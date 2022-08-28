Год позорнейшему Гран-при в истории Ф-1. Зрителям деньги так и не вернули

Гран-при Бельгии 2021 года — один из самых больших провалов промоутеров в новейшей истории Формулы-1. На протяжении нескольких часов болельщики мокли на трибунах в ожидании гонки, которая в итоге длилась два круга — и те прошли под сейфти-каром.

Перед фанатами, заплатившими только за билеты по несколько сотен евро (о жилье и дороге до забытого посреди лесов автодрома не говорим), никто толком не извинился. А вместо возврата устроили… лотерею.

Роль таймера

В тот день в Спа шёл действительно сильный ливень — гоняться было опасно. После пары кругов за сейфти-каром дирекция гонки решила отложить процедуру старта — до улучшения условий. Но время шло, а дождь не прекращался и даже временами усиливался. В дирекции поняли, что бесконечно откладывать старт нельзя — и придумали гениальный план.



Первым шагом стало внезапное включение обратного отсчёта гонки. По правилам, заезд не может длиться более двух часов — отсчитываемых от начала процедуры старта. Однако в данном случае процедуры не было, но таймер пошёл — стало ясно, что каким-то образом всё должно в течение двух часов закончиться.

Сейфти-кар возит за собой пелотон Фото: Lars Baron/Getty Images

Как только в небе появился какой-то просвет, сейфти-кар вновь вывел машины на трассу — и в этот раз круги уже засчитывались как дистанция гонки, в отличие от совершенно аналогичной ситуации ранее.

Таймер, судя по всему, сыграл свою роль. Вернув пелотон на пит-лейн, дирекция гонки начала готовиться к подведению итогов — дождь и не собирался прекращаться. В конце концов гонку объявили законченной, Ферстаппена, Расселла и Хэмилтона вывели на подиум, а гонщикам начислили по половине положенных очков.

«Фарс, а не гонка»

Гонка де-факто не состоялась, тем не менее формально ФИА выполнила процедуру и засчитала пройденные два круга. Решения дирекции гонки не понравились большинству пилотов. «Это разве не шутка? — возмущался Феттель. — А что мы сделали такого, чтобы их получить?».



«Это всё из-за денег, — заявил тогда Хэмилтон. — Если засчитать гонку — пусть и с двумя кругами, все получат свою долю. Но я хотел бы, чтобы болельщикам вернули их часть. Да, формально всё по правилам, но у нашего спорта должны быть другие ценности».



В сентябре — следующем после гонки месяце — промоутеры заявили, что изучают сценарии возврата средств покупателям билетов. Однако в итоге никакого возврата не произошло: в декабре покупатели билетов в качестве компенсации получили подписку на F1 TV и шанс выиграть билеты на 2022 год. В розыгрыше участвовало 170 билетов, в то время как зрителей на трибунах было порядка 70 тысяч. Шанс победить в такой лотерее — 0,24% (менее четверти процента).

На трассе было слишком много воды Фото: Mark Thompson/Getty Images

Удивительно, насколько легко промоутеры столь богатого и современного вида спорта способны вести себя по отношению к болельщикам так, словно они чужие. Если бы гонку отменили совсем, Liberty должна была бы вернуть бельгийской стороне промоутерский взнос — и он мог бы пойти на возмещение фанатам.



Ответственность в таком случае легла бы на глобального промоутера, который после начала пандемии регулярно докладывает о мощном росте. Но они решили настаивать на том, что то, что они продают — два круга за сейфти-каром — это полноценный Гран-при.

У Доменикали всё в порядке

На неделе перед новым Гран-при Бельгии Стефано Доменикали, президент Формулы-1, дал понять, что гонка в Спа останется в календаре чемпионата и в 2023 году. Он отметил, что местные промоутеры проделали отличную работу и, по его словам, хорошо справляются с последствиями фиаско 2021 года. Как именно они справляются, Стефано не уточнил и больше на эту тему не распространялся. Вместо этого он подчёркивал, что у Формулы-1 всё хорошо, чемпионат развивается и растёт.

Директор Формулы-1 Стефано Доменикали Фото: Eric Alonso/Getty Images

В пример он отметил, что, согласно исследованиям промоутеров, Гран-при Абу-Даби не повлиял на восприятие первенства зрителями. «Ни с точки зрения популярности, ни с точки зрения престижа», — добавил он.



Может, и так, но если бы на «Яс Марине» из-за решения судей чемпионство потерял Ферстаппен, а не Хэмилтон, реакция публики была бы совершенно иной. Да и прошлогодняя «гонка» в Бельгии на «престиж» Формулы-1 едва ли повлияла так уж хорошо…