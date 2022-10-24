Бесхарактерный Хэмилтон лишил себя шанса на победу, судейство Ф-1 — бардак. Разбор ГП США

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при США Формулы-1, завершившегося победой Макса Ферстаппена.

Был ли у Хэмилтона или Леклера шанс сдержать Ферстаппена?

Считаю, у Льюиса имелись все шансы победить, но, на мой взгляд, он себя повел крайне бесхарактерно. Закрылся от атаки плохо. Потом ныл, что Макс нарушает границы трассы. Потом сам получил за это предупреждения и наконец отстал на пять секунд, из которых три пришлись на последние два круга. Хотя до этого спокойно держался за Максом два круга. Потом ошибка, выпад из DRS и всё.

Судя по темпу Хэмилтона в гонке, «Мерседес» возвращается?

Да, они выглядели лучше. Но я думаю, что уже и «Ред Булл», и «Феррари» сместили свои приоритеты на следующий год.

Кто виноват в аварии Сайнса и Расселла, насколько логичны были траектории обоих пилотов на старте?

Расселл. Вообще, тут по-другому странно считать: он сзади просто въехал. А Сайнс перекрещивал траектории с Ферстаппеном, на что имел полное право. Очевидно, что снаружи Макс не оставил бы ему места.

А как насчёт аварии Алонсо и Стролла? Вся вина на канадце или Фернандо слишком рисковал?

В правилах не запрещается смещаться, когда к тебе приезжают в слипстриме. А когда доезжаешь вплотную, это всегда риск. Оба за это поплатились. Стролл побольше. Я считаю, что это гоночный инцидент.

Алонсо оштрафовали на 30 секунд за шатавшееся и оторвавшееся зеркало. Логичен ли такой штраф, если его не обязывали заехать в боксы?

У ФИА много чего нелогичного. Этот эпизод один из них. Было много времени его зазвать, но никаких сообщений команде, что зеркало надо починить или ещё что-то, не было. Штраф незаслуженный.

Насколько опасно ехать на «формуле» без зеркала?

Настолько же, как и на других машинах — ни больше, ни меньше. Ехать без зеркала неприятно. Приходится иногда кидать лишний взгляд в другое зеркало. Если тебя атакуют, то становится реально сложнее, потому что в какой-то момент человека ты не видишь. По сути, одна сторона становится слепой.

Согласны ли в целом, что в Ф-1 бардак с судейством?

Да, бардак. Сейчас как-то много где судейство вызывает вопросы. В РСКГ, например, вообще жесть творится.

Какой в итоге дадут штраф «Ред Булл» за превышение лимита на бюджет?

Ничего серьёзного не будет. Точно не лишение титулов и всего в таком духе: это будет плохим пиаром для Ф-1. Видимо, дадут какой-то штраф денежный. Или ограничение работы в трубе. Хотя интересно, как они это проверят, если даже про бюджет узнали через год… И пропишут в правилах для других более четкие наказания, чтобы больше не повторилось. Я к этому отношусь, как к цирку. Правила есть правила. В Ф-1 их гнут как хотят и под кого хотят. С моей точки зрения, наказание должно быть жёстким — с отнятием очков, но это же «Большой цирк».