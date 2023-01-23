Россиян лишили победы на Ралли Монте-Карло. Опять заговор?

Международный раллийный сезон только-только стартовал, а у россиян уже отобрали победу! На прошедшем в выходные Ралли Монте-Карло, первом этапе чемпионата мира по ралли 2023 года, быстрейшим в классе WRC2 стал экипаж россиян Николая Грязина и Константина Александрова, выступавших под нейтральным флагом. Однако через несколько часов дирекция гонки оштрафовала Грязина за срезку поворота, а победа досталась Йоану Росселю.

Как так вышло и кто же виноват?

Финальный спецучасток Ралли Монте-Карло Грязин завершил со вторым временем, в общем зачёте с преимуществом в 4,5 секунды опередил Йоана Росселя и в финишном створе вместе со своим штурманом праздновал победу — уже третью в WRC2.

Александров и Грязин после финиша Ралли Монте-Карло Фото: Red Bull Content Pool

Спустя несколько часов команда Росселя — PH Sport — подала на Грязина протест: претензия касалась 14-го спецучастка, на 14-м километре которого россиянин срезал поворот и его машина всеми четырьмя колёсами проехала мимо асфальта.

Грязина вместе с представителями Toksport вызвали к стюардам, и россиянин признал, что проехал поворот не слишком чётко, но отметил, что из-за прокола передней правой шины с трудом удерживал машину в пределах трассы.

Несмотря на темноту, видно, что машина Грязина целиком оказывается вне асфальта Фото: Кадр из видео

Менеджер Toksport Яцек Врызыковский попытался возразить, что по записи невозможно достоверно определить, однако после ещё более тщательного изучения видео с бортовой камеры стюарды пришли к выводу, что срезка всё же была.



Грязин признан виновным в нарушении статьи 19.2 спортивного регламента чемпионата мира по ралли, оштрафован пятью секундами и в итоговой классификации Ралли Монте-Карло откатился на второе место зачёта WRC2. Победа с преимуществом в полсекунды досталась Росселю.



Разочаровывающее решение для поклонников российского пилота, особенно на фоне того, что этот поворот на 14-м спецучастке резали многие. Хотя всё же и не так сильно — чтобы не попасть под нарушение регламента, пилоты оставляли по крайней мере по два колеса на асфальте.

Ну а кроме того — на других пилотов не подавали протестов. Разбирательства по поводу Грязина, напомним, начались не по инициативе дирекции гонки, а с заявления от Росселя. Оно, отметим в защиту француза, было абсолютно правомерным и даже более того — обязательным. Команда обязана использовать все разрешённые регламентом средства, заметив нарушение со стороны соперника, руководитель должен был подать протест — иначе он зря получает зарплату.



И поэтому ответ на вопрос в заголовке однозначный: нет, никакого антироссийского заговора тут нет. На месте Грязина мог оказаться гонщик из любой другой страны, и на него точно так же подали бы протест. Аналогичные случаи происходили в чемпионате мира буквально в прошлом сезоне – и за срезки следовали наказания.

Обидный штраф, хороший старт сезона

Потерять победу в кабинете стюардов — это, возможно, один из самых обидных исходов для любого пилота. Тем не менее первый этап сезона-2023 россиянин завершил на подиуме — с минимальным отставанием от победителя. В общем зачёте Грязин занимает вторую позицию, восемь очков уступая Росселю.



«Не хочу повторять старые клише, мол, мы вернёмся ещё сильнее. Мы уже сильны! — написал в социальных сетях Николай. — Достаточно сильны, чтобы сосредоточиться на позитивных вещах. Таких, например, как потрясающая команда Toksport, постоянно работающие на пределе механики и инженеры. Каждый наш успех — благодаря их поддержке».

Экипаж Грязина и Александрова на Ралли Монте-Карло Фото: Red Bull Content Pool

Следующий старт Грязина и Александрова — Ралли Швеции в начале февраля, где экипаж россиян заявлен под номером 27. В зачёте WRC2 примут участие 25 экипажей, включая целую плеяду финских и эстонских пилотов, а вот Росселя в заявке на этот раз нет, так что в случае победы Николай выйдет в лидеры общего зачёта.



Ралли Швеции пройдёт с 9 по 12 февраля, а вся борьба за чемпионский титул в WRC2 ещё впереди.