Так всё-таки — красно-белая, серебристая или оранжевая? Тяжёлый выбор для вас, читатели.

«Макларен» призвали вернуть легендарную раскраску машины. Но какая ливрея лучше всех?

На днях лидер «Макларена» Ландо Норрис заявил в интервью, что он упрашивал босса команды Зака Брауна изменить ливрею гоночных болидов и вернуться к варианту конца 2000-х, когда Алонсо, Хэмилтон и Баттон выступали за рулём серебристо-красных машин. Однако та раскраска — далеко не единственный претендент на звание легендарной для «Макларена». Разумеется, все помнят красно-белые цвета Ханта, Проста и Сенны, также всем памятен серебристо-чёрный вариант, а сама команда отдаёт должное оранжевому, который предложил ещё сам Брюс Макларен.

Так какая ливрея в истории «Макларена» — самая лучшая? Голосуйте за или против каждого из вариантов!

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