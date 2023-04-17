Если бы не столкновение в Сочи, Феттелю пришлось бы выступать с Торпедой в одной команде.

Квята звали в «Феррари»! Что пошло не так и как сложилась бы его карьера в «Скудерии»?

На этой неделе гостем очередного выпуска подкаста Track Limits станет российский гонщик Даниил Квят — полностью послушать разговор можно будет лишь 20 апреля, но пара отрывков из интервью уже опубликована. И в одном из них Квят признаётся, что «Феррари» звала его к себе боевым пилотом!

Предлагаем вспомнить те годы, разобраться, почему в итоге не сложилось со «Скудерией» и как повернулась бы карьера Даниила, если бы он всё же оказался в Маранелло.

Квят вместо Кими

«Я выступал по-настоящему здорово, завоевал для команды ещё один подиум. К тому же у меня было предложение от «Феррари» заменить Кими — это всё происходило за кулисами. Так что психологически это был очень сложный период — только что тебя звала «Феррари», ты видел контракт, а теперь вдруг возвращаешься в «Торо Россо», — рассказал Квят о событиях 2016 года.

Даниил начал тот сезон в составе «Ред Булл», куда перешёл в 2015-м на место перебравшегося в Маранелло Себастьяна Феттеля. Дебют в топ-команде не был гладким: в первый же день тестов Даниил разбил носовой обтекатель, затем из-за технических проблем пропустил первую гонку.

Квят после подиума на Гран-при Венгрии 2015 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Тем не менее в Венгрии Квят впервые в карьере поднялся на подиум, затем красиво прорвался на четвёртое место в Бельгии, а в США несколько кругов боролся с Льюисом Хэмилтоном за лидерство. В конце концов, даже несмотря на аварию в квалификации в Японии, россиянин на три очка опередил партнёра по команде Даниэля Риккардо.

Вероятно, предложение от «Феррари» поступило Квяту именно в этот момент — в конце сезона-2015. Пусть Даниилу не всегда хватало стабильности, но он вновь показал, что быстр и способен чётко реагировать в сложных ситуациях — как в концовке гонки на «Хунгароринге». В то же время Райкконен в «Феррари» разочаровывал: в квалификациях финн уступил Феттелю со счётом 4-15 и только три раза финишировал в топ-3 — против 13 подиумов у Себа.

Всё посыпалось в Сочи

Из опубликованного отрывка подкаста невозможно понять, какой именно контракт «Феррари» предложила Квяту. Некоторые СМИ делают вывод, что речь шла непосредственно о соглашении о выступлениях, и Даниил предложение отверг — хотя на фоне скорого появления Макса Ферстаппена отказываться от места в топ-команде кажется недальновидным, особенно на фоне тесных связей россиянина с Италией.

Логичнее предположить, что это был предварительный договор о намерениях подписать полноценный контракт на сезон-2017. Это нормальная практика в Ф-1, похожие предложения «Скудерия» делала Роберту Кубице и Нико Хюлькенбергу — и последнему в 2014-м предпочла Кими.

Сезон-2016 для Квята вновь начался неудачно: из-за технических проблем он во второй раз подряд пропустил Гран-при Австралии и сильно уступал Риккардо в квалификациях. Сверхагрессивный старт в Китае помог Даниилу во второй раз в карьере подняться на подиум, но уже в следующей гонке — в Сочи — россиянин допустил на старте ошибку и дважды врезался в «Феррари» Феттеля. Этот промах «Ред Булл» своему гонщику не простил — уже в Испании Квяту пришлось выступать за «Торо Россо», а сменивший его в основной команде Ферстаппен завоевал победу.

«Я почувствовал себя преданным, будто вонзили нож в спину», — будет вспоминать Квят. Вернувшись в «Торо Россо», россиянин явно упал духом: в оставшихся 17 квалификациях он 11 раз уступил Карлосу Сайнсу, а в гонках набрал лишь четыре очка. После таких результатов рассчитывать на предложение от «Феррари» уже не стоит. Тем более на фоне того, что в Маранелло Даниил должен был стать напарником Феттеля, который был в ярости после схода в Сочи, а до этого назвал россиянина «торпедой» в Китае.

Квят и Ферстаппен перед Гран-при Испании 2016 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Оправиться от удара Квяту не удалось и в 2017 году — он снова уступал Сайнсу, набрал за 13 гонок всё те же четыре очка (против 36 у Карлоса), а после аварии в Сингапуре потерял место и в «Торо Россо».

Следующий год Даниил всё-таки проведёт в «Феррари», но лишь в роли пилота симулятора, однако этот отпуск позволит ему начать всё с чистого листа в 2019-м, когда Фаэнца позовёт обратно. Квят вновь поднялся на подиум — в Германии, а под конец сезона-2020 на последних кругах гонки в Имоле прорвётся на четвёртое место. Тот год, однако, стал для Даниила последним в Ф-1.

Всё могло быть совсем иначе

На фоне откровений Квята невозможно отделаться от мысли, что его карьера сложилась бы совершенно по-другому, окажись он в 2017 году в «Феррари». В том сезоне в Ф-1 вновь изменились правила — машины получили более эффективную аэродинамику, а главным соперником непобедимого «Мерседеса» неожиданно стала именно «Скудерия»: в шести первых гонках Феттель одержал три победы и трижды занимал вторые места.

SF70H была быстрее RB13, и у Квята был бы шанс стабильно опережать свою бывшую команду и сражаться за подиумы. К тому же Даниил почти наверняка оказывал бы на Себа больше прессинга, чем Райкконен — Кими позициям немца не угрожал в принципе. Не исключено, что под давлением Феттель допускал бы ошибки (их в 2017–2018 годах у него и без того было немало), а Квят доказал бы паддоку, что способен выступать на уровне чемпионов мира.

Квят и Леклер на Гран-при Бразилии 2019 года Фото: Dan Istitene/Getty Images

С другой стороны, времени на адаптацию у Квята было бы не так много — в 2019-м в «Скудерии» дебютирует Шарль Леклер, который в сезоне-2017 с первой попытки стал чемпионом Формулы-2, а в 2018 году неплохо показал себя в «Заубере» (сейчас — «Альфа Ромео»). Появление монегаска в Маранелло было так же неминуемо, как переход Ферстаппена в «Ред Булл». Чтобы не потерять место в «Феррари», Даниилу нужно было бы уверенно Феттеля побеждать.

Так или иначе, история не знает сослагательного наклонения, а карьера Квята в Ф-1 и без того вышла весьма насыщенной — он, в конце концов, стал лучшим российским гонщиком в истории «Больших призов», работал с чемпионскими командами и завоевал репутацию во всём мире — иначе не было бы выступлений в NASCAR Cup Series и контракта с «Ламборгини» в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC. Так что мы снова ждём Даниила на подиуме.