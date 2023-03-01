У кого в Формуле-1 лучший дуэт гонщиков на новый сезон? Выбираем!

Мы уже как могли проанализировали с вами результаты предсезонных тестов Формулы-1 и прочитали целый ряд прогнозов о раскладе сил в сезоне-2023. Но не стоит забывать — без гонщиков всё равно ничего не получится. Так какая же из команд входит в новый чемпионат мира с идеальным составом? Критериев тут много: помимо великолепной скорости, логично держать в уме стабильность, умение обходиться без скандалов в работе с командой и многие другие моменты.
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«Феррари»: Шарль Леклер — Карлос Сайнс
Монегаск и испанец создали отличный дуэт: не генерирующий скандалов и при этом быстрый. Но оба пилота допустили в 2022 году немало серьёзных ошибок. Справятся ли они с давлением теперь?
«Мерседес»: Джордж Расселл — Льюис Хэмилтон
В 2022-м Хэмилтон и Расселл сформировали отличную пару гонщиков. Но что если команда всё-таки предоставит пилотам машину, позволяющую бороться за титул? Тогда у нас запросто может повториться не самая здоровая ситуация а-ля Хэмилтон-Росберг…
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен — Серхио Перес
До концовки сезона-2022 можно было сказать, что взаимодействие между голландцем и мексиканцем идеальное. Но вдруг выяснилось, что Ферстаппен был давно и крепко обижен на Переса. Будет ли Чеко и дальше хорошим командным игроком, если окажется в гонках рядом с напарником?
«Макларен»: Ландо Норрис — Оскар Пиастри
Так и не подружившегося с машиной Риккардо в Уокинге заменили на чемпиона Формулы-2 Пиастри. Перспективнейший новичок, спору нет. Но ранее «Макларен» не покорился молодым Пересу, Магнуссену и Вандорну.
«Альпин»: Эстебан Окон — Пьер Гасли
В команде сформировали полностью французский и достаточно опытный дуэт, однако по обоим пилотам есть вопросы: они высококлассные середняки или всё-таки потенциальные чемпионы? И как сложатся их отношения после прежних обид?
«Хаас»: Кевин Магнуссен — Нико Хюлькенберг
Устав от аварий и нестабильности Мика Шумахера, «Хаас» сформировал ветеранский состав. Но на двоих у Магнуссена и Хюлькенберга лишь один подиум, и слышны возгласы, что лучшие годы обоих пилотов позади. Или это не так? И не поссорятся ли Кевин и Нико вновь?
«Астон Мартин»: Лэнс Стролл — Фернандо Алонсо
Одного многократного чемпиона мира в составе «Астон Мартин» сменил другой. Вот только Алонсо уже 41 год, а его напарник может пропустить старт сезона после травмы руки. Ну и вопрос, будет ли Фернандо так же любезен и спокоен, если Лэнс Стролл начнёт с ним жёстко бороться?
«Альфа Ромео»: Валттери Боттас — Гуаньюй Чжоу
Финн и китаец проведут вместе уже второй сезон — это явный плюс. Чжоу набрался опыта — время показывать результат. К Боттасу вопрос — вернётся ли должная квалификационная форма?
«Уильямс»: Александер Албон — Логан Сарджент
К отлично вписавшемуся в команду Албону добавился лучший новичок сезона Формулы-2. Но станет ли неопытный Сарджент усилением по сравнению с пусть и слабеньким, но давно выступавшим в Ф-1 Латифи?
«Альфа Таури»: Юки Цунода — Ник де Врис
Юки Цунода проведёт уже третий сезон в Ф-1, а в напарники он получил максимально опытного новичка — чемпиона Формулы-2 и Формулы-Е, многолетнего резервиста «Мерседеса» Ника де Вриса. Но оправдают ли ожидания как японец, так и голландец? Ушёл-то из команды целый победитель Гран-при…
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