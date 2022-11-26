В Формуле-1 хотят провести рекордное количество Гран-при. Почему это обернётся катастрофой

Деньги — это прекрасно, но про здравый смысл надо бы не забывать.

Придя в мир Формулы-1, Liberty Media планировала полностью обновить подход к управлению серией. Очередной план компании – провести 25 этапов за один сезон. Но в погоне за новыми миллионами владельцы чемпионата зайдут слишком далеко.

Liberty Media хочет свой кусок пирога

Во второй половине текущего сезона руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что в следующем году будет проведено «самое оптимальное» число этапов. «24 гонки обеспечивают баланс между количеством и качеством», — заявил босс Ф-1.

Но уже осенью на авторитетном сайте Motorsportjobs.com появилась вакансия «коммерческого менеджера по промоушену гонок». Работодатель – Формула-1. В должностные обязанности входит реализация бизнес-стратегии чемпионата по расширению будущего календаря до 25 гонок. Значит, в Liberty упорно идут к своей цели.

По сути, владельцы нашли золотую жилу. Проведя ещё один дополнительный этап, правообладатель получит прибыль от промоутерских взносов, спонсорских выплат. Расширение календаря не просто увеличит коммерческие возможности серии, но и создаст новую зрительскую аудиторию. А она в дальнейшем будет готова сама вкладывать деньги в гонки, покупая подписку на прямые трансляции, билеты и продукцию Формулы. Так количество Гран-при можно бесконечно увеличивать на радость не только зрителей, но и владельцев Ф-1.

Командам в случае несогласия будет нелегко помешать расширению календаря. В ключевых положениях Договора Согласия – соглашения между ФИА, обладателем коммерческих прав и командами, – прописано: «В соответствии с Соглашением от 2021 года требуется согласие 70% команд, если в сезоне проводится более 24 мероприятий или если в Европе и Северной Америке вместе взятых проводится менее восьми мероприятий». Соответственно, «Либерти» достаточно уломать семь команд из 10 — и добиться своего. Но не без последствий.

Плохое решение

Сезон из 25 этапов – огромное напряжение для команд. Персонал может просто не выдержать объёма работы. В первую очередь это касается механиков: именно на них ложится основная нагрузка при работе с болидами.

В таких условиях командам рано или поздно придётся создать вторую бригаду механиков. Но как? Во-первых, у некоторых команд заметно меньше сотрудников из-за небольших бюджетов. Например, в «Хаасе» работает порядка 200 человек, а в том же «Мерседесе» — более 800. Во-вторых, расходы на вторую бригаду будут включены в лимит бюджета. Из-за этого командам придется либо урезáть другие траты (что неизбежно скажется на скорости болида), либо экономить на здоровье сотрудников.

В Auto Motor und Sport посчитали, что в следующем сезоне, состоящем из 24 Гран-при, бюджет будет составлять $ 154,7 млн (учитывая инфляцию и дополнительные суммы). Если лимит будет на таком уровне уже в следующем году, то что тогда сулят 25 этапов? Потолок в ещё более кругленькую сумму? В такой ситуации любые манипуляции с бюджетом довольно спорные. С одной стороны, этих денег может не хватить, если болид команды будет разбит во время спринта или одного из последних этапов. С другой – если болид без повреждений, то и у команд на руках лишние деньги на обновления.

Еще одна проблема возникнет с транспортировкой оборудования. Формула-1 не застрахована от фарс-мажорных обстоятельств. В этом году несколько команд столкнулись с подобной проблемой перед Гран-при Австралии: корабль с ценнейшим грузом застрял в трафике. Благодаря тому, что среагировали в компании доставки грузов, контейнеры прибыли вовремя. Но чем больше этапов, тем больше логистических вопросов необходимо решить и тем выше шанс, что однажды всё пойдёт не по плану…

Пресыщение для болельщиков?

Резюмируем. Расширение календаря озолотит правообладателя и — косвенно, через долю в доходах — сами команды. Однако за деньгами прячутся неразрешённые проблемы, способные погрузить Ф-1 в хаос. Руководство должно оптимизировать календарь, проработать любые логистические угрозы, подумать о сотрудниках команд и разобраться с бюджетом, с его толкованием и серыми зонами. И только потом зарекаться о 25 гонках. Сейчас делать такой шаг объективно рано.

А если вам кажется, что уже пора, то, читатель, ответь напоследок на вопрос: «Выдержу ли я сам такое количество гонок? Не потеряю ли интерес? Не будет ли на меня в выходные слишком косо смотреть семья?»

А вот во время долгого перерыва очень приятно осознать, что наконец наступила та самая гоночная неделя…