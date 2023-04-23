Скандал из-за выдуманного интервью с Шумахером: что же там написали и чем вообще думали?

В Германии грандиозный скандал: очередной номер женского журнала Die Aktuelle вышел с большим портретом Михаэля Шумахера на обложке и подписью «Первое интервью! Мировая сенсация», хотя никаких интервью немецкий гонщик никому не давал. Буквально в тот же день выяснилось, что «интервью» журнал взял у чат-бота с искусственным интеллектом, а семья Шумахера пообещала подать на Die Aktuelle в суд. На следующий день редактора журнала уволили, а издатели принесли извинения…

Все подробности — в материале «Чемпионата».

Спекуляции за гранью

В декабре 2023 года будет уже десять лет, как Михаэль Шумахер борется с последствиями полученной на лыжах травмы. Всё это время семья немца тщательно оберегает семикратного чемпиона от лишнего внимания — так, по словам супруги Михаэля Коринны, хотел бы он сам.

Разумеется, в условиях информационной блокады многие хотели бы знать подробности состояния Шумахера — он был и остаётся героем для сотен миллионов поклонников по всему миру. И на этом интересе Die Aktuelle решили поспекулировать — именно их, тех, кому небезразлична судьба Михаэля, пытался обмануть журнал.

Обложка журнала Die Aktuelle Фото: Die Aktuelle

«Звучит обманчиво правдиво», — гласит небольшая подпись под кричащим заголовком «Первое интервью!» (слово «первое» подчёркнуто красным). Чуть ниже ещё одна подпись: «Что за этим скрывается? Die Aktuelle в поисках истины». Сам по себе материал пуст и банален — чат-бот от имени Шумахера повторяет всё то, что и без того известно или очевидно само по себе. «Моя жизнь полностью изменилась», «это трудное время для всей семьи», «несколько месяцев лежал в коме», и лишь в самом конце авторы текста уточняют, что все ответы сгенерированы искусственным интеллектом.

«Интервью» с Шумахером намеренно сделано таким образом, чтобы ввести читателей в заблуждение. Это далеко не первое интервью, сделанное на основе переписки с чат-ботом — узнать, как далеко зашли технологии, действительно интересно. Такие материалы — своего рода тест Тьюринга на максималках. Но оправданно это лишь тогда, когда читателю с самого начала сообщают о том, что все ответы созданы искусственным интеллектом. Die Aktuelle же намеренно обманывает читателей, до последнего скрывая, что интервью было с чат-ботом, а не с Михаэлем.

Этическую сторону вопроса оставим за скобками, тем не менее такая публикация это по меньшей мере невероятная глупость. На что рассчитывала главный редактор издания Анне Хоффманн? Представьте, что вы увидели такую обложку в магазине, приобрели номер, чтобы узнать из первых уст о состоянии Шумахера, и получили бы это? Как часто после этого вы покупали бы Die Aktuelle?

«Такого безвкусного и вводящего в заблуждение материала не должно было быть. Это противоречит стандартам журналистики, которых мы вместе с читателями ожидаем от продуктов Funke Mediengruppe», — гласит заявление издателя Die Aktuelle, в котором издатель сообщает об увольнении Хоффманн.

Оставьте Шумахера в покое

Понять тех, кто хочет знать о состоянии Михаэля, нетрудно. В ответ на сообщения о подготовке иска к Die Aktuelle и издателям журнала даже появились комментарии в духе «а чего ожидали, скрывая информацию?». Семья Шумахера ожидает уважения.

Почти 20 лет немец рисковал жизнью на трассах по всему миру, в его третьем полном сезоне на Гран-при Сан-Марино разбились сразу двое его коллег, включая Айртона Сенну, одного из самых талантливых пилотов в истории. Шумахер привёл «Феррари» к чемпионским титулам — пусть и не без посторонней помощи, но именно он стал лицом успеха 2000–2004 годов. Миллионы тифози по всему миру ликовали, потому что благодаря Михаэлю на подиуме в честь «Скудерии» звучал гимн Италии.

Коринна и Джина Шумахеры вместе с Жаном Тодтом в 2022 году Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Но за пределами трассы гонщик никому ничего не должен. Его работа — выжимать максимум из предоставленной командой машины. И разве может ли кто-то сказать, что свою работу Шумахер выполнял недобросовестно? Разве в благодарность за свой вклад в историю автоспорта Михаэль не заслужил покоя и уважения к частной жизни своей семьи? Семья решила оставить происходящее внутри за закрытыми дверями — разве есть у кого-то право это решение оспаривать? Да, миллионы человек хотят знать, что именно происходит с Шумахером, но, поверьте, у близких Михаэля есть заботы поважнее.

Если за прошедшие девять с половиной лет не появилось ни конкретики, ни фотографий, то хороших новостей очевидно нет. А даже если и есть и с Михаэлем всё в порядке, но он просто не хочет появляться на публике, это повод ломиться к нему домой? Ради бога, оставьте Шумахера в покое. Всё, что нам теперь остаётся, это терпеливо ждать новостей от семьи и верить, что они будут хорошими. А ещё — не позволять спекулянтам типа Die Aktuelle наживаться на имени великого гонщика.