Пилоты Ф-1, которые провалились в топ-командах. На фоне напарников они были просто ужасны

Ровно 12 лет назад — 23 августа 2009 года — заменяя травмированного Фелипе Массу на городской трассе в Валенсии, Лука Бадоер провел свою первую гонку за «Феррари». Дебют за «Скудерию» должен был стать кульминацией формульной карьеры итальянца, однако в реальности обернулся полным провалом.

Конечно, у неудачного дебюта Луки за «Скудерию» есть свои причины. Во-первых, гонка в Валенсии для Бадоера стала первой за десять лет. Во-вторых, итальянский пилот не был знаком с актуальным болидом F60, проведя последние тесты за рулём «Феррари» в декабре 2008-го. К тому же странно делать выводы о пребывании пилота в команде только лишь по двум гонкам. Как показывает пример Бадоера, не всем гонщикам удаётся показать свой максимум в сильной команде. Давайте же вспомним и других пилотов, которые не смогли проявить себя в топ-команде.

Тревор Тейлор — «Лотус» (1962-1963)

Тейлор относится именно к той категории пилотов, которым после успехов в младших сериях так и не удалось построить долгую и успешную карьеру в Ф-1. Ещё в 1958-м Тревор достаточно уверенно взял титул в Британской Формуле-3. Своим дебютным триумфом Тейлор произвел впечатление на Колина Чепмена, и тот, в свою очередь, предложил Тревору выступить за команду «Лотус» в сезоне-1960 британской Формулы-3. Напарником Тейлора в 1960-м стал великий и ужасный Джим Кларк, но Тревор на фоне будущей легенды автоспорта показал себя очень достойно: набрав одинаковое количество очков, он разделил с Кларком титул по итогам сезона. А уже в следующем году стал единоличным триумфатором главного юниорского чемпионата туманного Альбиона.

Удовлетворённый результатами Тейлора, Колин Чепмен пригласил его уже в Королевские гонки — на роль полноценного пилота «Лотуса». Сезон-1962 Тревор начал вполне удачно: второе место в первой гонке сезона. Однако в дальнейшем результаты британца оставляли желать лучшего. Ни в одной из оставшихся гонок сезона Тейлор не смог набрать ни одного очка. На фоне сражающегося за титул Джима Кларка Тревор выглядел просто беспомощным.

Несмотря на невыразительные результаты Тейлора в сезоне-1962, Чепмен дал ему второй шанс, но, как показала история, очень зря. Сезон-1963 Тревор провёл ещё хуже предыдущего. В то время, пока его напарник Джим Кларк в одиночку разрывал чемпионат на пути к первому титулу, Тейлор не был даже близок к борьбе за высокие места. За весь сезон некогда талантливый британец смог набрать только лишь один балл! При том, что и сходов с дистанции у Тревора было относительно немного. По окончании того сезона Тейлор навсегда покинул команду Колина Чепмена.

Джон Майлз — «Лотус» (1969-1970)

Следующий герой нашей подборки также потерпел неудачу в чемпионском «Лотусе». Вообще место второго пилота в команде Колина Чепмена Майлз получил отчасти благодаря стечению обстоятельств. Дело в том, что отец-основатель «Лотуса» был обеспокоен травмой, которую получил Грэм Хилл в 1969 году. Опасаясь того, что после реабилитации Хилл не сможет выйти на прежний уровень, Чепмен принял решение сделать Джона Майлза полноценным пилотом команды (в 1969-м провёл за «Лотус» пять гонок в качестве третьего пилота).

К 1970 году команде Колина Чепмена удалось построить машину, способную побеждать. Болид «Лотуса» 72, пожалуй, можно назвать одним из самых знаковых в истории Королевских гонок. Именно на этой машине Йохен Риндт взял в том сезоне титул. Джон Майлз, в свою очередь, не мог похвастаться хоть сколько-нибудь достойными результатами. Пятое место в первой гонке сезона — максимум, который смог показать пилот за рулём «Лоутса». Пока его напарник Риндт брал одну победу за другой, Джон попросту проваливал сезон: невзрачные квалификации плавно перетекали в такие же печальные гонки.

После триумфа в Германии Йохен Риндт заявил, что за рулем болида 72 выиграть гонку сможет даже обезьяна. Выражение не самое корректное, но достаточно точно описывает крайне неудачный сезон в исполнении Майлза. Результатами британца не был доволен и Колин Чепмен. Ещё по ходу сезона он начал предоставлять третью машину одному перспективному бразильцу по имени Эмерсон Фиттипальди. Что касается Майлза, то он покинет команду после трагичного Гран-при Италии. А спустя два этапа Фиттипальди докажет, что за рулем болида 72 выигрывать мог не только Йохен Риндт, одержав победу на Гран-при США.

Дэвид Уокер — «Лотус» (1972)

И снова второй пилота «Лотуса» провалился на фоне напарника-чемпиона. Однако даже среди своих предшественников в лице Тейлора и Майлза Дэвиду Уокеру удалось отличиться. Уокер является единственным пилотом в истории Ф-1, который не набрал ни одного очка в сезоне, когда его напарник стал чемпионом. Достижение весьма уникальное, и вряд ли в ближайшее время кто-нибудь сможет его повторить.

В оправдание Дэвиду можно привести тот факт, что к сезону-1972 его опыт в Ф-1 составлял всего лишь один Гран-при. Здесь в первую очередь вопросы возникают к руководству «Лотуса». Команда нацелена бороться за титул, а на роль второго пилота подписывается, по сути, новичок — это как минимум странно.

Буквально на первом этапе сезона Уокер дал понять боссам команды, что в дальнейшем рассчитывать на него не стоит. Квалификацию в Аргентине он закончил на катастрофическом 20-м месте. В таком же духе Дэвид провёл оставшиеся этапы сезона. И пока Эмерсон Фиттипальди сражался за титул, Уокер сражался с самим собой. Лучшим результатом для австралийца в его формульной карьере стало девятое место на Гран-при Испании, которое по тогдашней системе начисления очков давало ровно ноль баллов.

На фоне ужасного сезона Уокер обвинял команду в собственных неудачах. Дэвид сетовал на то, что «Лотус» работает исключительно на Фиттипальди. А свои поражения на трассе объяснял тем, что его машина в разы хуже, чем у бразильца. Одним словом, сотрудничество Уокера и «Лотуса» подходило к своему логичному завершению, и к концу сезона в команде приняли решение расстаться с дерзким, но медленным Дэвидом.

Дерек Дейли — «Уильямс» (1982)

Вообще изначально Дерек Дейли не должен был выступать за «Уильямс» в сезоне-1982. Но началась Фолклендская война, и аргентинский лидер команды Карлос Ройтеманн покинул британскую конюшню. Начиная с пятого этапа сезона, за рулём болида FW08 сидел уже Дейли. К 1982 году в послужном списке Дерека не было каких-то ярких побед и громких успехов. В Формуле-2 его потолком было третье место по итогам сезона. А в Ф-1 он выступал в лучшем случае за середняков, набрав в своём самом успешном сезоне шесть очков.

Вряд ли, конечно, руководство «Уильямса» рассчитывало, что Дейли с ходу будет сражаться за самые высокие места, особенно учитывая условия, при которых он оказался в команде. Но в любом случае на фоне своего напарника Кеке Росберга ирландец показывал крайне невзрачные результаты. Болид FW08 позволял бороться за подиумы и победы, чем, собственно, и занимался Росберг. В то время как Дейли в лучшем случае бился за очки.

За весь сезон Дерек так и не смог финишировать выше пятого места — ни одного подиума при том, что в сумасшедшем 1982-м на пьедестале почёта побывали восемнадцать пилотов. Тот сезон Дейли закончил на тринадцатом месте в личном зачёте, в то время как Росберг стал чемпионом мира.

Джонни Дамфриз — «Лотус» (1986)

В середине 1980-х «Лотус» переживал последние мгновения своего величия. К 1986 году британская команда уже была не в силах сражаться за чемпионство, однако побеждать в отдельных гонках всё ещё могла. На сезон-1986 пару пилотов «Лотуса» составили великий Айртон Сенна и дебютант Ф-1 Джонни Дамфриз.

Фото: Simon Miles/Getty Images

Подписание британца в столь серьёзную команду выглядело как минимум странно. Настораживал в первую очередь его уже солидный по тем временам возраст (28 лет), а также провал в предыдущем сезоне Формулы-2. Хотя здесь нужно понимать, что трансфер Дамфриза в «Лотус» во многом стал возможен благодаря желанию Сенны быть безоговорочным лидером команды. К тому же титульный спонсор «Лотуса» John Player требовал британского пилота в команде. Эти два фактора и открыли Дамфризу путь в столь сильный коллектив.

С началом сезона-1986 фанатов «Лотуса» наверняка начали атаковать тревожные флешбеки. Ведь сценарий того сезона им явно напоминал то, что они уже видели в 1960-х и 1970-х. Пока один пилот британской команды в лице Сенны боролся за победы и частенько поднимался на пьедестал почёта, другой представитель «Лотуса» в основном прозябал за границей очковой зоны. За весь сезон Джонни смог набрать только лишь три очка, а на Гран-при Монако он и вовсе не смог преодолеть квалификацию. В конечном итоге Сенна единолично дотащил «Лотус» до третьего места в Кубке конструкторов, а Дамфриз навсегда попрощался с Формулой-1.

Майкл Андретти — «Макларен» (1993)

К 1993 году Майкл уже успел сделать себе имя на родине, и для американцев он был не просто сыном великого Марио Андретти, а вполне себе достойным гонщиком — чемпионом серии CART 1991 года. Добившись успеха в Америке, Майкл отправился покорять новую вершину — Формулу-1. Команда для этого у него была подходящая — в сезоне-1993 «Макларен» являлся одним из двух коллективов, способных стабильно бороться за победы.



Однако, несмотря на весьма благоприятные условия, формульный дебют у Майкла Андретти не задался — в первую очередь по вине самого американца. Ни в одной из первых четырёх гонок он не смог финишировать: виной тому бесконечные аварии и развороты в исполнении Майкла. Андретти, конечно, был не таким знатным крашером, как Грожан, но для пилота топ-команды ошибался слишком часто.

К тому же Майкл явно не выжимал максимума из болида MP4/8. На фоне Айртона Сенны американец выглядел просто ужасно. Под конец сезона Андретти всё же удалось подняться на пьедестал почёта — третье место на Гран-при Италии. Однако общую картину этот подиум не исправил. Гонка в Монце стала последней для Майкла в Ф-1. Уже начиная со следующего этапа место Андретти в «Макларене» занял будущий двукратный чемпион мира Мика Хаккинен.

Юрки Юхани Ярвилехто/Йос Ферстаппен — «Бенеттон» (1994)

Здесь у нас расположились сразу два пилота, потому что они оба выступали за «Бенеттон» в чемпионском сезоне Шумахера и у каждого из них получилось не особо удачно. Вообще, согласно изначальному плану, сезон-1994 в качестве второго пилота «Бенеттона» должен был провести Ярвилехто. Однако ещё на предсезонных тестах финн получил травму, и в начале чемпионата за руль болида B194 сел тест-пилот команды Йос Ферстаппен. В первых двух гонках из-за различных происшествий голландцу даже не удалось добраться до финиша. А когда выздоровел Ярвилехто, Йосу пришлось уступить кокпит более опытному пилоту.

Однако физическая форма финна не убедила руководство «Бенеттона», и через четыре этапа Ферстаппен вернулся за руль B194. Первого успеха голландец добился на трассе «Хунгароринг»: стартовав с двенадцатой позиции, голландцу удалось финишировать на подиуме. В следующей гонке в Спа он приехал четвёртым, но из-за дисквалификации напарника поднялся на третью строчку.

После того как ФИА дисквалифицировала на два этапа Михаэля Шумахера, в «Бенеттоне» вспомнили про списанного Ярвилехто. Однако ничего хорошего из этой идеи не вышло: в отсутствие Шумахера команда Флавио Бриаторе набрала ровно два очка. В конце концов, боссы «Бенеттона» не выдержали и за два этапа до конца сезона позвали на роль второго пилота Джонни Херберта. Ведь что Ферстаппен, что Ярвилехто не могли показать достойных результатов на чемпионском болиде. В конечном итоге неудачи вторых пилотов стоили «Бенеттону» победы в Кубке конструкторов.

Алекс Албон — «Ред Булл» (2019-2020)

Алекс Албон — самый свежий пример неудачного выступления пилота в топ-команде. История Албона, пожалуй, лучше всего иллюстрирует жёсткую политику доктора Марко в отношении пилотского состава. Именно высокая требовательность Хельмута к Пьеру Гасли стала причиной того, что Алекс отправился в «Ред Булл», имея за плечами минимальный опыт в Ф-1 (12 этапов). Вторую половину сезона-2019 Албон за «Ред Булл» провёл ещё вполне неплохо, особенно учитывая, что оказался он в составе «быков» спонтанно. То уже в следующем году тайского пилота не критиковал только ленивый.

Хотя первый этап сезона-2020 Албон провёл очень даже хорошо и имел все шансы выиграть. Однако Льюис Хэмилтон в конце гонки уничтожил все надежды Алекса на дебютную победу в Ф-1. Кто знает, как сложилась бы дальнейшая карьера тайского пилота, выиграй он ту гонку в Австрии. Возможно, первый триумф придал бы Албону той уверенности, которой ему не хватало на протяжении всего сезона.

Ведь пока Макс Ферстаппен представлял собой единственную угрозу «Мерседесу», Алекс вёл борьбу где-то позади и не всегда мог пробиться в третий сегмент квалификации. При том, что в распоряжении тайца был второй по скорости болид пелотона. Разочаровавшись в Албоне, доктор Марко в конце сезона принял решение подписать Серхио Переса.

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Также стоит отметить тех, кто не попал в эту подборку. Например, в данный рейтинг вполне можно было включить Хейкки Ковалайнена за его отрезок в «Макларене», однако он прекрасно справился с той задачей, ради которой его приглашали — не мешать Хэмилтону. Стефан Йоханссон банально провёл не самый яркий сезон на фоне Алена Проста, но назвать это провалом уж точно нельзя. Ну а критикуемый многими Валттери Боттас временами вполне неплохо смотрится в роли второго пилота «Мерседеса». А какие ещё примеры пилотов, провалившихся в топ-командах, вспомните вы? Пишите в комментариях!