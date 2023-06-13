В новой игре по Формуле-1 опять странные рейтинги. За что обидели Алонсо и Халка?

До выхода очередной части полуаркадного симулятора Формулы-1 от EA Sports осталось всего несколько дней — F1 23 выйдет 16 июня и будет доступна на PC, PS и Xbox, а также портирована для систем на Linux. И по заведённой традиции за несколько дней до релиза разработчики публикуют внутриигровой рейтинг пилотов — каждый из действующих гонщиков оценён по пяти параметрам, которые вместе составляют общий шестой показатель.
И рейтинги получились весьма неожиданными. Как, впрочем, и всегда.
***
Согласно параметрам игры, лучший гонщик в пелотоне Ф-1 2023 года — действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (94 балла по общему показателю), что, по меньшей мере, логично. Следом идут Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо (по 92), чуть дальше Ландо Норрис, Серхио Перес и Шарль Леклер (по 89) и лишь за ними — на одном уровне с Карлосом Сайнсом — расположился Джордж Расселл (88 баллов). Британец, получается, уступает не только Хэмилтону, но и даже Пересу.
|Пилот
|Опыт
|Гоночное мастерство
|Устойчивость
|Темп
|Общий рейтинг
|Макс Ферстаппен
|84
|97
|85
|95
|94
|Льюис Хэмилтон
|97
|94
|94
|90
|92
|Фернандо Алонсо
|99
|91
|78
|93
|92
|Шарль Леклер
|77
|92
|85
|90
|89
|Серхио Перес
|91
|93
|86
|87
|89
|Ландо Норрис
|76
|91
|79
|91
|89
|Карлос Сайнс
|84
|92
|81
|87
|88
|Джордж Расселл
|76
|87
|83
|91
|88
|Валттери Боттас
|88
|86
|97
|86
|87
|Эстебан Окон
|77
|92
|76
|86
|86
|Пьер Гасли
|78
|89
|76
|85
|85
|Лэнс Стролл
|79
|91
|78
|81
|84
|Александер Албон
|75
|81
|78
|86
|83
|Юки Цунода
|69
|79
|75
|87
|83
|Кевин Магнуссен
|81
|79
|85
|82
|81
|Нико Хюлькенберг
|86
|79
|81
|80
|80
|Гуаньюй Чжоу
|63
|78
|74
|81
|78
|Оскар Пиастри
|74
|73
|79
|77
|74
|Логан Сарджент
|48
|84
|75
|67
|71
|Ник де Врис
|50
|84
|75
|67
|71
Обращает на себя внимание, что Лэнс Стролл оценён выше Юки Цуноды и Алекса Албона — на 84 балла против 83. И в принципе с этим можно было бы согласиться, если бы не первые этапы сезона-2023, в которых Албон с Цунодой на фоне проблем напарников фактически в одиночку тянут свои команды (и справляются относительно неплохо), а вот Стролл почти всегда далековато от Алонсо. Кажется, разработчики немного пожадничали, когда определяли рейтинг Алекса и Юки.
Нижние позиции в рейтинге занимают новички сезона-2023 — Оскар Пиастри, Логан Сарджент и Ник де Врис, что тоже выглядит странно, но хотя бы с какой-то точки зрения объяснимо. Перед ними — Гуаньюй Чжоу, которого, надо полагать, в EA Sports сочли худшим опытным гонщиком в пелотоне, строчкой выше — Нико Хюлькенберг. Немец всего один балл уступает Магнуссену и по два — Албону с Цунодой, тем не менее на фоне очень неплохого возвращения после немалого перерыва выглядит не совсем объективно.
Скриншот из игры F1 23
Фото: EA Sports
По параметру чистого темпа в F1 23 предсказуемо лидирует Ферстаппен, за ним — Алонсо и Расселл с Норрисом, а вот Хэмилтон только шестой — позади Леклера и Норриса. Зато Льюис на втором месте по показателю Race craft, определяющему уровень пилота в борьбе в трафике и бок о бок. Самыми медленными по чистому темпу в EA Sports считают троицу дебютантов, а последний, не считая их, Хюлькенберг, который по этому показателю уступает Магнуссену, Чжоу и Строллу.
Также обращает на себя внимание параметр Awareness, который определяет аккуратность и осмотрительность каждого пилота. Разработчики игры отмечают, что на его изменения будут влиять в том числе штрафы реальных гонщиков в реальной жизни — такая вот дополненная виртуальность. Интересно, что наиболее осмотрительным в F1 23 в момент релиза будет Валттери Боттас, а вот самым безбашенным гонщиком внезапно стал Гуаньюй Чжоу.
Лишь немногим более дисциплинированнее китайца оказались Цунода и де Врис, Сарджент в этом списке четвёртый с конца, а после него идут Эстебан Окон и Пьер Гасли. Да, в мире F1 23 Гасли менее склонен к получению штрафов, чем Окон. Но вот по-настоящему странно то, что на седьмой с конца строчке здесь Фернандо Алонсо — испанец, по версии игры, менее аккуратен, чем Стролл или Сайнс.
Что же касается опыта, то непонятно, как у Пиастри этот показатель может быть выше, чем у проведшего в Ф-1 два полных сезона Цуноды. И почему у Оскара на 24 балла больше, чем у де Вриса, который к моменту дебюта успел опробовать чуть ли не все машины в пелотоне и выступить во всевозможных чемпионатах?
Напоследок отметим, что для EA Sports публикация этого рейтинга за три дня до релиза — часть кампании продвижения и попытка создать дополнительный хайп вокруг игры. Так что воспринимать слишком серьёзно эти рейтинги не стоит.
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