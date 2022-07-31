Квят дебютирует в Америке. Первая гонка россиянина — LIVE!

Гран-при Венгрии Формулы-1 уже прошёл, но сегодня у поклонников автоспорта есть все основания следить за ещё одним гоночным уикендом — на сей раз в Индианаполисе. Там на дорожной версии знаменитого «Индианаполис Мотор Спидвей» в серии NASCAR дебютирует российский гонщик Даниил Квят. При этом россиянин едет сразу в топовой категории — NASCAR Cup Series. Ждать от Квята чудес не стоит: техника ему совершенно незнакома, опыт минимален. И всё-таки любопытно: что покажет экс-пилот Ф-1, как он будет прогрессировать, как покажет себя в плотной борьбе на сток-карах? Давайте следить вместе. Старт — в 21:30 мск!
В гараже Hendrick Motorsports идут последние приготовления к выезду на пит-лейн. Отметим, что в американских гонках гаражи и пит-лейн — это разные зоны. То есть если машине требуется больше работы, чем производится в рамках пит-стопа, автомобиль необходимо закатить в инфилд и работать с ним в гаражной зоне.
Фото: twitter.com/TeamHendrick
Отметим, что гонки NASCAR Cup Series начали проходить на дорожной версии трассы в «Индианаполисе» (в США проложенные внутри овала дорожные трассы называют ровалами — соединение слов road (дорожный) и oval).
В прошлом году победу здесь одержал Эй-Джей Оллмендингер, который считается специалистом по дорожным трассам. Второе место тогда занял Райан Блейни, опередивший Кайла Ларсона и Чейза Эллиотта — чемпионов 2021 и 2020 годов соответственно.
Сегодня Эй-Джей стартует 20-м.
Оллмендингер побеждает в гонке Verizon 200 в 2021 году
Фото: nascar.com
Добавим также, что гонка проходит в не совсем привычном для европейских болельщиков формате — она разделена на три стадии.
Так, известно, что в конце 15-го и 35-го кругов будут жёлтые флаги, это ознаменует окончание первой и второй стадий, а первая десятка в обоих случаях получит бонусные очки в зачёт чемпионата (10-9-8...1). Победителя определяет финишный протокол (то есть итоги финальной — третьей стадии).
В общей же сложности гонка будет длиться 82 круга или 200 миль (чуть больше 320 километров).
К слову, эта гонка — одна из последних в регулярном сезоне NASCAR Cup Series. Чемпионский титул в этой серии определяется по системе плей-офф, куда в течение 26 гонок пилоты отбираются в рамках регулярного сезона.
Если немного упростить правила отбора в плей-офф, то получается такая схема: в первую очередь проходят те, у кого наибольшее число выигранных гонок (при условии нахождения пилота в топ-30 общего зачёта), а остальные места разбирают пилоты без побед, но с наибольшим числом очков.
Интересно, что в этом году в NASCAR Cup Series уже 14 разных победителей, а мест в плей-офф всего 16. При этом до конца регулярного сезона ещё пять гонок (считая сегодняшнюю), а потому победителей может оказаться больше 16 и кто-то из них останется без плей-офф. Раньше такого не было.
В то же время пятеро пилотов уже гарантировали себе место в финальной серии — Чейз Эллиотт, Росс Честейн, Джоуи Логано, Уильям Байрон и Денни Хэмлин одержали более одной победы и уже не смогут выпасть из числа участников плей-офф.
Фото: NASCAR
Здесь в таблице представлены позиции с 13-й по 20-ю. У Синдрика и Белла есть по одной победе, но у них наименьшее число очков среди всех победителей сезона, а шестеро гонщиков, которые располагаются под ними, это лидеры по числу баллов среди тех, у кого побед нет… Короче, по ходу дела быстро разберёмся!
Стартовая решётка
Ниже стартовая решётка предстоящей гонки. С первого ряда стартуют Тайлер Реддик и Остин Синдрик, Чейз Бриско и Кристофер Белл разделят второй ряд, ну а с третьего в бой уйдут гонщики «Пенске» Джоуи Логано и Райан Блейни.
Даниилу Квяту предстоит стартовать с 18-го ряда — бок о бок с Эриком Джонсом. Всего у нас 38 машин на стартовой решётке.
Старт, отметим, в NASCAR Cup Series даётся с хода.
Фото: NASCAR
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