Квят дебютирует в Америке. Первая гонка россиянина — LIVE!

К слову, эта гонка — одна из последних в регулярном сезоне NASCAR Cup Series. Чемпионский титул в этой серии определяется по системе плей-офф, куда в течение 26 гонок пилоты отбираются в рамках регулярного сезона.

Если немного упростить правила отбора в плей-офф, то получается такая схема: в первую очередь проходят те, у кого наибольшее число выигранных гонок (при условии нахождения пилота в топ-30 общего зачёта), а остальные места разбирают пилоты без побед, но с наибольшим числом очков.

Интересно, что в этом году в NASCAR Cup Series уже 14 разных победителей, а мест в плей-офф всего 16. При этом до конца регулярного сезона ещё пять гонок (считая сегодняшнюю), а потому победителей может оказаться больше 16 и кто-то из них останется без плей-офф. Раньше такого не было.

В то же время пятеро пилотов уже гарантировали себе место в финальной серии — Чейз Эллиотт, Росс Честейн, Джоуи Логано, Уильям Байрон и Денни Хэмлин одержали более одной победы и уже не смогут выпасть из числа участников плей-офф.

Фото: NASCAR

Здесь в таблице представлены позиции с 13-й по 20-ю. У Синдрика и Белла есть по одной победе, но у них наименьшее число очков среди всех победителей сезона, а шестеро гонщиков, которые располагаются под ними, это лидеры по числу баллов среди тех, у кого побед нет… Короче, по ходу дела быстро разберёмся!