Красотища: пять пилотов Формулы-1 сразились друг с другом в одном повороте!

Гран-при Австрии оказался богат на события, но, пожалуй, главной изюминкой гонки стала зрелищная борьба в середине пелотона — вспомним, как это было.
На 20-м круге Фернандо Алонсо догнал Гуаньюя Чжоу и стал прессинговать его в борьбе за седьмую позицию, однако у дебютанта из «Альфа Ромео» была DRS за счёт идущего впереди Юки Цуноды, и пройти вперёд экс-чемпиону не удалось. Фернандо в итоге сдался и пропустил вперёд Эстебана Окона — француз на свежих шинах легко обогнал Гуаньюя и Юки и умчался дальше.
Алонсо же так и застрял за Чжоу, но тот лишился DRS, и испанец стал более настойчив. Сзади тем временем стремительно догоняли Магнуссен, Норрис и Шумахер — все, как и Окон, уже поменяли резину.
На 24-м круге Алонсо атакует Чжоу на входе в поворот — и в тот момент внутрь «ныряет» ещё и Магнуссен, и три машины в ряд пролетают вдоль поребрика. На следующей прямой к троице присоединяются Норрис с Шумахером — и к третьему повороту приближается группа из пяти автомобилей.
Фото: Кадр из трансляции
Все они аккуратно бок о бок проходят шпильку — и быстрее других из неё разгоняются Магнуссен и Норрис, Алонсо чуть поодаль и скоро пропустит Шумахера, который уже оставил позади Чжоу.
Фото: Кадр из трансляции
В конце круга Чжоу свернёт в боксы, Алонсо пропустит Шумахера и свернёт на пит-лейн в конце 27-го, а «Хаасы» погнались с «Макларенами» дальше — в борьбе за шестое место. Чжоу в итоге финишировал лишь 14-м, а Алонсо на последнем круге сумел пройти Боттаса и выцарапать один балл в зачёт чемпионата. На фоне старта с последнего места из-за проблем с электрикой — отличный результат!
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