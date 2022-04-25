«Чего не хватает Шумахеру? Наверное, таланта». Разбор главных моментов и ошибок гонки Ф-1

Начиная с Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 в роли постоянного эксперта «Чемпионата» будет выступать известный российский гонщик Егор Оруджев — участник программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в серии СМП РСКГ. В младших гоночных сериях Егор сражался с Пьером Гасли, Алексом Албоном, Эстебаном Оконом и Николасом Латифи, так что к его мнению стоит прислушаться.

Как оцените две аварии на старте гонки — между Риккардо и Сайнсом и Шумахером с Алонсо?

— Риккардо-Сайнс — это гоночный инцидент. Риккардо не повезло, что его так скинуло с поребрика: ты вряд ли можешь такое предугадать. Ну а Сайнсу просто фатально не повезло. Наказывать Дэна не было смысла: он и так был последним. Кстати, меня удивило, что он затем так медленно ехал. Несмотря на то что первым перешёл на слик, даже до «Хааса» Шумахера не доехал.



Шумахер как-то развернулся сам, достаточно нелепо. Он допустил явную ошибку.

Не стоит ли «Феррари» уже сейчас сделать Сайнса вторым номером?

Командная тактика «Феррари»? С точки зрения чемпионата — да, нужна. Но пока её и не приходится вводить: Шарль просто едет быстрее. И пока Сайнс хочет — не хочет, а оказывается на втором плане.

Жалко Карлоса: у него просто всё не складывается, не идёт. И в Австралии дурацкая ошибка, и здесь в квалификации он ошибся. А в гонке просто не повезло.

Сход Карлоса Сайнса после контакта с Даниэлем Риккардо Фото: Getty Images

Ошибка Леклера — слишком серьёзная для претендента на титул?

На самом деле, эта ситуация чем-то напомнила меня: в глупых, ненужных обстоятельствах абсолютно дурацкая ошибка. Причём для Шарля это не первая такая промашка: помню, как он в Баку въезжал в стенку в квалификации, в Монако врезался, уже будучи на поуле, и потом не смог из-за этого стартовать в гонке. Так что у него бывали такие ошибки, по сути, на ровном месте. Но я надеюсь, что у него хватит головы обдумать всё и больше такого не допускать.

Кто теперь фаворит в борьбе за титулы — Леклер и «Феррари» или Ферстаппен и «Ред Булл»?

Это действительно интересный вопрос. В этом году мы видим, что в один уикенд быстрее «Феррари», в другой — «Ред Булл» чуть лучше. В Имоле «Ред Булл» явно лучше работал с резиной, но, возможно, им помогло, что была всего лишь одна практика для настройки машины. Уверен, если бы было несколько тренировок, то «Феррари» подошли бы к этому моменту лучше. То, как Леклер после перехода на «софт» доехал до Переса, говорит о том, что у «Феррари» был выше пик по резине, но из-за этого они сильнее её использовали, и потом шла более высокая деградация.

Интереснее всего, если бы ситуация с фаворитом менялась каждую гонку: то «Феррари» подвезёт обновления и станет получше, то «Ред Булл». Это была бы настоящая Формула-1.

Льюис Хэмилтон — 13-й, Джордж Расселл — четвёртый. Джордж становится лидером «Мерседеса»?

Относительно своей машины Джордж пилотирует просто феноменально, выгрызает каждое очко. Это молодая кровь, он мотивирован. Для Льюиса нынешняя ситуация — очень сильный удар: после доминирования с 2014 года бороться с «Альфа Таури» и «Астон Мартин»…



То, как он так и не смог проехать Гасли — ну, не знаю. Мог бы что-нибудь придумать. Мог бы попробовать, как Леклер, чуть быстрее проходить шикану в конце круга. Было видно, что Шарль в шикане прямо накатывал на Переса, отыгрывал очень много. Я хотел обратить внимание на то, как он круто там ехал, но в итоге Леклер за это поплатился! Тут как всегда вопрос в соотношении риска и награды.

Шумахер вновь сильно уступил Магнуссену. Чего не хватает немцу и следует ли ждать сильного прогресса далее в ходе сезона?

Чего не хватает немцу? Таланта, наверное, не хватает. Хоть Мик показывал отличные результаты в младших сериях, не стоит ждать, что он будет выступать, как его папа. Не думаю, что будет суперсильный прогресс. Если будет ехать в темпе Кевина, уже хорошо. Но это лично моё мнение.

Кто из середняков впечатлил вас сильнее всех и почему?

Одним из геров гонки стал Цунода. Наконец-то он смог показать хороший результат, опередил напарника, хорошо смотрелся по темпу — как и Боттас. Они оба проехали суперски.

Должна ли Имола оставаться в календаре Формулы-1?

На мой взгляд, Имола слишком узкая. Прям совсем узкая. По сути, есть всего одно место для обгона: стартовая прямая благодаря DRS. Если у вас DRS-поезд, то и там обгонов почти не наблюдается. Мы ждали, когда дирекция гонки «включит» крыло, а до этого момента ничего не было — только Расселл одолел Магнуссена, причём перед шиканой. Джордж гораздо лучше вышел из поворота — думаю, у Кевина в тот момент были большие проблемы с резиной.



По мне, Имола слишком узкая для нынешних широких машин. Когда Ф-1 ездила там в 2005-2006 годах, уже тогда обгонов особо не было, а теперь — тем более. Если честно, я бы убрал эту трассу из календаря. У Италии есть Монца.