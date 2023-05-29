Перес вдвое дальше от титула, а Расселл опять «перепилотировал». Оценки за Гран-при Монако

Фернандо Алонсо в этот раз тоже был не так надёжен, как обычно.

Шестой этап Формулы-1 — в максимально субъективных оценках автора.

Эстебан Окон — 10

Идеальный уикенд в исполнении француза. В квалификации Эстебан был четвёртым, показав лучший результат в сезоне, а затем безошибочно пилотировал, в оптимальный момент перешёл на промежуточные шины и в третий раз в карьере поднялся на подиум. Для «Альпин», к слову, это первый финиш в топ-3 после ухода Алонсо.

Макс Ферстаппен — 9,5

Отличная гонка в исполнении голландца, который блестяще справился с износом «медиума» и продержался на нём до начала дождя. По ходу дистанции Макс уверенно контролировал гонку, даже непогода не смогла бы его остановить. Но полбалла снимем за не самое чистое начало финальной попытки в Q3 (да, финальный сектор был убийственным, к нему вопросов нет).

Льюис Хэмилтон — 9

Поначалу британцу трудно было освоиться с обновлённой машиной, но он всё-таки пробился в финал квалификации и смог в нём, в отличие от напарника, показать максимум имеющейся техники. Под финиш Хэмилтон даже мог бы попытаться отобрать у Окона третье место, но и четвёртая позиция на фоне продолжающихся проблем с шасси — неплохой результат для «Мерседеса».

С обновлённым шасси Хэмилтон не сразу, но разобрался Фото: Dan Mullan/Getty Images

Шарль Леклер — 8,5

Вины монегаска в блокировке Норриса и затянутом первом пит-стопе, который в итоге оказался не нужен, нет. Леклер в этот уикенд показал максимум в квалификации (до «Астон Мартин» «Феррари» тоже не дотягивалась), не допускал ошибок в гонке, но не смог выдержать темпа Расселла под дождём и даже после штрафа Джорджа остался шестым.

Юки Цунода — 8,5

Цунода заслужил два очка за Гран-при Монако — японец блестяще прорвался в финальный сегмент квалификации, сохранил девятое место на старте, продержался на сликах до начала дождя и вовремя перешёл на промежуточные… К сожалению, тормоза не выдержали, и за 12 кругов до финиша Цунода стал терять позиции и откатился на 15-е место.

Фернандо Алонсо — 8

Отличная квалификация и довольно боевая гонка, которую, правда, подпортил первый пит-стоп. Алонсо либо поспешил в оценке состояния трассы, либо настолько износил «хард», что откладывать остановку было уже невозможно. Ферстаппен, отметим, на «медиуме» продержался в таких же условиях на круг дольше. Если и был шанс побороться с Максом за победу, Фернандо сам его упустил.

Валттери Боттас — 8

Отметим, что одним из первых на «промежуточные» в Монако перешёл Валттери Боттас. Финн к тому моменту на очки не претендовал и ничем не рисковал (что вопрос к машине, а не к пилоту), тем не менее срочный пит-стоп позволил опередить Ника де Вриса и выбраться на 11-е место. Очков Боттас так и не заработал, но всё-таки умудрился создать себе шанс.

Боттас первым в пелотоне додумался перейти на промежуточные шины Фото: Dan Mullan/Getty Images

Ландо Норрис — 7,5

Ландо допустил такую же ошибку, как и Алонсо, поехав за свежими сликами за круг до усиления дождя, однако на итоговую позицию это не повлияло: «Макларен» и на сухой трассе отставал от Юки Цуноды и не смог бы выйти вперёд, если бы японца не подвели тормоза.

Оскар Пиастри — 7,5

Австралиец весь уикенд был буквально позади Норриса — во втором сегменте дебютант уступил более опытному напарнику лишь 0,02 секунды, а затем всю дистанцию следовал за ним по пятам. Более того, Оскар, в отличие от Ландо, дождался дождя и сразу перешёл на промежуточные шины. Правда, на скользкой трассе Пиастри под финиш пропустил партнёра по команде, но для первого в карьере Гран-при Монако всё равно вышло неплохо.

Пьер Гасли — 7

Гасли был разочарован квалификацией, в которой хотя и прошёл в Q3, уступил в нём напарнику почти 0,4 секунды и в итоге финишировал седьмым — позади Шарля Леклера, за которым ехал всю гонку. В целом результат мог бы быть и выше, если бы команда не провела пит-стоп до дождя, но убедить инженеров в том, что на трассе ещё можно оставаться на «харде», Пьер не смог.

Ник де Врис — 6,5

Де Врис провёл в Монако пока свой лучший уикенд в этом году. Голландцу не удалось опередить в квалификации Цуноду, но он занял вполне достойное 12-е место, а в концовке смог избежать неприятностей из-за дождя. В целом от Ника ожидают большего (Цунода, к примеру, сражался в топ-10 и имел реальные шансы на очки), но на фоне прошлых проблем уже такая гонка — успех.

Этап в Монако стал, пожалуй, лучшей в этом году гонкой де Вриса Фото: Peter Fox/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 6,5

«Хаас» провалился в квалификации, и рассчитывать на очки при старте из конца пелотона уже не приходилось. Халк решил на первом же круге сменить шины и на «харде» доехать до финиша, но застрял в трафике и выше 16-го места с такой стратегией не поднялся.

Александер Албон — 6

За прошедший уикенд таец может похвастаться разве что неплохим 13-м местом в квалификации. В гонке Алекс одним из первых поехал за свежими сликами и к началу дождя занимал только 18-е место, а до этого разбил машину в пятничной тренировке. Возможно, если бы не пропущенная вторая сессия, Албон смог бы стартовать выше и получить больше шансов на очки.

Джордж Расселл — 5,5

В Монако Джордж выступил ниже своего привычного уровня. В квалификации, как признался сам гонщик, он «перепилотировал» и потерял относительно напарника четверть секунды, а в гонке, когда представился шанс сэкономить пит-стоп и прорваться на подиум, ошибся в «Мирабо» и получил штраф. Само по себе пятое место на фоне проблемного шасси выглядит неплохо, но Расселл мог сработать лучше и добиться большего. Как и в недавней гонке в Баку.

Кевин Магнуссен — 5,5

Магнуссен тоже до последнего не хотел переходить на промежуточные шины, надеясь на сейфти-кар или красные флаги, но в итоге чуть сам не стал их причиной, когда влетел в отбойник в «Раскассе». А заедь Кевин в боксы вместе с Боттасом — и был бы 12-м.

Карлос Сайнс — 5

Испанец после финиша признался, что это по его инициативе переход на «промежуточные» отложили на один круг — и за этот круг Карлос потерял очень много времени, пропустил Леклера и вынужден был ждать напарника на пит-лейне. Кроме того, в начале дистанции Сайнс на выходе из тоннеля врезался в Окона и вообще чудом добрался до конца. Тем не менее гонка, в которой испанец в худшем случае должен был быть пятым-шестым, принесла лишь восьмую позицию.

Логан Сарджент — 4,5

В субботу американец был доволен своей квалификацией, хотя уступил Албону 0,4 секунды. На первом круге Сарджент опередил Стролла и закрепился на 15-й позиции, но к исходу четверти дистанции износил комплект «медиума» и откатился на 18-е место. Затем были прокол, пара лишних пит-стопов и финиш в самом конце пелотона.

Гуаньюй Чжоу — 4

В Монако китаец провёл худшую квалификацию сезона и проиграл напарнику полсекунды. В связи с этим в команде решили сменить шины уже на первом круге и попытаться доехать на этом комплекте до финиша, однако и без дождя шанса подняться выше 13-го места с такой тактикой не было. Гонка, таким образом, была испорчена ещё в субботу.

Лэнс Стролл — 4

Канадец не смог совладать с машиной в квалификации и проиграл Алонсо полсекунды (хотя отметим в оправдание, что обломки от «Макларена» Норриса повредили днище канадца), а в гонке едва не впечатал в стену Серхио Переса, несколько раз цеплял заграждения и сошёл с дистанции после удара об отбойник в шпильке. И это на фоне того, что напарник сражался чуть ли не за победу!

Кажется, что с каждой гонкой Стролл всё больше проигрывает Алонсо Фото: Mark Thompson/Getty Images

Серхио Перес — 2

Ошибка в квалификации перечеркнула весь уикенд — при старте с последнего места Чеко ни разу по ходу гонки не был выше 15-го места. Сам по себе промах в повороте не так страшен, удивляет то, что столь опытный гонщик, рассчитывающий побороться за титул, так рискует уже в первом сегменте. Отставание от Ферстаппена в чемпионате выросло до 39 очков, а шанс на титул теперь в два раза дальше.