Уволенные до Квята. Чего добились гонщики, от которых избавился «Ред Булл»

Отношения между Даниилом Квятом и программой «Ред Булл» завершены — теперь окончательно. В общей сложности россиянин отдал «Торо Россо», «Ред Булл» и «Альфа Таури» шесть лет, став одним из главных гонщиков в истории этого коллектива. И вряд ли у сторон могут быть какие-либо претензии друг к другу: не всегда всё шло гладко, но запомнятся подиумы и блестящий прорыв в Имоле.



Квят — не первый и не последний, «Ред Булл» расстанется ещё со многими воспитанниками. Мы решили вспомнить тех, кого Матешиц и Марко увольняли до Квята. Отметим, что в наш перечень не вошли те, кто ушёл по собственной инициативе (Феттель, Риккардо, Сайнс), а также гонщики, которых нельзя назвать воспитанниками «Ред Булл» (Култхард, Уэббер, Бурде).



Даниил оказался в не такой уж и плохой компании — здесь чемпионы мира и победители легендарных гонок.

Кристиан Клин — уволен в 2006-м

Австрийский пилот попал в программу «Ред Булл» в 2001 году — одновременно с молодым немцем Себастьяном Феттелем. Несмотря на то, что титулов, кроме чемпионства в немецкой Формуле «Рено», у Клина не было, в 2004-м он дебютировал в «Ягуаре», а годом позже перешёл в «Ред Булл» — созданную тогда как раз на базе британо-американской команды. Поначалу Кристиан смотрелся неплохо на уровне Дэвида Култхарда, но в 2006-м стал явно шотландцу проигрывать, и за три этапа до конца сезона его заменили молодым голландцем — Робертом Дорнбосом.

Клин на этапе V8 Supercars в 2012 году Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Покинув «Ред Булл», Клин поработал год тестером в «Хонде», а в 2008-м перешёл в гонки на выносливость и четырежды стартовал в «24 часах Ле-Мана». Увы, третье место с «Пежо» в 2008-м так и осталось лучшим в его карьере.



Кристиан ещё вернулся в Ф-1: говорят, в 2010-м он должен был заменить Хайдфельда в «БМВ-Заубер», если бы немецкий концерн не закрыл программу. И всё же австриец провёл в сезоне-2010 три гонки в составе безнадёжной «Хиспании». Кристиан Клин по-прежнему выступает в гонках, но уже куда менее высокого уровня: в сезоне-2020 он занял второе место в категории Pro-Am первенства International GT Open.

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Витантонио Льюцци — уволен в 2007-м

В 2005-м вместе с Клином в Формуле-1 дебютировал Витантонио Льюцци. Поначалу итальянец выглядел не слишком уверенно, а потому в 2006-м стал гонщиком «Торо Россо» — младшей команды. Там, однако, он разгромил Скотта Спида в квалификациях (12-6). В 2007-м Витантонио вновь опережал Спида, а во второй части сезона выиграл со счётом 4-3 у молодого Себастьяна Феттеля. Этого, впрочем, было уже недостаточно: Себу было гарантировано место на сезон-2008, а второй автомобиль получил Себастьен Бурдэ.

Льюцци и Кубица в дни Гран-при Монако — 2018 Фото: Xavier Bonilla/Getty Images

Льюцци остался без контракта, но после после Гран-при Бельгии 2009 года, когда освободившееся после травмы Массы место в «Феррари» занял Физикелла, Витантонио сел в кокпит соотечественника в «Форс Индия» — и с ходу квалифицировался в Монце 7-м! В итоге Витантонио провёл в этой команде ещё один год, а в 2011-м был пилотом «Хиспании». На этом активная карьера Льюцци завершилась — временами ещё выходил на старт гонок на выносливость и различных кольцевых серий уровня Speedcar и Superstars Series, а также провёл сезон в Супер Формуле (16-е место с полутора очками), но больше не выступает.

Скотт Спид — уволен в 2007-м

Американский пилот покинул команду даже раньше Льюцци — после стычки с Францем Тостом в боксах. 24-летний спортсмен тогда жаловался, что перед увольнением босс его ударил. Дорога в Формулу-1 Спиду после такого была заказана, он вернулся в США, где несколько лет без особого успеха выступал в гонках сток-каров, но с 2015 года завоевал несколько титулов в местном ралли-кроссе. Впрочем, куда больше Скотт известен своими выходками в виртуальных гонках, где устраивал намеренные аварии и несколько раз отправлялся в бан.

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Себастьен Буэми — уволен в 2011-м

В 2009-м «Торо Россо» осталась без пилотов — Феттель ушёл на повышение в «Ред Булл», а Бурде вернулся в США, и настала очередь Себастьена Буэми. Швейцарец к тому моменту уже несколько лет состоял в программе «Ред Булл» и под крылом австрийцев едва не выиграл евросерию Формулы-3 (чемпионом стал Грожан).



Буэми продержался в команде из Фаэнцы три полноценных сезона, стабильно набирал очки, когда была возможность, и опережал в квалификации напарника (Альгерсуари). Однако места в «Ред Булл» были плотно заняты Феттелем и Уэббером, а на подходе была свежая кровь в лице Риккардо и Верня, так что Буэми оказался лишним — и сообщили гонщику об этом в последний момент, когда шанса найти другую команду уже не было.

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Сразу после ухода из Формулы-1 Буэми присоединился к проекту «Тойоты» в гонках на выносливость и до сих пор с ним сотрудничает. За эти восемь лет швейцарец трижды выигрывал «24 часа Ле-Мана» и дважды стал чемпионом мира. К тому же на счету Себастьена титул в Формуле-Е, да и с «Ред Булл» его отношения не совсем завершены — он всё ещё числится резервистом и в теории мог бы заменить кого-то из боевых пилотов.

Себастьен Буэми после победы в Ле-Мане в 2020 году Фото: James Moy/Getty Images

Хайме Альгерсуари — уволен в 2011-м

Точно так же — в последний момент — лишился места в «Торо Россо» и Хайме Альгерсуари. Молодой испанец, выигравший британскую Формулу-3, подавал очень большие надежды, но затерялся даже на фоне Буэми. После Формулы-1 Хайме время от времени выступал в не самых больших гонках, потом дебютировал в Формуле-Е, но в октябре 2015-го внезапно объявил об окончательном завершении карьеры. Теперь его главное занятие — музыка. У Хайме своя студия в Барселоне, в Испании он известен как DJ Squire, экс-пилот выступал в том числе на Ибице.

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Жан-Эрик Вернь — уволен в 2014-м

Вернь получил свой шанс вместе с Риккардо, да и в целом карьеры двух пилотов в молодёжных серий развивались по схожему сценарию. Однако в «Торо Россо» Риккардо оказался наголову сильнее — пилоты приносили примерно равное количество очков, но счёт в квалификациях говорил сам за себя: за два сезона Вернь выиграл у Риккардо лишь восемь раз и проиграл 31. Когда в 2014-м Вернь уступил и дебютанту Даниилу Квяту (12-7!), то был отчислен из команды ради юного Макса Ферстаппена.

Даниил Квят и Жан-Эрик Вернь Фото: Peter Fox/Getty Images

В Формуле-1 Вернь больше не выступал, но добился немалых успехов в Формуле-Е — он единственный на данный момент двукратный чемпион первенства. Помимо этого Жан-Эрик выступает в гонках на выносливость и в 2018-м чуть не выиграл «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2 с G-Drive Racing, но экипаж тогда был дисквалицифирован. Так или иначе, Вернь и G-Drive продолжают попытки.

Брендон Хартли — уволен в 2018-м

Приглашение новозеландца за руль «Торо Россо» изначально выглядело авантюрой — Хельмуту Марко было попросту некем заменить Даниила Квята, когда того отчислили в конце 2017-го. Хартли к тому моменту уже несколько лет не гонялся в кокпите формулы и привык к совершенно иной аэродинамике спортпрототипов. Брендон предсказуемо провалился — и уже спустя сезон потерял место в команде, вернув его Квяту.



Хартли вернулся в гонки на выносливость и в 2020 году во второй раз выиграл «24 часа Ле-Мана», уже на «Тойоте» (в 2017-м он победил в экипаже «Порше»).

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Ещё три упоминания

На пике своей численности программа «Ред Булл» вмещала в себя десятки пилотов по всему миру, а на деле лишь единицы из них добрались до Формулы-1. Тем не менее даже среди тех, кто был отсеян ранее, есть несколько достойных пилотов с яркой судьбой.



Нил Джани. Швейцарец состоял в программе «Ред Булл» до 2007 года, а в 2006-м даже исполнял роль резервиста «Торо Россо», но на старт так и не вышел. В дальнейшем Джани перебрался в гонки на выносливость и в 2016-м в экипаже «Порше» выиграл «24 часа Ле-Мана» и титул чемпиона мира.

Антониу Феликс да Кошта Фото: Sam Bloxham/Getty Images

Антониу Феликс да Кошта. В паддоке были уверены, что португалец попадёт в Формулу-1, но блестящий сезон Квята в GP3 расстроил планы Антониу. С мечтой о «Больших призах» пришлось расстаться и да Кошта три года выступал в DTM, пока не перешёл в Формулу-Е, где прошлым летом стал чемпионом, победив Верня.



Роберт Уикенс и Михаил Алёшин. Уикенсу с Алёшиным не повезло с временем — в «Ред Булл» решили попробовать новообразованную Формулу-2 (не путать с нынешней), однако сезон в целом прошёл средне и почти все пилоты лишились поддержки. В том числе Уикенс с Алёшиным. Михаил в итоге блеснул в IndyCar и присоединился к программе SMP Racing в гонках на выносливость. В Америке позже оказался и Уикенс — его карьера в IndyCar начиналась даже более многообещающе, но всё изменилось после страшной аварии в Поконо, от которой пилот до сих пор не восстановился.