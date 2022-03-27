Получится ли гонка в Джидде такой же сумасшедшей, как квалификация? Все подробности — в нашем лайве.

Минус два гонщика ещё до старта! Онлайн гонки Формулы-1 в Саудовской Аравии

В сезоне-2022 Россия осталась без легальных телевизионных трансляций Формулы-1. В такой ситуации мы наблюдаем повышенный интерес к текстовым онлайнам со стороны болельщиков, поэтому сегодня проведём сразу два онлайна — здесь, а также наш традиционный, со статистикой. Из лайва, который перед вами, вы узнаете, кто выиграет второй раунд сражения между «Ред Булл» и «Феррари», сумеет ли отыграться после субботнего провала Льюис Хэмилтон и обойдётся ли городской автодром в Джидде без новых серьёзных аварий. Будут фото и комментарии. Старт гонки — в 20:00 мск!