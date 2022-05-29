Провалы и курьёзы. Как «Феррари» пыталась выиграть главную гонку Америки

«500 миль Индианаполиса» – одно из престижнейших гоночных соревнований мира. Немудрено, что одержать победу на «Старой кирпичнице» мечтали не только мастодонты американского автоспорта, но и легенды Формулы-1. Хуан Мануэль Фанхио, Джим Кларк, Грэм Хилл, Нельсон Пике – каждый из них в своё время пробовал свои силы в престижнейшей гонке Америки, а кто-то даже в ней побеждал. Впрочем, помимо прославленных пилотов, выиграть «Инди-500» стремились и легендарные команды Формулы-1 – в том числе «Феррари». В преддверии 106-й гонки «500 миль Индианаполиса» вспоминаем, как самая титулованная конюшня в истории «Королевских гонок» пыталась блеснуть на «Старой кирпичнице».

После двух неудач на «Инди-500» Энцо Феррари требовал отменить квалификационный барьер для его команды

Первую попытку покорить легендарные «500 миль Индианаполиса» итальянцы предприняли ещё в далёких 1950-х. В первое десятилетие существования чемпионата под названием Формула-1 гонка «Инди-500» входила в список официальных этапов сезона. Впрочем, несмотря на подобающий статус и возможность набрать зачётные баллы, состязание на «Старой кирпичнице» подавляющая часть команд попросту игнорировала: частенько дата проведения «Инди-500» совпадала или соседствовала с другими официальными этапами Формулы-1, да и перелёт за океан – удовольствие явно не из дешёвых.

Тем не менее нашлась одна формульная команда, решившая попробовать свои силы на легендарном «Индианаполисе» – как вы уже догадались, это была «Феррари». К участию в главной гонке Нового света в стане «Скудерии» созрели в 1952 году. На «Инди-500» итальянцы делали серьёзную ставку: согласно изначальному плану, защищать честь «Феррари» в Америке должны были лидеры команды – Нино Фарина и Альберто Аскари.

Во имя участия в «Инди-500» был принесён в жертву первый официальный этап сезона Ф-1 – Гран-при Швейцарии: пилоты физически не смогли бы присутствовать на двух континентах одновременно. Впрочем, до Америки Фарина так и не доехал: на внезачётном Гран-при Валентино чемпион 1950 года разбил машину, на которой должен был участвовать в «Инди-500».

Кстати, о машине. В стане «Скудерии» было решено выставить на «Старую кирпичницу» прошлогодние болиды 375. Конечно, для участия в чуждой гоночной серии итальянцам пришлось несколько модифицировать свои машины – в частности, была увеличена колёсная база. Также стоит отметить, что, помимо Альберто Аскари, сесть за руль красной машины на «Индианаполисе» намеревались и некоторые местные пилоты, ставшие клиентами «Феррари». Самым известным из них был Джонни Парсонс, отпраздновавший триумф на Индианаполисе в 1950 году.

К несчастью для итальянцев, Парсонс быстро пожалел о выборе в пользу «Феррари»: болиды «Скудерии» оказались банально неконкурентоспособны на фоне своих американских соперников. Дошло до того, что Парсонс просто сменил шасси между гоночными сессиями, вернувшись к хорошо знакомому Kurtis Kraft.

Альберто Аскари был неудержим в Формуле-1, но не на «Инди-500» Фото: Getty Images

Что касается Альберто Аскари, то итальянцу уходить было просто некуда – пришлось гоняться на «Феррари» и дальше. По итогам квалификации Альберто занял только лишь 19-е место – седьмой ряд стартового поля. В самой гонке Аскари демонстрировал достаточно неплохой темп: в какой-то момент он даже вырвался на 8-е место. К сожалению, добраться до финиша Альберто так и не удалось: заднее правое колесо не выдержало накала гонки и стало причиной схода итальянца на 40-м круге дистанции (ровно 1/5 всей дистанции).

Американские неудачи Аскари сполна компенсировал успехами в Формуле-1: вернувшись в Европу, Альберто выиграл все оставшиеся гонки сезона, что позволило ему оформить чемпионский титул по окончании чемпионата. В следующем году итальянец повторит своё достижение, став первым в истории Ф-1 двукратным обладателем чемпионского титула.

Следующую попытку покорить «Старую кирпичницу» итальянцы предприняли в 1956 году. На сей раз в Маранелло рассуждали куда более приземлённо: было принято решение использовать клиентское шасси Kurtis Kraft, оснащённое двигателем «Феррари». Приобретением шасси занялся производитель моторных масел Bardahl, выступивший в качестве спонсора «Скудерии». После покупки машина была направлена в Маранелло для дальнейшей доработки. Управлять американо-итальянским болидом должен был не доехавший до Индианаполиса четыре года назад Нино Фарина, а также двое местных пилотов.

Согласно изначальному плану, итальянцы должны были нагрянуть в Индианаполис ещё в 1955-м, однако из-за сильной загруженности персонала, разрывающегося между Ф-1 и кузовными гонками, команда попросту не успела подготовить болид. Поэтому до Соединённых Штатов подданные Маранелло смогли добраться только в следующем году.

С самых первых тренировок стало ясно, что очередная гонка не сулит ничего хорошего: интернациональная бригада механиков с трудом ладила между собой из-за языкового барьера, уже немолодой Фарина никак не мог адаптироваться к «Старой кирпичнице», а болиды, оснащённые мотором «Феррари», демонстрировали катастрофически низкий темп. В конечном итоге Фарина не смог пройти даже квалификационный барьер. Для итальянского чемпиона это были последние заезды в его гоночной карьере: по возвращении домой он повесит свой шлем на гвоздь.

Спустя пять лет после провала в Индианаполисе «Скудерия» была полна решимости взять реванш на американской земле. Причём в этот раз в Маранелло решили перестраховаться и… потребовали от автомобильного клуба США гарантированные два места на стартовой решётке гонки, вне зависимости от того, как себя проявят в квалификации пилоты итальянской команды. Энцо Феррари лично звонил американским организаторам, дабы уладить этот вопрос. По ту сторону океана, мягко говоря, не прониклись идеями Комендаторе – великий Энцо Феррари получил отказ. В итоге итальянцы так и не стали подавать заявку на участие в гонке «Инди-500» 1961 года. На этой забавной ноте «Скудерия» ставит на паузу свои взаимоотношения с Индианаполисом.

В 1980-х «Феррари» строила машину для дебюта в серии CART. Скорее всего, это была попытка надавить на «ФИА»

Последняя на сегодняшний день попытка «Феррари» проникнуть в американские открытые колёса была предпринята в середине 1980-х. Причём на сей раз это была не очередная заявка на участие в «Инди-500»: «Скудерия» была нацелена стать полноценным участником чемпионата CART (тогдашний аналог IndyCar).

Что это было, никто так до конца и не понял. Действительно ли в Маранелло планировали попробовать свои силы за океаном или же всё это было своеобразным рычагом давления на ФИА? Дело в том, что международная федерация к 1989 году планировала внести поправки в технический регламент Формулы-1, которые должны были обязать все команды использовать моторы V8. Энцо Феррари подобный расклад никоим образом не устраивал: Комендаторе грезил 12-цилиндровыми двигателями. Так и родилась версия, что свою заокеанскую программу «Скудерия» запускала исключительно для того, чтобы припугнуть ФИА своим возможным уходом из «Королевских гонок».

В то время пока Комендаторе делал заявления касательно неоднозначных перспектив «Феррари» в Ф-1, в Маранелло велась активная работа в американском направлении. Трезво оценив свои познания о серии CART, итальянцы заручились поддержкой команды Truesports. Со стороны американского коллектива на испытательный трек во Фьорано было отправлено актуальное шасси March 85C, а вместе с ним и ведущий пилот команды и по совместительству легенда американского автоспорта Бобби Рэйхол, который должен был посвятить итальянцев в тонкости чуждых им машин.

В качестве руководителя отдела по разработке шасси боссами «Скудерии» был выбран австрийский конструктор Густав Брюннер. Хотя, что интересно, на его месте вполне реально мог оказаться Его Величество Эдриан Ньюи. К середине 1980-х Эдриан успел поработать гоночным инженером Рэйхола, и Бобби всеми силами пытался переманить своего друга в заманчивый проект «Скудерии», но не судьба – с «Феррари» Ньюи так и не поработал.



Впрочем, Брюннер со своими обязанностями справлялся очень даже неплохо. К 1986 году был готов первый концепт «американского» болида «Феррари» под кодовым названием 637. Однако, несмотря на первые успехи, разработку машины для серии CART вскоре пришлось свернуть. По сей день доподлинно неизвестны точные причины подобных решений. Согласно одной версии, Комендаторе добился своего, получив разрешение от ФИА на использование 12-цилиндровых двигателей, после чего сразу же была прекращена разработка машины. Иная точка зрения гласит, что в «Феррари» банально решили сосредоточиться на Формуле-1, где они начали погружаться в затяжной кризис.

Модель 637 в музее «Феррари» в Маранелло Фото: Mark Thompson/Getty Images

Как бы то ни было, увидеть 637-ю в деле так и не удалось: кроме испытательного трека во Фьорано, этот болид больше ничего не видел. В будущем эта машина отправится в музей «Скудерии», а разработанный двигатель отдадут «Альфа Ромео», которая на его основе начнёт производить свои моторы для серии CART.

На этом «Феррари» ставит точку в своих американских приключениях. Впрочем, не так давно вновь ходили слухи о заинтересованности «Скудерии» примкнуть к заокеанскому чемпионату – на сей раз к гоночной серии IndyCar. Пока что подобная информация – ничем не подкреплённые разговоры. Но кто его знает, быть может, «Феррари» всё-таки решится закрыть свой американский гештальт.