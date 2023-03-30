Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Рейтинг ливрей команды Формулы-1 «Макларен»: красно-белая Сенны и Ханта, серебряная Хаккинена и Райкконена, оранжевая

«Макларен» призвали вернуть легендарную раскраску машины. Но какая ливрея лучше всех?
Евгений Кустов
Рейтинг ливрей команды Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии
Так всё-таки — красно-белая, серебристая или оранжевая? Тяжёлый выбор для вас, читатели.

На днях лидер «Макларена» Ландо Норрис заявил в интервью, что он упрашивал босса команды Зака Брауна изменить ливрею гоночных болидов и вернуться к варианту конца 2000-х, когда Алонсо, Хэмилтон и Баттон выступали за рулём серебристо-красных машин. Однако та раскраска — далеко не единственный претендент на звание легендарной для «Макларена». Разумеется, все помнят красно-белые цвета Ханта, Проста и Сенны, также всем памятен серебристо-чёрный вариант, а сама команда отдаёт должное оранжевому, который предложил ещё сам Брюс Макларен.

Так какая ливрея в истории «Макларена» — самая лучшая? Голосуйте за или против каждого из вариантов!

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшая ливрея в истории «Макларена»
Фото: Marcus Brandt/Getty Images
1 место

1997-2005

Ещё одна классика — на сей раз в честь сотрудничества с West и «Мерседесом», благодаря которому болиды «Макларена» тоже начали называть «Серебряными стрелами». Серебряно-чёрная ливрея с забавным красным пятном на носу.

Фото: Paul Gilham/Getty Images
2 место

2007-2013

Та самая ливрея, которую Ландо Норрис упрашивает вернуть. После прихода Vodafone боковые понтоны тоже стали красными, так что в целом ливрею можно назвать серебряно-красной.

Фото: Pascal Rondeau/Allsport/Getty Images
3 место

1981-1996

Классический вариант красно-белой ливреи «Макларена», при которой после «пачки» на носу красный цвет присутствует в задней части машины, но доминирующим является белый.

Фото: ebay
4 место

1986

Уникальный вариант ливреи, который использовался лишь раз и всего на одной машине. Нико Росберг рекламировал новые Marlboro Lights на Гран-при Португалии, но по телевизору светлый жёлтый смотрелся плохенько.

Фото: Mark Thompson/Getty Images
5 место

2006

Ещё одна оранжевая ливрея чисто для зимних тестов. «Макларен» планировал слегка обновить традиционную серебряно-чёрную ливрею и решил поинтриговать журналистов и болельщиков.

Фото: Lars Baron/Getty Images
6 место

2022

В прошлом сезоне «Макларен» заметно освежил ливрею: добавил много чёрного, а синий цвет уступил место голубому.

Фото: Mark Thompson/Getty Images
7 место

2014

После потери Vodafone «Макларен» убрал красный цвет, но оставил серебряный — хотя в Ф-1 уже давно вернулась заводская команда «Мерседеса». Так что в 2014-м коллектив из Уокинга использовал серебряно-чёрный вариант.

Фото: Mark Thompson/Getty Images
8 место

2015-2016

Уже в ходе сезона-2015 команда наконец решилась отказаться от серого цвета: всё-таки странно использовать серебристый после перехода с «Мерседеса» на «Хонду». Так болиды стали чёрными с мелкими добавками красного.

Фото: Tont Duffy/Getty Images
9 место

1974-1980

Первый вариант знаменитой сигаретной ливреи от Marlboro. Уже здесь раскраска на носу напоминает пачку сигарет, а дальше красный цвет «растекается» полосой по бокам.

Фото: Clive Rose/Getty Images
10 место

2006

С сезона-2006 «Макларен» начал использовать хром, при этом боковые понтоны пока оставались чёрными, а передние и задние антикрылья получили красный цвет.

Фото: Mclaren.com
11 место

1968-1971

В 1968-м «Макларен» наконец получил те самые оранжевые цвета, которые в итоге считаются фирменными. Команда использовала их до начала эпохи спонсорских ливрей.

Фото: Mark Thompson/Getty Images
12 место

2023

По сравнению с 2022-м переднее антикрыло перекрасили из оранжевого в чёрный, а заднее — из голубого в оранжевый. Так что в целом голубой явно ушёл на второй план.

Фото: Mclaren.com
13 место

1966

Как ни странно, первым цветом команды Брюса Макларена был белый (с полосой зелёного). Непривычно и даже как-то неканонично.

Фото: Mark Thompson/Getty Images
14 место

2015

После жалоб болельщиков на довольно скучную ливрею в 2014-м команда вернула в раскраску немного красного, в том числе раскрасив в него зеркала заднего вида.

Фото: McLaren F1/Getty Images
15 место

2017

После увольнения Рона Денниса «Макларен» решился на радикальные перемены и впервые с начала 1970-х использовал оранжевый цвет не только на тестах, но и во время Гран-при. Правда, в сочетании с чёрным.

Фото: Clive Mason/Getty Images
16 место

2018-2019

После всего года использования оранжево-чёрной ливреи в «Макларене» перешли на более весёлый вариант с оранжево-синим.

Фото: Marcus Brandt/Getty Images
17 место

1997

Первая попытка вернуться к классическому оранжевому. Команда использовала такую ливрею на зимних тестах 1997 года, но к сезону планировала совсем другую раскраску.

Фото: Mark Thompson/Getty Images
18 место

2020-2021

В отличие от двух предыдущих сезонов, синий цвет получил большее распространение, отвоевав у оранжевого боковые понтоны.

Фото: Getty Images
19 место

1967

В сезоне-1967 Брюс внезапно избрал для ливреи красный цвет. Иногда по центру была полоса синего, но и она вряд ли сильно помогала болельщикам отличить «Макларен» от «Феррари».

Фото: Getty Images
20 место

1972-1973

В честь титульного спонсора Yardley машина получила преимущественно белый цвет, хотя по бокам всё-таки оставался фирменный оранжевый.

Материалы по теме
Ф-1 может потерять одного из самых талантливых пилотов. Норрису пора бежать Ф-1 может потерять одного из самых талантливых пилотов. Норрису пора бежать
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1
Истории
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023