8 громких случаев, когда пилоты Формулы-1 покидали команду прямо по ходу сезона

Свершилось. Ника де Вриса всё-таки уволили из «Альфа Таури», не дожидаясь окончания сезона: в младшей команде «быков» голландца заменит Даниэль Риккардо. Рокировка в «Альфа Таури» – событие само по себе резонансное: всё-таки в современной Формуле-1 не так часто гонщики покидают команды до окончания чемпионата. Впрочем, история помнит и куда более мощные кадровые перестановки. Представляем вашему вниманию восемь самых громких перестановок в пилотском составе, произошедших прямо по ходу сезона.

2016 год. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен вместо Даниила Квята

Не увольнение в классическом понимании, но всё же рокировка. Даниил Квят относительно неплохо провёл дебютный сезон за «Ред Булл», однако начало следующего чемпионата у него не задалось. Неубедительные квалификации и вынос Феттеля в Сочи послужили поводом для разжалования россиянина до пилота «Торо Россо» уже после четвёртого этапа сезона – не спас ситуацию даже подиум в Шанхае.

Даниил Квят и Макс Ферстаппен сразу после обмена командами Фото: Mark Thompson/Getty Images

Возможно, при других обстоятельствах доктор Марко и не был бы столь строг по отношению к Даниилу, но уж очень сильно австрийский руководитель хотел посадить Макса Ферстаппена в кокпит «Ред Булл». В историю Формулы-1 подобный трансферный манёвр вошёл сразу по двум причинам. Во-первых, за главную команду «быков» дебютировал будущий чемпион Ферстаппен. А во-вторых, «Ред Булл» в первый, но не в последний раз поменял местами пилотов младшей и главной команды прямо по ходу сезона.

2009 год. «Рено» — Ромен Грожан вместо Нельсиньо Пике

На первый взгляд это ничем не примечательная кадровая перестановка. Проваливающегося второй сезон подряд пилота заменили перспективным юниором – распространённая ситуация. Однако интересна эта история не столько самой рокировкой, сколько тем, что происходило далее.

Лишившись места в команде, Нельсиньо Пике решил поведать ФИА об одной из корпоративных тайн «Рено», а именно об обстоятельствах победы Фернандо Алонсо на Гран-при Сингапура 2008 года. Пике во всех подробностях рассказал о плане Флавио Бриаторе и Пэта Симондса, согласно которому бразилец должен был разбить машину сразу после пит-стопа Алонсо, дабы испанец выиграл в тактическую лотерею. За пособничество в этой авантюре Нельсиньо было обещано место в команде на следующий сезон. Однако результаты Пике были настолько ужасны, что боссы «Рено» не вытерпели и уволили бразильца, не дожидаясь окончания 2009 года. Оставшись ни с чем, Нельсиньо тут же поделился с миром маленьким корпоративным секретом. Неожиданно, правда?

2006 год. «Макларен» — Педро де ла Роса вместо Хуана Пабло Монтойи

В «Макларен» Монтойя приходил с одной-единственной целью: стать чемпионом мира. Но сотрудничество с «Серебряными стрелами» для колумбийца не задалось с самого начала. В дебютном сезоне Монтойя долго привыкал к жутко нестабильному болиду MP4-20, получил травму, играя в теннис (по другой версии — упав с мотоцикла), из-за чего пропустил два этапа, а также успел испортить отношения с Роном Деннисом.

Педро де ла Роса на подиуме на Гран-при Венгрии Фото: Lars Baron/Getty Images

Впрочем, даже с учётом всех обстоятельств, колумбийцу удалось выиграть три гонки в 2005 году. Но уже в следующем сезоне «Макларен» оказался отрезан от борьбы за победы – виной тому неудачный болид MP4-21. И вот с этим обстоятельствам Монтойя уж никак не хотел мириться. В середине сезона-2006 он принял решение покинуть Формулу-1 по завершении чемпионата и даже подписал контракт с командой NASCAR «Чип Ганасси». Узнав о намерениях Монтойи, Рон Деннис тут же принял решение расторгнуть соглашение с колумбийцем – прямо посреди сезона. После Гран-при США напарником Райкконена стал резервист «Макларена» Педро де ла Роса.

2006 год. «Супер Агури» — Франк Монтаньи вместо Юдзи Идэ

Некоторым гонщикам не повезло потерять место в Формуле-1 ещё быстрее Ника де Вриса. Например, дебютант сезона-2006 Юдзи Идэ был изгнан из «Королевских гонок» уже после четвёртого этапа сезона. Но обо всём по порядку.

В 2006-м Формула-1 познакомилась с новой командой под названием «Супер Агури». Главной фишкой этого гоночного коллектива стала доведённая до абсурда политика протекционизма: все ключевые компоненты команды должны были быть японского производства – в том числе и пилоты. На тот момент Страна восходящего солнца располагала всего лишь одним гонщиком уровня Формулы-1 (Такума Сато), поэтому место второго пилота в «Супер Агури» досталось не готовому к «Королевским гонкам» Юдзи Идэ, который практически всю карьеру провёл на родине.

Ничего хорошего из этой затеи получиться не могло. Идэ предсказуемо отбывал роль худшего представителя пелотона: проигрывал кучу времени соперникам, периодически допуская совсем уж курьёзные ошибки. Развязка этой истории свершилась в Имоле. На первом круге гонки Идэ вынес «Мидланд» Кристиана Альберса в гравий, да так, что тот совершил несколько оборотов вокруг своей оси. В ФИА подобные трюки не оценили и перед следующим этапом на «Нюрбургринге» японцу аннулировали суперлицензию.

Впервые в истории Ф-1 пилот покинул команду (как и чемпионат) по решению ФИА. На место провинившегося японца пришёл тест-пилот «Супер Агури» Франк Монтаньи. Особых успехов француз не добился, но зато безопасности других гонщиков не угрожал.

1991 год. «Бенеттон» — Михаэль Шумахер вместо Роберто Морено

Своим дебютным выступлением в Ф-1 Михаэль Шумахер произвёл фурор на гоночную общественность: на незнакомом «Спа-Франкоршам» немец с ходу показал седьмое время в квалификации, опередив напарника по «Джордану» Андреа де Чезариса. После столь обнадёживающего начала персоной Шумахера заинтересовались в «Бенеттоне». Флавио Бриаторе предложил Михаэлю присоединиться к его команде уже на следующем этапе в Италии.

Казалось бы, переход Шумахера в «Бенеттон» – вопрос решённый, однако у этого трансфера нашлись противники: Эдди Джордан и Роберто Морено. Первый не планировал расставаться с талантливым гонщиком вот так вот сразу, а второй надеялся сохранить за собой место боевого пилота в команде Флавио Бриаторе.

К финалу сезона Роберто Морено откатился на уровень «Минарди» Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Постепенно обстановка накалялась – дошло до того, что, прибыв в Италию, Шумахер ещё не знал, за какую команду ему предстоит выступать. В конечном итоге в ситуацию вмешался сам Берни Экклстоун. Стороны разошлись миром: Эдди Джордан отпустил Михаэля на повышение из-за неправильно составленного контракта, а Роберто Морено согласился взять компенсацию за расторжение соглашения и покинул «Бенеттон». Что иронично, бразилец тут же примкнул к «Джордану». Впрочем, в ирландском коллективе он долго не продержится – этот союз продлится всего два Гран-при.

1985 год. «Феррари» — Стефан Йоханссон вместо Рене Арну

Совсем уж странные дела творились в стане «Феррари» в начале сезона-1985: Рене Арну был уволен уже после первого этапа чемпионата. История максимально загадочная, потому что обе стороны никак не прокомментировали разрыв деловых отношений.

Скорее всего, причина расторжения контракта кроется в конфликте пилота и руководства команды, так как чисто со спортивной точки зрения поводов для увольнения Арну не давал. В 1983-м Рене побеждал за «Феррари» и даже формально сражался за титул, а в следующем году он хоть и выглядел скромнее напарника Альборето, но всё же держал приличный уровень.

Ходили слухи, что причиной увольнения Арну послужила проведённая в межсезонье операция на колене, о которой в «Феррари» узнали только после первого этапа сезона. Поговаривают, что руководство «Скудерии» не захотело продолжать сотрудничество с гонщиком, испытывающим проблемы со здоровьем. Впрочем, официального подтверждения эта теория не получила.

Что касается, Арну, то французу пришлось полностью пропустить сезон-1985. В следующем году он примкнёт к «Лижье», в составе которого проведёт следующие четыре года. Ну а его место в «Феррари» занял Стефан Йоханссон, за плечами которого на тот момент не числилось ни одного полноценного сезона в Ф-1.

1982 год. «Уильямс» — Дерек Дэли (Марио Андретти) вместо Карлоса Ройтеманна

Карлос Ройтеманн долго шёл к возможности побороться за титул, и под занавес карьеры она ему предоставилась. В 1981-м аргентинец едва не стал чемпионом, уступив всего лишь один балл Нельсону Пике. В следующем году «Уильямс» сохранил высокий темп, и Карлос мог попробовать ещё раз попытать удачу, но в дело вмешались внешние обстоятельства.

Алан Джонс и Карлос Ройтеманн в 1980 году Фото: Steve Powell/Getty Images

Ройтеманн покинул «Уильямс» через два этапа после начала сезона. Официальных заявлений по этому поводу сделано не было, но, согласно самой распространённой версии, Карлос ушёл из Формулы-1 из-за начавшейся Фолклендской войны. В разгар вооружённого конфликта между Аргентиной и Великобританией он счёл невозможным продолжать выступления за английскую команду.

Освободившееся место в «Уильямсе» сначала занял Марио Андретти, но, проведя всего один этап, он уступил место в кокпите ирландцу Дереку Дэли, который ранее никогда не выступал за столь конкурентоспособную команду.

1966 год. «Феррари» — Майк Паркс вместо Джона Сёртиса

Список оригинальных причин для разрыва отношений с командой в 1966 году пополнил пилот «Феррари» Джон Сёртис. Британский гонщик покинул «Скудерию» спустя два этапа после начала сезона из-за разногласий по поводу тактики на гонку «24 часа Ле-Мана».

Сёртис должен был провести марафон в одном экипаже с Людовико Скарфиотти. Британец рассчитывал, что на старт гонки выпадет именно его смена, однако руководство «Феррари» решило иначе, поставив на стартовый отрезок его напарника. Сёртис пришёл в ярость от подобного распоряжения – настолько, что принял решение разорвать всякие отношения с командой из Маранелло.

Оставшуюся часть сезона Джон проведёт в «Купере», а вакантное место в «Феррари» займёт Майк Паркс, который много лет выступал за «Скудерию» в чемпионате спорткаров. Что интересно, на «24 часах Ле-Мана» Сёртиса подменял также Паркс.