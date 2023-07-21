Перес разбил новый «Ред Булл», у россиянина — шанс на победу в Ф-3. Пятница ГП Венгрии

Действующие чемпионы только-только обновили машину — и второй пилот тут же приложил её об стену!

В Венгрии начался 11-й этап Формулы-1 сезона-2023, и в этой гонке у «Ред Булл» есть шанс установить исторический рекорд по числу побед подряд. Австрийцы были первыми в одиннадцати предыдущих гонках, а выиграть двенадцать этапов к ряду ещё не удавалось никому.

В то же время Серхио Перес делает всё, чтобы помешать своей команде: инженеры подготовили к этапу в Будапеште обновлённое шасси, и мексиканец уже на первом круге тренировки влетел на нём в стену.

Эти и другие события пятницы — в традиционном обзоре тренировок от «Чемпионата».

Авария Переса

Череде проблем Серхио Переса не видно конца. В пяти предыдущих этапах Чеко на лучшей машине пелотона ни разу не смог пробиться в финал квалификации, а теперь разбил автомобиль уже на первых минутах пятничных тренировок. И в очередной раз винить мексиканец может только себя.

Вылет Переса в первой тренировке Фото: twitter.com/f1

Чеко промахнулся на входе в пятый поворот, сдвинувшись так широко, что левые колёса оказались на траве. Болид мгновенно сорвало с трассы, гонщик пытался погасить скорость, тем не менее «Ред Булл» всё равно долетел до стены — разбиты переднее антикрыло и передняя подвеска. Ради чего так атаковать на первом же круге тренировок — вопрос риторический.

Сайнса тоже развернуло

Ближе к концу первой тренировке небольшие проблемы возникли у Карлоса Сайнса — испанец не удержал машину на скользкой трассе. Тем не менее, в отличие от Переса, гонщик «Феррари» совсем легонько задел отбойники, практически не повредив автомобиль.

Разворот Сайнса в первой тренировке Фото: twitter.com/f1

Ньюи не сидит сложа руки

В Венгрии на трассе дебютировал обновлённый «Ред Булл» — машина, которая и без того уверенно опережает соперников на любых автодромах, получила более узкие боковые понтоны, воздухозаборники с более широким, но уменьшенным по высоте сечением, а также переработанное днище.

Обновлённые понтоны «Ред Булл» Фото: TWITTER.COM/ALBERTFABREGA

Прибавку в скорости оценить невозможно — Ферстаппен закончил день с одиннадцатым временем, явно не показав потенциала своей машины. Не гнался во второй тренировке за высоким результатом и Серхио Перес — Чеко показал 18-е время, уступив напарнику 0,7 секунды.

Во главе протоколов «Феррари» и «Макларен»

По итогам двух тренировок быстрейшим стал Шарль Леклер на «Феррари», однако пилот «Макларена» Ландо Норрис уступил монегаску лишь 0,015 секунды. Третье время поставил Пьер Гасли на «Альпин», который опередил ЮкиЦуноду («Альфа Таури» — в топ-4!), Эстебана Окона и НикоХюлькенберга. Отличное седьмое время показал Валттери Боттас, а вот Фернандо Алонсо — только восьмой. Топ-10 замкнули Чжоу и Сайнс.

Леклер был быстрее всех во второй пятничной тренировке Фото: Francois Nel/Getty Images

Зато с явными проблемами столкнулся «Мерседес» — Хэмилтон и Расселл завершили тренировки на 16-й и 20-й позициях. И тут дело не в том, что немецкая команда скрывает истинный темп — W14 с трудом вкручивалась в медленные повороты, а таких на «Хунгароринге» немало. К слову, не обошлось и без очередной ошибки Переса: во время попытки на «софте» Чеко очень жёстко заблокировал шины и испортил комплект.

Квалификация пройдёт по новым правилам

Отметим, что у шин в этот уикенд ещё большее значение, чем обычно. На Гран-при Венгрии пилотам доступно меньше комплектов — 11 вместо привычных 13. В квалификации пилотам правилами предписано использовать разные смеси — в первом сегменте все будут на «харде», во втором — на «медиуме», а в финале будут выступать на «софте».

Как это скажется на ходе уикенда, нам лишь предстоит выяснить, однако во многом из-за того, что инженеры экономят шины, пятничные тренировки оказались совсем не показательными. Одновременно с этим уже накликал на себя проблем Перес — он потерял слишком много времени и больше не сможет использовать один из лишь четырёх выделенных на уикенд комплектов «софта».

Расписание Гран-при Венгрии:



Суббота, 22 июля:

10:50 — спринт Формулы-3.

13:30 — третья тренировка Ф-1.

15:15 — спринт Формулы-2.

17:00 — квалификация Формулы-1.

Воскресенье, 23 июля:

9:25 — длинная гонка Формулы-3.

11:05 — длинная гонка Формулы-2.

16:00 — Гран-при Венгрии Формулы-1.



Время московское.

Бедрин стартует в субботу вторым

В пятницу по традиции прошли квалификации гонок поддержки Формулы-1 — этапов Формулы-2 и Формулы-3, и в составе последней порадовал Никита Бедрин. Россиянин показал 11-е время, на 0,2 секунды опередив своего партнёра по команде Тейлора Барнарда (17-й).

Никита Бедрин Фото: fiaformula3.com

Теперь у Бедрина не только хорошие шансы на очки в длинной воскресной гонке, но также отличные перспективы на субботний спринт — в нём Никита будет стартовать вторым и разделит первый ряд решётки с Габриэле Мини. Быстрейшим же в квалификации стал протеже «Уильямса» ЗакО’Салливан.

В Формуле-2 поул к воскресной гонке завоевал Джек Дуэн, вторым квалифицировался Виктор Мартинс, а лидеры чемпионата — Фредерик Вести и Тео Пуршер — начнут заезд со второго ряда стартового поля. В субботнем спринте, согласно правилу реверсивной решётки, первый ряд разделят Куш Майни и ДеннисХаугер.