Острейшая борьба на «Дакаре»: удар по позициям сразу двух лидеров! Обзор 11-го дня

Участники ралли-марафона «Дакар»-2023 продолжили проверять себя на прочность, преодолевая многочисленные дюны в знаменитой пустыне Руб-эль-Хали. Разумеется, гладко этап прошёл далеко не для всех…

MOTO&QUAD: в топ-3 по-прежнему всё плотно

Мотоциклетный зачёт не удивил: да, там опять сменился лидер, но при этом сохранилась прежняя плотность в лидирующей группе. Кевин Бенавидес, выдвинувшийся вперёд накануне, пропустил обратно Скайлера Хоуса и Тоби Прайса — по сути это трио словно обнулило результаты предыдущего этапа. Теперь представитель «Хускварны» и два его преследователя на «КТМ» продолжают держаться в трёх минутах и дружно надеяться на итоговую победу. Вмешаться в борьбу трёх лидеров сложнее, чем прежде: Пабло Кинтанилья уступает 14 минут и должен рассчитывать на проблемы фаворитов.

Ну а главным героем последних дней остаётся Лусиано Бенавидес, который выиграл уже третий этап на нынешнем «Дакаре». Увы, из-за относительно слабой первой половины гонки младшему Бенавидесу будет трудновато войти в топ-3, но его прогресс всё равно впечатляет.

«Дакар»-2023. Мотоциклы. Общий зачёт после 11 этапов:



1. Скайлер Хоус («Хускварна») — 38:47.43.

2. Тоби Прайс (КТМ) +00.28.

3. Кевин Бенавидес (КТМ) +02.44.

4. Пабло Кинтанилья («Хонда») +14.14.

5. Адриен ван Беверен («Хонда») +15.24.

6. Лусиано Бенавидес («Хускварна») +18.06.

7. Дэниел Сандерс («ГАС») +21.40.

В зачёте квадроциклов Александр Жиру вновь не допустил осечки и после второго результата дня сохраняет лидерство в генеральной классификации. А вот дальше — серьёзное событие: действующий победитель зачёта Мануэль Андухар сошёл. Его квадроцикл сломался после 70-го километра спецучастка, и аргентинец досрочно завершил гонку.

Мануэль Андухар завершил борьбу Фото: twitter.com/dakar

Таким образом, Андухар потерял третье место, передав его Пабло Копетти. А разрывы в группе лидеров теперь поразительные: от 47 минут и больше. Для каждого из ведущих квадроциклистов теперь главное — не броситься в погоню за более высокой позицией, а просто довезти технику до финиша.

Квадроциклы. Общий зачёт после 11-го этапа:



1. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) — 44:35.00.

2. Франсиско Морено Флорес (Dragon/Yamaha) +1:20.23.

3. Пабло Копетти (Del Amo Motorsports by Motul/Yamaha) +2:07.18.

4. Юрай Варга (Varga Motorsport Team/Yamaha) +3:19.32.

CAR: погоня Лёба продолжается

Теоретически сложный маршрут 11-го этапа на практике ничего не поменял в зачёте внедорожников. Нассер Аль-Аттия всё так же оберегает свой задел в «абсолюте», обходясь без риска и ненужной борьбы за локальные успехи. Катарец показал сегодня пятый результат и продолжает комфортно лидировать.

Быстрейшим вновь оказался Себастьен Лёб, который в последние дни набрал великолепный темп и просто штампует победы. Тем не менее француз остаётся в общем зачёте третьим позади прежде малоизвестного представителя «Тойоты» Лукаса Мораеса. Бразильский новичок (!) проводит потрясающе стабильную гонку. Вот и сегодня он стал четвёртым, уступив Лёбу шесть минут. Да, легенда ралли всё ближе, но в запасе у Мораеса всё ещё остаётся почти десять минут.

Из локальных изменений отметим выход Мартина Прокопа на шестую позицию: чех опередил Ромена Дюма. Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова провёл неудачный день: россияне (с киргизской и израильской гоночными лицензиями) после бодрого начала проиграли под финиш целый час и откатились в общем зачёте с 19-го места на 22-е.

Внедорожники. Общий зачёт после 11-го этапа:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 39:16.33.

2. Лукас Мораес (Toyota) +1:21.04.

3.

4. Хенк Латеган (Toyota) +1:49.17.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:14.18.

6. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:53.59.

7. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +3:03.54.

...22. Денис Кротов (Mini) +7:27.26. 1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 39:16.33.2. Лукас Мораес (Toyota) +1:21.04.3. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:30.41.4. Хенк Латеган (Toyota) +1:49.17.5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:14.18.6. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:53.59.7. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +3:03.54....22. Денис Кротов (Mini) +7:27.26.

SSV: провал лидера из Бельгии

А вот и самое важное событие дня: катастрофа лидера в зачёте мотовездеходов-прототипов. Долго держался впереди бельгиец Гийом де Мевиус, но на 11-й день борьбы надолго остановился на трассе из-за механических проблем. Де Мевиус потратил на ремонт полтора часа и откатился на третье место в «абсолюте». Остин Джонс теперь комфортно лидирует с отрывом в 56 минут от Сета Кинтеро, а бельгийцу остаётся утешаться тем, что он сохраняет большой отрыв хотя бы в борьбе за бронзу.

Прототипы T3. Общий зачёт после 11-го этапа:



1. Остин Джонс (Red Bull Off-Road JR/BRP) — 45:19.15.

2. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road JR/BRP) +55.54.

3. Гийом де Мевиус (Grallyteam) +1:28.19.

4. Франсиско Лопес Контардо (Red Bull Can-Am Factory Team) +2:50.39.

5. Кристина Гутьеррес (Red Bull Can-Am Factory Team) +3:07.53.

Был шанс, что сегодня мы напишем про долгожданную победу на спецучастке Ясира Сейдана и Алексея Кузьмича, но не судьба. Саудо-российский экипаж лидировал до пятой контрольной точки, но потерял несколько минут на финальной трети этапа и занял пятое место.

Что касается острейшей борьбы за общую победу, то литовец Рокас Бацюшка сегодня сумел чуть оторваться от преследователей. Правда, в случае с Эриком Гочалом речь идёт всего о 37 секундах — именно такой гандикап определил победителя дня. Теперь в запасе у Бацюшки четыре минуты — всё ещё мизер.

Стандартные мотовездеходы. Общий зачёт:



1. Рокас Бацюшка (Red Bull Can-Am Factory Team/BRP) — 46:42.42.

2. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +4.17.

3. Марек Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +14.18.

4. Херемиас Гонсалес Фериоли (South Racing Can-Am/BRP) +49.56.

5. Херард Фаррес Гуэль (South Racing Can-Am/BRP) +1:06.29.

…24. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (South Racing Can-Am/BRP) +17:01.23.

TRUCK: ван Кастерен потерял почти всё!

Если де Мевиус фактически лишился шанса на победу, то Янус ван Кастерен продолжает лидировать в зачёте грузовиков, однако его отрыв превратился в символический. Перед 11-м этапом голландец опережал своего соотечественника Мартина ван ден Бринка почти на 23 минуты, но проблемный спецучасток сократил отрыв ван Кастерена всего до одной минуты! При этом любопытно, что оба гонщика представляют команду Жерара де Роя, но ожидать командной тактики не стоит: внутри команды голландца существуют как бы два коллектива, каждый из которых желает победы и, что ещё важнее, пришёл со своими спонсорами. Так что не беспокойтесь: борьбе — быть!

А вот Мартин Мацик сегодня, возможно, упустил последний шанс вмешаться в схватку двух голландцев. Чех потерял время на первой половине спецучастка и в итоге почти не приблизился к ван Кастерену в «абсолюте». Отставание Мацика составляет 47 минут — слишком много, чтобы мечтать о Бедуине.

Грузовики. Общий зачёт после 11-го этапа:



1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) — 47:02.12.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +01.12.

3. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +47.46.

4. Ярослав Вальтр (Tatra) +02:35.08.

5. Митчелл ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +3:28.02.

Что дальше?

Впереди ещё три дня борьбы, и для начала экипажи ожидает вторая часть так называемого марафонского этапа. То бишь гонщики завтра отправятся в путь на технике, которую накануне обслуживали сами, без механиков. Кто плохо выполнит «домашнее задание» — ждите беды. Организаторы подготовили достаточно скромные 185 километров спецучастка, но снова с дюнами. Правда, будем честны: два первых дня в пустыне Руб-эль-Хали (она же — Пустой квартал) не слишком оправдали ожиданий в плане серьёзности вызовов для гонщиков. Может, всё-таки стоило сделать спецучастки подлиннее? Или третий день в пустыне заставит нас взять свои слова обратно?