» на роль боевого пилота. Для подданного Лихтенштейна это был шанс всей жизни. В 1974 году болиды «Брэбема» были очень даже конкурентоспособны: лидер команды Карлоса Ройтеманна в том сезоне одержал три победы. К сожалению, фон Опель был не в силах соответствовать уровню своего звёздного напарника. В то время пока Ройтеманн пытался навязать лидерам борьбу, уроженец Нью-Йорка частенько квалифицировался в третьем десятке – и это за рулём «Брэбема»! На городской трассе в Монте-Карло фон Опель так вообще не смог пройти квалификацию. Поговаривают, после подобного результата Берни был вне себя от ярости.

Через два этапа на «Дижон-Пренуа» Рикки вновь не смог пробиться на стартовую решётку гонки – это была последняя капля в чаше терпения Экклстоуна. Деньги деньгами, но результаты «Брэбему» тоже были нужны, поэтому Берни принял решение расторгнуть контракт с богатым, но уж очень медленным гонщиком. На место фон Опеля был приглашён Карлос Пасе, который в последней гонке сезоне помог своей команде завоевать победный дубль, финишировав на 2-м месте.

Что касается самого фон Опеля, то его дальнейшая судьба остаётся одной большой загадкой. Известно лишь то, что после выступлений в Формуле-1 он отказался от всего мирского и уехал в Таиланд, поселившись в буддистском монастыре. Единственное, что связывает его с внешним миром – почтовый ящик, адрес которого знают только самые близкие люди из его «предыдущей» жизни.