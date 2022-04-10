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Себастьян Феттель дважды попал в аварию на Гран-при Австралии Формулы-1 — почему, заявления пилота и команды

Ужасное возвращение 4-кратного чемпиона Ф-1: аварии и вылеты. Команда начала расследование
Евгений Кустов
Феттель дважды попал в аварию на ГП Австралии
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Феттель и «Астон Мартин» уже могли задуматься, нужны ли они друг другу в следующем сезоне.

На третьем этапе сезона-2022 Формулы-1 в гонки вернулся четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, пропустивший два стартовых Гран-при из-за заражения коронавирусом. Вот только уик-энд в Мельбурне сложился так плохо, что, возможно, лучше бы для Себа было не возвращаться. Осталась ли вообще у немца мотивация прозябать в середине и даже конце пелотона?

«Если честно, я не знал, где грань»

Отсидев на карантине два этапа, Феттель отправился в Мельбурн. При этом когда Себ не успел восстановиться ко второй гонке к Саудовской Аравии, то многие шутили: просто немец увидел безнадёжный темп «Астона» на старте сезона и срочно положил градусник на батарею, чтобы подольше не садиться за руль неконкурентоспособной техники. Увы, к Австралии особо ничего не изменилось.

Вдобавок к отсутствию скорости болид «Астон Мартин» потерял ещё и надёжность: Феттель досрочно завершил первую пятничную практику из-за задымившего двигателя. Хуже того, у механиков просто не хватало времени, чтобы заменить силовую установку ко второй тренировке — так Себ остался не только без опыта двух стартовых Гран-при, но и без заездов в пятницу.

Разбитый болид Феттеля после аварии на третьей практике Гран-при Австралии

Разбитый болид Феттеля после аварии на третьей практике Гран-при Австралии

Фото: Getty Images

У немца были в запасе 60 минут на третьей практике в субботу, но тут подкачал уже сам гонщик: Феттель вылетел с трассы и разбил машину. После этого Себ чудом принял участие в квалификации (автором чуда стал его напарник Стролл, благодаря аварии которого и остановке сессии механики успели восстановить болид немца), но все равно занял лишь 18-е место.

В субботнем комментарии пилот «Астон Мартин» назвал день очень плохим для команды и признался по поводу аварии: «Если честно, я не знал, где грань, которую нельзя переступать».

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Вторая авария за два дня

С гонкой серьёзных надежд Феттель не связывал. Нынешний «Астон» практически не даёт шансов побороться за очки, так что Себастьяну оставалось набраться опыта и по-настоящему вкатиться. 58 пройденных кругов сами по себе стали бы хорошим результатом, но не удалось справиться даже с такой не слишком амбициозной задачей.

Для начала Феттель вылетел с трассы в гравий и переместился на последнее место, но это было лишь предзнаменованием перед более серьёзной и фатальной ошибкой. В борьбе с другими аутсайдерами Себ слишком сильно атаковал в четвёртом повороте, наехал на бордюр днищем — и машину закрутило. Трасса «Альберт-парк» — полууличная, во многих местах зон вылета просто нет, так что ошибка обошлась Феттелю максимально дорого: удар об отбойник и сход.

«Отсутствие у меня гоночного опыта с этой машиной дало о себе знать, — заявил Себ после прохождения на всякий случай медицинского обследования. – Я атаковал слишком сильно и потерял машину в четвёртом повороте, не сумев предотвратить столкновение, что, конечно, очень расстраивает. Каждый круг в гоночных условиях имеет значение, ведь я впервые участвовал в гонке на этой машине. Так что жаль, что я не завершил заезд».

Таков максимально безрадостный итог уик-энда для звёздного гонщика: сразу две аварии при минимальном получении опыта работы с машиной. «Пожалуйста, напомните мне, чтобы я не оказался на том же рейсе, что и Себ», — пошутил насчёт постоянных неурядиц немца чемпион мира 1996 года Деймон Хилл.

Между тем в «Астон Мартин» наверняка рассчитывали, что возвращение опытнейшего гонщика позволит сделать хотя бы маленькой шажок вперёд, а в итоге беды «Астона» продолжают множиться. Руководитель конюшни Майк Крак уже заявил, что команда подробно изучит причины столь серьёзных проблем Феттеля.

«Я рад, что с Себастьяном всё в порядке после всех этих инцидентов. Думаю, что, если у кого-то вроде Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира, возникают проблемы, это не из-за того, что он как-то не так пилотировал машину — он может прекрасно с этим справляться. Но то, что у него было столько вылетов — ненормально. При этом мне не кажется, что его трудности как-то связаны с двумя пропущенными гонками. Ведь Себастьян не раз побеждал в Мельбурне. В общем, нам самим нужно посмотреть, все ли инструменты мы предоставляем ему», — заявил Крак.

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Нужен ли Феттель «Астону», а «Астон» — Феттелю?

Совершенно непонятно, насколько близки сейчас в «Астон Мартин» в прорыве с решением проблем с машиной. Ранее часть сложностей списывали на пресловутое дельфинирование, но справиться с ним не так легко. В сложившейся ситуации возникает резонный вопрос: а насколько Феттелю интересно выступать за девятую-десятую команду чемпионата после многих лет сражения за титулы или хотя бы победы в Гран-при? Ещё после провального сезона-2020 в составе «Феррари» было неясно, точно ли Себ хочет продолжать карьеру. В 2021-м был ряд ярких моментов, но и машина всё-таки позволяла немцу бороться за неплохие позиции и даже дважды финишировать на подиуме. Теперь же скорости нет — а без неё ставится под вопрос и мотивация такого мастера.

«Я смотрел его интервью и думал, что он не так уж и горит, — высказался экс-пилот Формулы-1 Пол ди Реста. – Он просто выглядит незаинтересованным, такое у меня впечатление. Я давно знаю Феттеля, мы были напарниками в 2006 году в Евросерии Формулы-3. Подобный язык тела не говорит о том, что он сможет показать свои лучшие качества».

Вполне очевидно: если «Астон Мартин» существенно не прибавит, а сам Феттель продолжит допускать ошибки, то для сторон вряд ли есть смысл продолжать сотрудничество в 2023 году. Для команды Стролла окажется неоправданным платить Себастьяну многомиллионное жалование: куда логичнее или обратиться к более «дешёвому» и всё ещё сохраняющему мотивацию резервисту Нико Хюлькенбергу или взять кого-то со стороны: противоречиво выступающего в составе «Макларена» Даниэля Риккардо, мечтающего сбежать из системы «Ред Булл» Пьера Гасли или юного таланта Оскара Пиастри, которому может не найтись место в «Альпин».

Впрочем, подобные кадровые решения будут приниматься летом. До этого времени и команда будет отслеживать форму Феттеля, и сам Себ, уверены, продолжит анализировать перспективы «Астона» на фоне нынешних неудач и слухов про сомнительные методы управления со стороны Стролла-старшего.

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