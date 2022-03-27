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Формула-1 Гран-при Саудовской Аравии: онлайн-трансляция гонки 27 марта, главные события

Минус два гонщика ещё до старта! Онлайн гонки Формулы-1 в Саудовской Аравии
Евгений Кустов
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Получится ли гонка в Джидде такой же сумасшедшей, как квалификация? Все подробности — в нашем лайве.

В сезоне-2022 Россия осталась без легальных телевизионных трансляций Формулы-1. В такой ситуации мы наблюдаем повышенный интерес к текстовым онлайнам со стороны болельщиков, поэтому сегодня проведём сразу два онлайна — здесь, а также наш традиционный, со статистикой. Из лайва, который перед вами, вы узнаете, кто выиграет второй раунд сражения между «Ред Булл» и «Феррари», сумеет ли отыграться после субботнего провала Льюис Хэмилтон и обойдётся ли городской автодром в Джидде без новых серьёзных аварий. Будут фото и комментарии. Старт гонки — в 20:00 мск!

У Цуноды проблема с мотором У Сайнса проблема с машиной! Хэмилтон не будет стартовать с пит-лейна
Live Евгений Кустов

Альберт Фабрега: «С машиной Сайнса всё хорошо. Была проблема с изоляцией в топливной системой. Сейчас всё хорошо».

19:37 Евгений Кустов

Франц Тост официально подтвердил, что Юки Цунода уже точно не примет участия в гонке. Жаль японца. Вчера проблема, сегодня…

19:28 Евгений Кустов

Юки остановился на трассе и покидает болид. Если не случится чуда в виде мгновенной эвакуации в боксы и ремонта, то на старт гонки выйдет всего 18 пилотов.

19:25 Евгений Кустов

У Цуноды проблема с мотором

А теперь Цунода жалуется по радио на проблемы с мотором!!!

19:20 Евгений Кустов

Сайнс садится за руль болида — вроде бы проблемы устранены. Всё покажут установочные круги и сама гонка.

19:12 Евгений Кустов

У Сайнса проблема с машиной!

Что-то не так с автомобилем Карлоса Сайнса! В «Феррари» подтвердили, что есть некая проблема, и срочно пытаются её устранить.

Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega/status/1508113980451168264

19:01 Евгений Кустов

Как минимум два пилота ожидают, что воскресная гонка дастся им очень нелегко. Да, это пропустившие полноценную подготовку к сезону Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен. Немец считает, что из-за особенности трассы его ожидает самая сложная гонка в карьере, а датчанин накануне признался, что в третьем сегменте квалификации у него словно «сломалась шея».

Пожелаем удачи двум новоиспечённым друзьям.

18:43 Евгений Кустов

Мик Шумахер сегодня снова в паддоке Джидды. Говорит, что был бы готов выйти на старт гонки, если бы «Хаас» сумел восстановить его автомобиль.

Фото: Clive Mason/Getty Images

18:42 Евгений Кустов

Фото с парада пилотов. Алекс Албон и Юки Цунода снова рядом, снова вместе.

18:41 Евгений Кустов

Льюис Хэмилтон сегодня должен победить очередной рекорд Михаэля Шумахера: гонка станет для британца 180-й в составе «Мерседеса». На данный момент у Льюиса и Михаэля по 179 гонок в составе одной команды Ф-1.

18:35 Евгений Кустов

Примерно час назад завершилась основная гонка Формулы-2. Она прошла на удивление спокойно по сравнению с со спринтерской гонкой и с квалификацией Ф-1: никаких аварий, сейфти-каров или, более того, красных флагов. Подозрительно спокойный заезд с победой пилота, стартовавшего с поул-позишен — бразильца Фелипе Друговича.

Формула-2 2022. Этап 2, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка 2 (28 кругов)
27 марта 2022, воскресенье. 16:35 МСК
Окончено
1
Фелипе Другович
MP Motorsport
47:41.485
2
Рихард Версхор
Trident
+2.379
3
Джехан Дарувала
Prema Racing
+15.358
18:34 Евгений Кустов

Хэмилтон не будет стартовать с пит-лейна

Добрый вечер! До старта гонки Формулы-1 остаётся полтора часа. И недавно стало известно, что Льюис Хэмилтон всё-таки не решился кардинально менять настройки машины и ради этого терять 15-ю стартовую позицию в пользу старта с пит-лейна.

Напомним, в гонке примут участие только 19 пилотов: «Хаас» решил не восстанавливать в спешке болид Мика Шумахера после жесточайшей аварии накануне.

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