Двигатель из Формулы-1 впихнули в дрифт-кар! Как это сделали и какие результаты?

30 лет назад движок завоевал подиум в Ф-1, а теперь внезапно оказался на совсем другой технике.

Чем интересен дрифт? Болельщиков эта дисциплина привлекает зрелищными заездами, а для пилотов этот вид автоспорта заманчив своим сверхлояльным техническим регламентом. Который позволяет построить в том числе Toyota Supra с двигателем V10 от болида Формулы-1!

Тёрк и его сумасшедшие идеи

Вообще, свап (замена заводского двигателя на мотор от другой модели автомобиля) широко распространён в дрифте. Пожалуй, редкостью является как раз сохранившая свой штатный силовой агрегат машина, так что заменой двигателя фанатов управляемого заноса не удивишь. Другое дело, что можно не только установить под капот дрифт-кара нестандартный мотор, но и выбрать в качестве базовой модели автомобиля максимально неподходящую для этого машину. Подобные проекты очень распространены на родине дрифта в Японии и, естественно, в США, где развиты и дрифт, и индустрия тюнинга. Объединить которые в своём монструозном спорткаре Formula Supra решил Райан Тёрк.

Дрифт-кар Toyota Supra Фото: Соцсети Райана Тёрка

Постоянный участник чемпионата Formula Drift отметился выступлением и в Гран-при Российской Дрифт Серии, но именно по ту сторону Атлантики пилот постоянно удивляет яркими проектами. В дрифте спортсмен участвует на хэтчбеке Toyota Corolla, переделанном под задний привод, а тюнинг-тусовку Райан взбудоражил купе Toyota GT86 с 4,5-литровым V8 от Ferrari 458 Italia. А когда шумиха вокруг японо-итальянского спорткара утихла, американец представил новый проект: в 2021 году на выставке тюнинг-индустрии SEMA Show в Лас-Вегасе на стенде компании Race Service дебютировал единственный в своём роде автомобиль Formula Supra.

Дрифт-кар Toyota Supra Фото: Соцсети Райана Тёрка

Базовой моделью Райан Тёрк выбрал хорошо известную уже Toyota Supra последнего поколения A90 (в RDS GP на таком купе не первый год ездит Никита Шиков, и такие же автомобили к новому сезону готовит команда Fresh Auto Drift), которую в дрифт-кар превратили уже и в Японии, и в Европе, и в США. Но американский пилот переплюнул всех соперников, построив первую (и пока единственную) в мире Supra A90 с двигателем V10. Более того, мотор позаимствовали из большого автоспорта. Настолько большого, что аналогичный агрегат использовался в гонках спортпрототипов и даже в Формуле-1.

От подиума Формулы-1 до Ле-Мана

В 1991 году британец Джон Джадд вряд ли мог представить, что детище его инжиниринговой компании спустя 30 лет окажется под капотом подготовленного для езды в управляемом заносе автомобиля. Атмосферный 3,5-литровый мотор V10 с индексом GV специалисты Judd разрабатывали для Ф-1. Агрегат в чемпионате мира дебютировал на болиде Dallara F191 команды «БМС Скудерия Италия», которой финн Джей-Джей Лехто на Гран-при Сан-Марино принёс финиш на третьем месте. В 1992 году пути команды и моториста разошлись, а «Брэбем» и «Андреа Мода» с двигателями Judd успехов не добились, и компания приняла решение покинуть Формулу-1.

Однако расставаться с имеющимися наработками Джон Джадд не стал и договорился о сотрудничестве с Yamaha, которая доработала мотор GV и превратила его в агрегат OX10, появившийся в 1993 году на болидах «Тиррелла». Очков команда не набрала, но в сезоне-1994 оснащённые модернизированными агрегатами OX10B машины Tyrrell 022 позволили пилотам бороться за подиум и принесли команде шестое место в Кубке конструкторов. Дальше агрегат продолжал эволюционировать, однако громких успехов в Формуле-1 не добился.

Двигатель Judd GV4 Фото: Соцсети Райана Тёрка

Зато движок неплохо проявил себя в гонках спортпрототипов, где 3,5-литровый GV10 превратился в 4-литровый мотор под индексом GV4. В 2002 и 2003 годах чемпионом серии FIA Sportscar Championship становилась команда Racing for Holland с прототипом Dome S101, оснащённым Judd GV4. Кроме того, прототипы с британским двигателем неплохо проявили себя в марафонах в Ле-Мане и Дайтоне. И вся эта история внезапно продолжилась в XXI веке в самом неожиданном варианте.

Дрифт + Формула-1 — какой результат?

Естественно, замена рядного 6-цилиндрового мотора на V-образный 10-цилиндровый агрегат, способный развивать до 11 000 об/мин, потребовала серьёзной перекройки и дополнительного усиления кузова Toyota Supra. Ателье Dominant Engineering потрудилось на славу, чтобы объединить 730-сильный мотор с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Hollinger. Доработали подвеску и тормоза, чтобы наделить достойными ездовыми повадками машину, создатели которой и в страшном сне не могли представить, что под капотом появится такой двигатель.

Кузов, визуально напоминающий базовую Supra A90, выполнен из углепластика и отличается развитым аэродинамическим обвесом. Кроме того, под проект создали эксклюзивные 18-дюймовые диски Rotiform в ретростиле, обутые в шины Nitto.

Салон, напротив, не имеет почти ничего общего со стандартной Toyota и отличается характерным для гонок аскетизмом: каркас безопасности, цифровая панель приборов Motec, спортивный руль OMP, гоночные «ковши» Sparco и другие обязательные для подготовленной под профессиональный автоспорт машины аксессуары.

Салон Formula Supra Фото: Соцсети Райана Тёрка

В принципе уже перечисленного достаточно для того, чтобы назвать Райана Тёрка и всех, кто помогал ему в создании Formula Supra, безумцами. Но просто воткнуть формульный V10 для уничтожения шин в заносе им показалось мало, поэтому свой спорткар они сделали трансформируемым и пригодным для точной траекторной езды по кольцевым трассам!

На этапах Formula Drift творение Тёрка так и не появилось, зато Райан активно использует машину в серии GridLife Time Attack, которая подразумевает погоню за лучшим временем круга на американских трассах. Для того чтобы мощнейшее заднеприводное купе могло ехать в непривычном для себя режиме, машину можно дооснастить монструозным аэродинамическим обвесом RS Future, существенно повышающим прижимную силу. А кроме того, инженеры легко и быстро могут менять настройки не только руля, подвески и тормозов, но и двигателя, коробки передач и прочих агрегатов.

Непонятно, насколько хороша Formula Supra в дрифте, но на кольцевых трассах проект проявил себя с лучшей стороны: Райан Тёрк уже открыл счёт своим подиумам в турнире GridLife. И вот уже год уникальная Toyota с двигателем V10 радует не только своего пилота, но и всех фанатов автоспорта, которые скучают по рёву высокооборотистых моторов.