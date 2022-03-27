Минус два гонщика ещё до старта! Онлайн гонки Формулы-1 в Саудовской Аравии

В сезоне-2022 Россия осталась без легальных телевизионных трансляций Формулы-1. В такой ситуации мы наблюдаем повышенный интерес к текстовым онлайнам со стороны болельщиков, поэтому сегодня проведём сразу два онлайна — здесь, а также наш традиционный, со статистикой. Из лайва, который перед вами, вы узнаете, кто выиграет второй раунд сражения между «Ред Булл» и «Феррари», сумеет ли отыграться после субботнего провала Льюис Хэмилтон и обойдётся ли городской автодром в Джидде без новых серьёзных аварий. Будут фото и комментарии. Старт гонки — в 20:00 мск!
Альберт Фабрега: «С машиной Сайнса всё хорошо. Была проблема с изоляцией в топливной системой. Сейчас всё хорошо».
Франц Тост официально подтвердил, что Юки Цунода уже точно не примет участия в гонке. Жаль японца. Вчера проблема, сегодня…
Юки остановился на трассе и покидает болид. Если не случится чуда в виде мгновенной эвакуации в боксы и ремонта, то на старт гонки выйдет всего 18 пилотов.
У Цуноды проблема с мотором
А теперь Цунода жалуется по радио на проблемы с мотором!!!
Сайнс садится за руль болида — вроде бы проблемы устранены. Всё покажут установочные круги и сама гонка.
У Сайнса проблема с машиной!
Что-то не так с автомобилем Карлоса Сайнса! В «Феррари» подтвердили, что есть некая проблема, и срочно пытаются её устранить.
Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega/status/1508113980451168264
Как минимум два пилота ожидают, что воскресная гонка дастся им очень нелегко. Да, это пропустившие полноценную подготовку к сезону Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен. Немец считает, что из-за особенности трассы его ожидает самая сложная гонка в карьере, а датчанин накануне признался, что в третьем сегменте квалификации у него словно «сломалась шея».
Пожелаем удачи двум новоиспечённым друзьям.
Мик Шумахер сегодня снова в паддоке Джидды. Говорит, что был бы готов выйти на старт гонки, если бы «Хаас» сумел восстановить его автомобиль.
Фото: Clive Mason/Getty Images
Фото с парада пилотов. Алекс Албон и Юки Цунода снова рядом, снова вместе.
Льюис Хэмилтон сегодня должен победить очередной рекорд Михаэля Шумахера: гонка станет для британца 180-й в составе «Мерседеса». На данный момент у Льюиса и Михаэля по 179 гонок в составе одной команды Ф-1.
Примерно час назад завершилась основная гонка Формулы-2. Она прошла на удивление спокойно по сравнению с со спринтерской гонкой и с квалификацией Ф-1: никаких аварий, сейфти-каров или, более того, красных флагов. Подозрительно спокойный заезд с победой пилота, стартовавшего с поул-позишен — бразильца Фелипе Друговича.
Хэмилтон не будет стартовать с пит-лейна
Добрый вечер! До старта гонки Формулы-1 остаётся полтора часа. И недавно стало известно, что Льюис Хэмилтон всё-таки не решился кардинально менять настройки машины и ради этого терять 15-ю стартовую позицию в пользу старта с пит-лейна.
Напомним, в гонке примут участие только 19 пилотов: «Хаас» решил не восстанавливать в спешке болид Мика Шумахера после жесточайшей аварии накануне.
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