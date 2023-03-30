«Макларен» призвали вернуть легендарную раскраску машины. Но какая ливрея лучше всех?

На днях лидер «Макларена» Ландо Норрис заявил в интервью, что он упрашивал босса команды Зака Брауна изменить ливрею гоночных болидов и вернуться к варианту конца 2000-х, когда Алонсо, Хэмилтон и Баттон выступали за рулём серебристо-красных машин. Однако та раскраска — далеко не единственный претендент на звание легендарной для «Макларена». Разумеется, все помнят красно-белые цвета Ханта, Проста и Сенны, также всем памятен серебристо-чёрный вариант, а сама команда отдаёт должное оранжевому, который предложил ещё сам Брюс Макларен.
Так какая ливрея в истории «Макларена» — самая лучшая? Голосуйте за или против каждого из вариантов!
1997-2005
Ещё одна классика — на сей раз в честь сотрудничества с West и «Мерседесом», благодаря которому болиды «Макларена» тоже начали называть «Серебряными стрелами». Серебряно-чёрная ливрея с забавным красным пятном на носу.
2007-2013
Та самая ливрея, которую Ландо Норрис упрашивает вернуть. После прихода Vodafone боковые понтоны тоже стали красными, так что в целом ливрею можно назвать серебряно-красной.
1981-1996
Классический вариант красно-белой ливреи «Макларена», при которой после «пачки» на носу красный цвет присутствует в задней части машины, но доминирующим является белый.
1986
Уникальный вариант ливреи, который использовался лишь раз и всего на одной машине. Нико Росберг рекламировал новые Marlboro Lights на Гран-при Португалии, но по телевизору светлый жёлтый смотрелся плохенько.
2006
Ещё одна оранжевая ливрея чисто для зимних тестов. «Макларен» планировал слегка обновить традиционную серебряно-чёрную ливрею и решил поинтриговать журналистов и болельщиков.
2022
В прошлом сезоне «Макларен» заметно освежил ливрею: добавил много чёрного, а синий цвет уступил место голубому.
2014
После потери Vodafone «Макларен» убрал красный цвет, но оставил серебряный — хотя в Ф-1 уже давно вернулась заводская команда «Мерседеса». Так что в 2014-м коллектив из Уокинга использовал серебряно-чёрный вариант.
2015-2016
Уже в ходе сезона-2015 команда наконец решилась отказаться от серого цвета: всё-таки странно использовать серебристый после перехода с «Мерседеса» на «Хонду». Так болиды стали чёрными с мелкими добавками красного.
1974-1980
Первый вариант знаменитой сигаретной ливреи от Marlboro. Уже здесь раскраска на носу напоминает пачку сигарет, а дальше красный цвет «растекается» полосой по бокам.
2006
С сезона-2006 «Макларен» начал использовать хром, при этом боковые понтоны пока оставались чёрными, а передние и задние антикрылья получили красный цвет.
1968-1971
В 1968-м «Макларен» наконец получил те самые оранжевые цвета, которые в итоге считаются фирменными. Команда использовала их до начала эпохи спонсорских ливрей.
2023
По сравнению с 2022-м переднее антикрыло перекрасили из оранжевого в чёрный, а заднее — из голубого в оранжевый. Так что в целом голубой явно ушёл на второй план.
1966
Как ни странно, первым цветом команды Брюса Макларена был белый (с полосой зелёного). Непривычно и даже как-то неканонично.
2015
После жалоб болельщиков на довольно скучную ливрею в 2014-м команда вернула в раскраску немного красного, в том числе раскрасив в него зеркала заднего вида.
2017
После увольнения Рона Денниса «Макларен» решился на радикальные перемены и впервые с начала 1970-х использовал оранжевый цвет не только на тестах, но и во время Гран-при. Правда, в сочетании с чёрным.
2018-2019
После всего года использования оранжево-чёрной ливреи в «Макларене» перешли на более весёлый вариант с оранжево-синим.
1997
Первая попытка вернуться к классическому оранжевому. Команда использовала такую ливрею на зимних тестах 1997 года, но к сезону планировала совсем другую раскраску.
2020-2021
В отличие от двух предыдущих сезонов, синий цвет получил большее распространение, отвоевав у оранжевого боковые понтоны.
1967
В сезоне-1967 Брюс внезапно избрал для ливреи красный цвет. Иногда по центру была полоса синего, но и она вряд ли сильно помогала болельщикам отличить «Макларен» от «Феррари».
1972-1973
В честь титульного спонсора Yardley машина получила преимущественно белый цвет, хотя по бокам всё-таки оставался фирменный оранжевый.
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