Бунт пилотов в Ф-1: решения судей вывели Феттеля из себя. Себа поддержали соперники!

Кто бы мог подумать: тотальная безответственность в Ф-1 («это был не я») привела к скандалам.

Экс-чемпион мира Себастьян Феттель условно оштрафован на € 25 тыс. за то, что «без разрешения покинул брифинг пилотов, выражая при этом своё недовольство встречей». Немец вскоре принёс извинения директору гонки, обсудил все необходимые вопросы («и даже больше» — указано в документе) и в конце концов заверил в своём желании работать на благо Формулы-1 и дирекции гонки.

Инцидент исчерпан, однако его причина — недовольство пилотов решениями стюардов — по-прежнему остаётся проблемой для всего чемпионата.

Пилоты недовольны судейством и трассами

Как рассказал позже Джордж Расселл, на том брифинге обсуждалась в том числе борьба Серхио Переса с Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном в Сильверстоуне — обоих гонщиков мексиканец в каких-то моментах вывозил за пределы трассы, но не понёс никакого наказания.

В то же время перед стартом сезона ФИА опубликовала «руководство» по ведению борьбы за позицию, и в нём сказано, что гонщик всегда должен оставлять сопернику место. Впрочем, этому «руководству» стюарды не следовали и ранее — когда не стали штрафовать Лэнса Стролла за грубый обгон Валттери Боттаса.

«Мы не хотим, чтобы штрафы выписывались направо и налево, но должна быть хоть какая-то стабильность, — сказал Расселл. — Согласен с тем, что нам нужен один гоночный директор, а также больше последовательности в принятии решений стюардами. Мы приезжаем на следующий этап, и зачастую там нет тех, кто принимал решения на предыдущем. Мы хотим получить прямые ответы, а они перекладывают ответственность на кого-то другого, кого сейчас нет».

Пилот «Мерседеса» также затронул тему штрафов за пересечение границ трассы — их по ходу квалификации судьи вынесли более дюжины, но не заметили срезку Серхио Переса и по ошибке выпустили его в третий сегмент.

«Проблема в трассе, и вы не решите её, пока не переделаете трассу, — говорит англичанин. — В четвёртом повороте [«Ред Булл Ринга», трассы Гран-при Австрии. — Прим. «Чемпионата»] проблем не будет, потому что там гравий, а когда повороты такие, как первый, или похожие на «Сильверстоун», всегда будет одно и то же».

В поисках грамотного

Формат судейства с двумя директорами гонки используется в Формуле-1 лишь в этом году — на него перешли после того, как Майкл Маси потерял должность, а ФИА признала ошибки в его действиях на последних кругах прошлогоднего Гран-при Абу-Даби. Та гонка полностью изменила расклад в гонке и привела к огромному скандалу — Маси тогда признали виноватым, но проблема не решена. Хотя как посмотреть: если проблема в том, чтобы виноватых не было, то сейчас, похоже, в порядке.

Работа дирекции гонки непрозрачна, у пилотов и журналистов нет возможности уточнить причины принятия того или иного решения, а правила зачастую интерпретируются в разных случаях по-разному. Например, Макс Ферстаппен в конце прошлого года отмечал, что не видит разницы в своих действиях в Сан-Паулу и Джидде, но в первом случае не был наказан, а во втором — был. И пусть роль директора гонки теперь исполняют другие люди, стюардами остаются одни и те же (опять же, конкретно трио меняется от гонки к гонке).

Себастьян Феттель после вылета из-за контакта с Алексом Албоном Фото: Clive Rose/Getty Images

При этом на пожелания пилотов дирекция гонки не реагирует — как это было, например, в Майами, где ФИА проигнорировала просьбы прикрыть стену защитным покрытием, и в неё в итоге улетели двое пилотов.

Интересно, что промоутеры сейчас заставляют команды буквально перечислять новые компоненты на каждом Гран-при, при этом судьи никому за свои решения в паддоке не должны — да, даже руководитель гонки, будь то Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ, не вправе оказывать на судей давление. И кто за что отвечает — совершенно неясно. Впрочем, первый шаг логичен и очевиден — Формуле-1 действительно нужно определиться с гоночным директором и сделать его деятельность намного более открытой. Не может быть, чтобы в мире не осталось ни одного грамотного рукогона.