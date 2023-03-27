Неужели глобальная реформа Формулы-1 провалилась? Чем дальше — тем хуже

Чемпионат мира так долго ждал новых правил, но чудес не бывает: пожалуй, как надо сработала лишь одна из новаций, а ко всем остальным возникает всё больше вопросов. Объясняем, почему Формуле-1 всё ещё есть над чем работать.

Что изменили год назад

Кратко напомним: в 2022 году в Ф-1 радикально изменился технический регламент Формулы-1, а сезоном ранее впервые появился финансовый: в чемпионате ввели лимит на бюджеты в размере $ 145 млн, пусть и с целым рядом исключений. В частности, под планку не включали зарплаты гонщиков и топ-3 персонала, ну и много чего ещё. Так или иначе, считалось, что топ-командам придётся существенно затянуть пояса и у середняков наконец-то появится шанс к ним приблизиться.

Также важно, что наконец-то пересмотрели распределение призовых: топы скрепя сердце отказались от гарантированных бонусов (что-то оставили только «Феррари» на правах легенды) и согласились на более плоскую шкалу распределения. Соответственно, теперь всем десяти командам должно было хватать денег не на выживание, а на действительно конкурентоспособную борьбу.

Что касается технической составляющей, то правила поменяли в попытке наконец решить древнюю проблему с обгонами. Машины предыдущего регламента не могли держаться в поворотах близко друг к другу из-за «грязного» воздуха, создававшегося слишком эффективной аэродинамикой машин. Чтобы решить эту проблему, инженеров очень сильно ограничили в возможности создавать прижимную силу с помощью всевозможных крылышек. Зато в Ф-1 вернули граунд-эффект, за который отвечают новые сверхэффективные днища — от них «грязных» потоков воздуха куда меньше, а значит, едущие сзади автомобили не должны были терять прижим.

Что получилось

Даже не знаем, с чего начать… Возьмём обгоны. В прошлом сезоне большинство гонщиков сходились во мнении, что атаковать стало несколько легче, пусть и не глобально. Впрочем, находились скептики, утверждавшие, что почти ничего не изменилось. Сейчас это уже неважно. Главное, что в 2023-м уже фактически все пилоты начали говорить: ситуация снова ухудшается.

Инженеры лучше изучили технический регламент и вновь начали находить способы использовать его «не так», как надеялись разработчики: то есть генерировать прижимную силу ценой создания «вредных» потоков воздуха позади болидов. В итоге преследовать идущих впереди пилотов вновь стало сложнее: в поворотах отстаёшь, а колёса изнашиваются.

«Эти машины в «грязном воздухе» стали немного хуже по сравнению с прошлым годом. Возможно, благодаря прижимной силе и новым правилам. Они начинают становиться немного похожими на старые болиды, когда «грязный воздух» становился серьёзным препятствием для обгона, в Саудовской Аравии это было ярко выражено», — признался Карлос Сайнс.

Шарль Леклер не мог держаться вплотную с Карлосом Сайнсом Фото: Peter Fox/Getty Images

Конечно, будут и трассы, где проблем с обгонами не возникнет, но уже очевидно: техническому руководству Ф-1 пора принимать меры с прицелом на 2024 год, а иначе возникнет вопрос, ради чего был весь этот сыр-бор с правилами, раз ничего не изменилось.

Ещё один вопрос к регламенту на фоне проблем «Мерседеса» и «Феррари» — не получается ли, что при нынешних правилах работает лишь одна концепция машины? Не придём ли мы к тому, что в 2024 году все десять болидов будут представлять собой разные вариации на тему «Ред Булл»? И все с серьёзной долей чёрного цвета в ливреях…

В общем, с обгонами пока всё противоречиво. А как насчёт финансов? Ну, во-первых, при всех красивых словах про лимит очевидно, что у лидеров и середняков всё ещё разные возможности. С учётом исключений в правилах, топы по прикидкам по-прежнему могут тратить чуть ли не более $ 300 млн — сумма, недостижимая для нижней половины пелотона.

Во-вторых, в правилах обнаружилась проблема: если строить новые базы и аэродинамические трубы можно, не оглядываясь на лимит, то вот улучшать инфраструктуру — нет. Вот и получается, что если у «Ред Булл» и «Мерседеса» уже сейчас «космические» базы, то условному «Уильямсу» ради развития штаб-квартиры придётся жертвовать доработкой машины. Сейчас эту проблему хотят решить, но пока топы могут наслаждаться преимуществом, оставшимся с прежних времён.

Наконец, большие вопросы по отслеживанию лимита: все помнят скандал с превышением со стороны «Ред Булл». До сих пор продолжаются споры, достаточно ли серьёзный штраф получили «быки». Плюс понятно, что все лидеры подозревают друг друга в хитрых трюках для обхода бюджета. «Ред Булл» уже «попался», «Феррари» и «Мерседес» входят в автомобильные концерны, «Астон Мартин» удивляет необычайно щедрыми зарплатами для новых инженеров… В общем, прозрачности всё ещё не хватает. Плюс ФИА слишком долго изучает бухгалтерские документы: глуповато, когда итоги по 2021 году появляются под занавес уже следующего сезона.

А что же работает?

Пара позитивных моментов всё-таки есть. Во-первых, явно удалась реформа с более справедливым распределением доходов: все десять команд в хорошей финансовой форме, плюс появилось много желающих прийти в Ф-1. Но и тут проблема: нынешним конюшням так хорошо при нынешних призовых, что они предсказуемо не хотят ими делиться и выступают против появления 11-го коллектива.

Второй позитив касается расклада сил. Если отбросить «Ред Булл», то мы получили весьма плотный пелотон из двух групп: со второго места по четвёртое и с пятого по десятое. Причём с каждым сезоном разрывы и дальше должны сокращаться, ведь все будут оптимальнее использовать технический регламент, плюс у отстающих команд будет возможность больше работать в аэродинамической трубе. Правда, повторимся: есть опасение, что путь к минимальным разрывам — чрезвычайно похожие друг на друга машины.

Что делать?

Что касается обгонов, то разработчики правил заранее предупреждали: если кто-то из инженеров сумеет обойти «дух правил», то Ф-1 вправе оперативно запретить соответствующую новацию и защитить исходную концепцию регламента. Так что можем предположить, что Ф-1 и ФИА уже активно обсуждают с командами поправки. Посмотрим, попробует ли руководство заодно обнаружить и ударить по какой-нибудь сильной стороне «Ред Булл».

По лимиту — есть ощущение, что пора бы сокращать число исключений. Уже давно обсуждался лимит на зарплаты пилотов, но это не главная проблема. Куда логичнее убрать исключение для трёх топ-инженеров, пусть при этом и слегка подняв лимит, и ввести под потолок некоторые другие нынешние исключения. Так мы добьёмся дальнейшего выравнивания команд.

С подозрениями насчёт несоблюдения лимита ничего не сделать. На таком уровне все всегда будут стараться обхитрить друг друга за счёт серых зон правил — идёт ли речь о техническом регламенте или финансовом. Тут остаётся лишь развести руками и сосредоточить усилия на том, что проще. То есть на обгонах и сокращении исключений. Пока всех прежних усилий Ф-1 всё ещё недостаточно.