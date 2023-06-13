В новой игре по Формуле-1 опять странные рейтинги. За что обидели Алонсо и Халка?

До выхода очередной части полуаркадного симулятора Формулы-1 от EA Sports осталось всего несколько дней — F1 23 выйдет 16 июня и будет доступна на PC, PS и Xbox, а также портирована для систем на Linux. И по заведённой традиции за несколько дней до релиза разработчики публикуют внутриигровой рейтинг пилотов — каждый из действующих гонщиков оценён по пяти параметрам, которые вместе составляют общий шестой показатель.

И рейтинги получились весьма неожиданными. Как, впрочем, и всегда.

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Согласно параметрам игры, лучший гонщик в пелотоне Ф-1 2023 года — действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (94 балла по общему показателю), что, по меньшей мере, логично. Следом идут Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо (по 92), чуть дальше Ландо Норрис, Серхио Перес и Шарль Леклер (по 89) и лишь за ними — на одном уровне с Карлосом Сайнсом — расположился Джордж Расселл (88 баллов). Британец, получается, уступает не только Хэмилтону, но и даже Пересу.

Пилот Опыт Гоночное мастерство Устойчивость Темп Общий рейтинг Макс Ферстаппен 84 97 85 95 94 Льюис Хэмилтон 97 94 94 90 92 Фернандо Алонсо 99 91 78 93 92 Шарль Леклер 77 92 85 90 89 Серхио Перес 91 93 86 87 89 Ландо Норрис 76 91 79 91 89 Карлос Сайнс 84 92 81 87 88 Джордж Расселл 76 87 83 91 88 Валттери Боттас 88 86 97 86 87 Эстебан Окон 77 92 76 86 86 Пьер Гасли 78 89 76 85 85 Лэнс Стролл 79 91 78 81 84 Александер Албон 75 81 78 86 83 Юки Цунода 69 79 75 87 83 Кевин Магнуссен 81 79 85 82 81 Нико Хюлькенберг 86 79 81 80 80 Гуаньюй Чжоу 63 78 74 81 78 Оскар Пиастри 74 73 79 77 74 Логан Сарджент 48 84 75 67 71 Ник де Врис 50 84 75 67 71

Обращает на себя внимание, что Лэнс Стролл оценён выше Юки Цуноды и Алекса Албона — на 84 балла против 83. И в принципе с этим можно было бы согласиться, если бы не первые этапы сезона-2023, в которых Албон с Цунодой на фоне проблем напарников фактически в одиночку тянут свои команды (и справляются относительно неплохо), а вот Стролл почти всегда далековато от Алонсо. Кажется, разработчики немного пожадничали, когда определяли рейтинг Алекса и Юки.

Нижние позиции в рейтинге занимают новички сезона-2023 — Оскар Пиастри, Логан Сарджент и Ник де Врис, что тоже выглядит странно, но хотя бы с какой-то точки зрения объяснимо. Перед ними — Гуаньюй Чжоу, которого, надо полагать, в EA Sports сочли худшим опытным гонщиком в пелотоне, строчкой выше — Нико Хюлькенберг. Немец всего один балл уступает Магнуссену и по два — Албону с Цунодой, тем не менее на фоне очень неплохого возвращения после немалого перерыва выглядит не совсем объективно.

Скриншот из игры F1 23 Фото: EA Sports

По параметру чистого темпа в F1 23 предсказуемо лидирует Ферстаппен, за ним — Алонсо и Расселл с Норрисом, а вот Хэмилтон только шестой — позади Леклера и Норриса. Зато Льюис на втором месте по показателю Race craft, определяющему уровень пилота в борьбе в трафике и бок о бок. Самыми медленными по чистому темпу в EA Sports считают троицу дебютантов, а последний, не считая их, Хюлькенберг, который по этому показателю уступает Магнуссену, Чжоу и Строллу.

Также обращает на себя внимание параметр Awareness, который определяет аккуратность и осмотрительность каждого пилота. Разработчики игры отмечают, что на его изменения будут влиять в том числе штрафы реальных гонщиков в реальной жизни — такая вот дополненная виртуальность. Интересно, что наиболее осмотрительным в F1 23 в момент релиза будет Валттери Боттас, а вот самым безбашенным гонщиком внезапно стал Гуаньюй Чжоу.

Лишь немногим более дисциплинированнее китайца оказались Цунода и де Врис, Сарджент в этом списке четвёртый с конца, а после него идут Эстебан Окон и Пьер Гасли. Да, в мире F1 23 Гасли менее склонен к получению штрафов, чем Окон. Но вот по-настоящему странно то, что на седьмой с конца строчке здесь Фернандо Алонсо — испанец, по версии игры, менее аккуратен, чем Стролл или Сайнс.

Что же касается опыта, то непонятно, как у Пиастри этот показатель может быть выше, чем у проведшего в Ф-1 два полных сезона Цуноды. И почему у Оскара на 24 балла больше, чем у де Вриса, который к моменту дебюта успел опробовать чуть ли не все машины в пелотоне и выступить во всевозможных чемпионатах?

Напоследок отметим, что для EA Sports публикация этого рейтинга за три дня до релиза — часть кампании продвижения и попытка создать дополнительный хайп вокруг игры. Так что воспринимать слишком серьёзно эти рейтинги не стоит.