У кого в Формуле-1 лучший дуэт гонщиков на новый сезон? Выбираем!

Мы уже как могли проанализировали с вами результаты предсезонных тестов Формулы-1 и прочитали целый ряд прогнозов о раскладе сил в сезоне-2023. Но не стоит забывать — без гонщиков всё равно ничего не получится. Так какая же из команд входит в новый чемпионат мира с идеальным составом? Критериев тут много: помимо великолепной скорости, логично держать в уме стабильность, умение обходиться без скандалов в работе с командой и многие другие моменты.

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