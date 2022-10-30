В Формуле-1 внезапные жёсткие разборки: чемпионы обиделись друг на друга и на ТВ

Чемпион Формулы-1 2021 и 2022 годов Макс Ферстаппен заявил, что на Гран-при Мексики в этот уикенд намерен бойкотировать телеканал Sky Sports — гонщик «Ред Булл» обиделся на слова одного из журналистов и решил вовсе не общаться ни с кем из холдинга! Причём буквально накануне голландец возмутился тем, что Хэмилтон якобы не называет его по имени, а Алонсо признался, что считает титулы Ферстаппена намного ценнее побед Льюиса… и даже Михаэля Шумахера!

Что происходит в Формуле-1, совершенно непонятно, но одно ясно: паддок осваивает искусство трэш-тока. Давно пора, если честно.

Тед Кравитц не уважает победы Макса

О бойкоте Ферстаппеном журналистов Sky Sports (и всех её дочерних структур) стало известно буквально в воскресенье утром. Оказывается, в вечернем эфире репортёр Sky Тед Кравитц, уже много лет работающий в паддоке, заявил, что у Хэмилтона украли титул в сезоне-2021. «Какой бы сценарий для фильма получился, если бы Льюис, не побеждавший весь год, выиграл гонку, превзойдя того, кто получил титул, когда самого Хэмилтона ограбили, — сказал журналист. — Тот парень победил его, ограбленного, в первую очередь из-за того, что его машина была быстрее, из-за инженерной стороны Формулы-1 и того, что там был Ньюи».

Тут же вспомнили, что неделей ранее, в дни Гран-при США, Кравитц во время включения из паддока заявил, что Ферстаппен «не похож на гонщика, который может выиграть чемпионат нормально». Репортёр наверняка имел в виду экстраординарные обстоятельства, которые сопровождают титулы Макса (скандал после Абу-Даби и неразбериху с очками в Японии), но прозвучало слишком двусмысленно.

Келли Пике и Макс Ферстаппен после гонки в Японии Фото: Mark Thompson/Getty Images

И, разумеется, Ферстаппену нет дела до нюансов и контекстов, его интерпретация слов Кравитца вполне однозначна и убеждает Макса, что вся британская пресса к нему предвзята. Голландец пошёл на резкий шаг — Формула-1 не помнит случаев бойкота такого масштаба, ведь Sky Sports — эксклюзивный вещатель чемпионата в крупнейших странах Европы.

В то же время важно подчеркнуть, что Sky Sports, в отличие от, например, сервиса F1TV, Формуле-1 не принадлежит, а Тед Кравитц — независимый журналист, имеющий право на своё мнение. Ну, а Макс Ферстаппен имеет полное право бойкотировать кого захочет — он обязан отрабатывать лишь обязательные пресс-подходы и пресс-конференции, общие для всех СМИ.

Хэмилтоном Макс тоже недоволен. Как и Алонсо

С другими журналистами Ферстаппен продолжает общаться — в том числе с британскими. И изданию The Mail on Sunday Макс заявил, что Хэмилтон тоже проявляет к нему недостаточно уважения! «Мне передали, что он не называет меня по имени, — сказал голландец. — Я всегда считал, что нужно проявлять уважение к тому, чего спортсмен добился, и у меня нет проблем с успехами Льюиса. Он — один из лучших, и дело не только в машине. Это, конечно, помогает, но ты всё равно должен превосходить партнёра по команде — и Льюис делал это постоянно». Довольно быстро выяснилось, что Ферстаппена дезинформировали: как минимум трижды за последние пару месяцев Хэмилтон называл голландца по имени.

Зато, в отличие от Макса, титулами британца — и заодно Михаэля Шумахера (!) — недоволен Фернандо Алонсо. «Очень уважаю Льюиса, но, когда ты выиграл семь титулов, побеждая своих напарников, это другое, — сказал испанец голландскому изданию De Telegraaf. — Я считаю, что титул, выигранный в борьбе с другими пилотами, более ценен. Мне в 2005 и 2006 годах приходилось бороться не с напарниками. И я не видел, чтобы Максу приходилось бороться за победу с Пересом или Албоном. Но тот же Шумахер, когда выиграл пять титулов подряд, боролся с напарником. Хэмилтон побеждал Росберга и Боттаса. Это другое».

Эдриан Ньюи и Фернандо Алонсо в паддоке Гран-при Мексики Фото: Mark Thompson/Getty Images

Фернандо, разумеется, имеет право на собственное мнение, но он, кажется, игнорирует сезоны 2017–2018 годов, когда «Феррари» навязала борьбу «Мерседесу» — и, по крайней мере, 2000–2001 годы, в которые той же «Скудерии» приходилось сражаться с «Маклареном». С другой стороны, слова Алонсо объяснимы — после многочисленных скандалов в 2007 году отношения испанца с Хэмилтоном остаются натянутыми.

Так или иначе, нет ничего плохого в том, что гонщики стали более открыто высказывать своё мнение о происходящем в Формуле-1. Раньше в паддоке годами царила искусственная атмосфера абсолютно полного взаимоуважения — так корпоративным маркетологам проще формировать контент-план. Но на самом деле так бывает лишь в наиболее деструктивных сектах, и хорошо, что в гонках тоже появляются трэш-токи. Очень не хватало!