«Будешь кататься как девочка, относиться станут соответствующе». В RDS — снова пилотесса

Дрифт невозможно представить себе без девушек, и мы говорим отнюдь не о грид-гёрлз на параде пилотов или о моделях в паддоке. В отечественном дрифте уже не первый год девушки выступают за рулём, и в сезоне-2023 наконец-то подошёл к концу достаточно продолжительный перерыв без пилотесс в Российской Дрифт Серии. Екатерининская эпоха, когда в дрифте блистали Екатерина Седых и Екатерина Набойченко, уже стала историей, а новая глава женского дрифта в России теперь связана с Надеждой.

В «младшей» серии RDS Europe на домашнем для себя московском этапе на ADM Raceway дебютировала Надежда Яхнич. В год 10-летия титула команды Yakhnich Motorsport в чемпионате мира по мотогонкам в классе Суперспорт коллектив вновь заявил о себе — на сей раз в российском дрифте.

Подход пилотессы к освоению искусства управляемого заноса заслуживает уважения: тренировки под началом опытного наставника, собственная команда в RDS Europe и, наконец, автомобиль — легендарный «Марк» великого и ужасного Евгения Лосева. О том, как увлечение техническими видами спорта привело девушку в дрифт, мы поговорили с Надеждой Яхнич, а с Евгением Лосевым, который стал тренером для дебютантки большого дрифта, обсудили роль наставника для начинающих пилотов.

«Чтобы излечить аэрофобию, я села на самолёт, а он оказался пилотажным»

— Надежда, как вы вообще стали заниматься техническими видами спорта?

— Сложно сказать, почему меня привлекли именно они. Наверное, дело в том, что мне всегда нравилась техника, но с эстетической точки зрения — уже 500 раз рассказывала историю, как я себе купила красивые сапоги и поняла, что под них очень подойдёт мотоцикл. Прямо представила себе очень красивый синий мотоцикл и в итоге купила его — это был Honda CB500. Год проездила на нём и поняла, что будет ещё красивее, если буду ездить на спортбайке — купила себе Honda CBR600. Но когда села на него, то поняла, что мне не хватает навыков и надо подучиться.

Вот так совершенно случайно я попала в кольцевые гонки, где познакомилась с Наташей (Наталья Любимова — мотогонщица, директор мотогоночной команды Yakhnich Motorsport, а ныне спортивный менеджер команды WinLine Yakhnich Motorsport в RDS Europe. — Прим. «Чемпионата»), а дальше вы знаете. В какой-то момент решила закончить с мотогонками — падения, другие сложности… Тут я поняла, что надо решить свою проблему с очень сильной аэрофобией. Чтобы излечить её, села на самолёт, а он оказался пилотажным — в итоге провела восемь лет в чемпионате Германии и летала в классе Advanced.

Евгений Лосев и Надежда Яхнич Фото: Yakhnich Motorsport

— Но переход от мотогонок и спортивной авиации к дрифту вовсе не кажется очевидным шагом в развитии спортивной карьеры.

— В 2020 году случилась пандемия, границы закрылись, поэтому больше летать в Германии я не могла. Когда всех посадили по домам, мне было очень плохо, и друзья вытащили меня попробовать дрифт — прокатилась, понравилось, и совершенно случайно я купила себе Nissan Silvia. Приехала к Аркаше Цареградцеву потренироваться на площадке, а он говорит: «Надь, есть для тебя машина — красивая белая Silvia». А раз я тогда вообще ничего не знала о дрифте, то не знала, что и спрашивать о машине — поинтересовалась, какого она года. Это был единственный вопрос, который ему задала, но автомобиль забрала.

Ну и после покупки дрифт-кара я проехала пару этапов на тот момент «RDS Запад», где без проблем — ну, потому что народу тогда в серии было меньше, чем сейчас в RDS Europe — прошла квалификацию. И на этом всё, больше я в дрифте не участвовала. В межсезонье пыталась летать, а потом случилось 24 февраля 2022 года. И после этого поняла, что вряд ли уже получится выезжать за границу — если до этого два года я пыталась прорваться через все ограничения, то в прошлом году стало понятно, что надо что-то придумывать в России.

Я поняла, что асфальт мне всё-таки ближе, чем воздух, и решила остаться за рулём автомобиля. Оставалось только выбрать, где ехать — в кольцевых гонках или дрифте. И так сложилось, что в решающие моменты рядом был Женя Лосев, с которым мы проехали в Сибири на «Жигулях». В итоге всё сложилось в пользу дрифта.

В тот момент я поняла, что мне нужна новая машина, потому что Nissan Silvia я продала, и мы искали подходящий автомобиль. Строить с нуля новый проект сейчас в России не вариант — в связи со всеми ограничениями это очень сложно, очень долго и очень дорого. В итоге я предложила Евгению выкупить его Toyota Mark II JZX81 — он согласился, но с условием, что я смогу сесть за руль такой машины только после того, как на «Жиге» проеду сезон в зимнем дрифте в Сибири. В итоге всё получилось — я в RDS Europe. Мне почему-то приписывают трёхлетний опыт в дрифте, но на самом деле нет: по сути, дрифтом я плотно занялась в декабре 2022 года. До этого были лишь разовые выезды в духе «У меня есть Silvia — пойду прокачусь в дрифте», потому что в то время даже больше ездила в кольцевых гонках.

Надежда Яхнич Фото: Евгений Лосев и Надежда Яхнич

«Моторы ревут, машины вибрируют, и поначалу было даже страшно»

— Как вообще началась ваша работа с Лосевым?

— С Евгением мы познакомились на этапе RDS GP в Мячкове, просто начали общаться, и потом он как-то прокатил меня на своём «Марке». Я села и обалдела от того, что в принципе на таких автомобилях можно ездить. А ещё же Лосев высокий, у него сиденья стоят далеко, и, когда я оказалась в «ковше», появилось ощущение какой-то нереально огромной машины, которая непонятно как вообще управляется. Мы выехали на старт, тут же рядом подъехали Гоча, Царь — моторы ревут, машины вибрируют, и поначалу было даже страшно, но в итоге это затянуло. Мы с Женей продолжили общаться, он мне стал подсказывать по дрифту, затем пригласил на зимний дрифт — так началась наша история совместной работы.

— Многие пилоты начинают свой путь в дрифт именно с зимних соревнований — в чём привлекательность зимнего дрифта?

— Это очень круто! На самом деле это очень доступная, дешёвая школа дрифта, потому что за счёт не очень мощных «Жигулей» и относительно невысокой скорости ты можешь как в рапиде выучить очень много важных вещей, которые пригодятся тебе в летнем дрифте. На асфальте скорости гораздо выше, там сложнее тренировать базовые моменты — это я могу сказать по собственному примеру. Когда села за руль «Марка», то зимняя школа заработала не сразу, но заработала. В первом выезде на «Марке» тряслись руки, он на второй передаче ехал 190 км/ч, и мне казалось, что я просто жала на газ, а машина сама куда-то ехала.

Адреналин зашкаливает, а у тебя считаные доли секунды, чтобы разобраться со всеми задачами, которые ждут на трассе. Когда садишься за руль 1000-сильной машины, ты уже должен понимать, что, как и для чего делать. Два дня я промучилась, но к третьему адаптировалась к мощности и скорости автомобиля и смогла поехать так, как надо.

— Каковы вообще ощущения у пилота, в распоряжении которого мало того, что самый мощный автомобиль в RDS Europe, так ещё и культовая для всего российского дрифта машина Евгения Лосева?

— О мощности я абсолютно не думаю, потому что она сейчас не даёт мне никакого преимущества, а, скорее, наоборот. Но на самом деле мощность расширяет границы твоих возможностей: если надо, ты можешь ехать медленно, а когда потребуется — быстро. Это скорее вопрос безопасности, потому что машина позволяет тебе адаптироваться под разные условия. У меня автомобиль всегда имеет запас мощности — думаю, благодаря этому чуть-чуть полегче, чем остальным пилотам.

Самое главное ощущение, когда оказываешься за рулём «Марка», на котором Лосев выигрывал квалификации и парные заезды RDS GP, — это большая ответственность. Мы с Евгением знакомы уже два года, и я прекрасно знаю, что автомобиль для него значит. Это не просто машина, а его соратник, напарник и любимый друг. До сих пор он ещё не отпустил «Марка», да и я, когда сажусь за руль, ощущаю, что хотя и купила машину, но это автомобиль Евгения.

Всё это накладывает определённые обязательства, я понимаю, что не могу относиться к машине наплевательски — вместе с автомобилем ко мне пришёл и определённый опыт от него и от его владельца, поэтому у меня максимально уважительное отношение к «Марку». Этот моральный прессинг от машины ощущается, но в то же время автомобиль мне очень сильно помогает: он невероятно круто настроен, ехать на нём одно удовольствие. Машина Евгения Лосева — это пик в создании дрифт-каров.

Надежда Яхнич Фото: Yakhnich Motorsport

«Я могу творить вообще феноменальные вещи, но как только собирается народ…»

— По итогам первых этапов в RDS Europe уже можете отметить, над чем стоит больше всего поработать?

— Главная проблема — это скорее вопросы психологии. В том смысле, что я интроверт и очень тяжело переношу большие скопления людей. Если мы выедем командой в три человека, то я могу творить вообще феноменальные вещи, а как только собирается народ и начинает на меня смотреть, то начинаются сложности.

За два год у меня был минимальный опыт в кольцевых гонках, так что я даже не могу себя причислять к кольцевым пилотам и рассуждать о том, насколько опыт таких гонок помогает в дрифте. Если говорить о мотогонках, то принцип «поздно затормозил — рано открыл газ» работает и в дрифте. Да, многие говорят, что дрифт — не спорт, а шоу и фигурное катание на автомобилях, но я так не считаю. Потому что в максимальном угле привезти максимум скорости и уехать так от соперника — это самые настоящие гонки. Да, в дрифте свои особенности, но и свой кайф. И я хочу научиться ездить в дрифте так, чтобы сразу было понятно, что это не фигурное катание, а гонки.

— Традиционный вопрос для девушек в мужском виде спорта — как вам атмосфера в дрифте и отношение коллег-соперников?

— В дрифте я отнюдь не первая девушка. Были Катя Седых, Катя Набойченко, от которой я случайно и узнала о дрифте — ещё и удивилась, что даже девчонки ездят в дрифте. Мир дрифта достаточно небольшой, все друг друга знают, и я не чувствую никакого особого отношения. Если ты хорошо едешь, то к тебе хорошо относятся, а если будешь кататься как девочка и разводить розовые сопли, то к тебе и относиться станут соответствующе. В принципе, в мотогонках и автоспорте всегда атмосфера очень классная, и даже если шутят и подкалывают, то по-доброму. И главный вопрос в том, как ты сам относишься ко всему происходящему — я кайфую от всех и от всего, так что мне возвращается соответствующая энергия.

— После дебютного уикенда в Москве есть уже понимание по планам на сезон-2023 и на следующий год?

— В 2023 году в RDS Europe мы дебютировали на ADM Raceway и планируем проехать все оставшиеся этапы сезона. Возможно, пропустим Рязань, но пока решения об этом не принято — обсуждаем, думаем. Наша основная задача — не разбить Toyota Mark II JZX81, потому что этот год мы рассматриваем как тренировочный. У нас большие планы на будущее, но озвучивать их пока не буду. Плох тот солдат, кто не хочет стать генералом, а в дрифте плох тот пилот, кто не хочет из RDS Europe перейти в RDS GP! Зачем вообще начинать ездить и тратить время на тренировки, если не ставить перед собой высокие цели?!

Надежда Яхнич Фото: Yakhnich Motorsport

«Надежда такие проезды лупит!»

— Евгений, как давно занимаетесь тренерской работой с начинающими дрифтерами?

— Вообще, я тренировками молодых пилотов занимаюсь с 2017 года, и это важно: каждое занятие с новым учеником учит чему-то новому и меня. Что касается Надежды Яхнич, то она человек не с улицы: в 2012 году она завершила свою мотогоночную карьеру, и понятно, что она знакома со спортом. У неё очень правильное мышление и глубокое понимание гонок, поэтому я многому могу научиться и стать лучше как тренер, но и она легко воспринимает ту информацию, которую я даю.

Наша связка «наставник — ученик» очень хорошо работает. Во-первых, Надежда мне доверяет. Во-вторых, она не просто слушает меня, но и без всякого сомнения выполняет то, что я ей говорю. Без доверия в нашем деле никак нельзя. Надо сразу определиться, доверяешь ты тренеру или нет — даже в моменты, когда мы ошибаемся, потому что без ошибок процесс обучения и прогресс невозможны.

— Как оцените дебют подопечной в RDS Europe?

— Надо понимать, что на ADM Raceway Надежда Яхнич дебютировала в чемпионате, и это был её всего второй выезд на «Марке». Это очень непростая для новичка машина — очень мощная и очень быстрая — поэтому мы по ходу пьесы подкручивали автомобиль, подстраивали его. В первый же день на тренировках Надежда показала очень большой потенциал: такие проезды лупила, что я был уверен, что в квалификации поедем на 90 с плюсом баллов. Но с началом официальных заездов что-то пошло не так, однако в этом нет ничего страшного.

Надо понимать, что тренировки и квалификация — это разные с точки зрения пилота заезды. В официальной части уикенда сразу появляется большой багаж ответственности передо мной как тренером, перед командой, перед болельщиками — с этим надо учиться работать, бороться с волнением. Но я абсолютно не расстроен результатами: после обнулённой первой попытки проехать результативно во второй — уже хорошо. Вижу, что у заездов Надежды есть динамика, есть потенциал для развития. Нам есть над чем работать и куда расти — каждый проигрыш ведёт к победе.

— Возможно, главный вопрос. Как вы вообще решили расстаться со своим «Марком», который стал одним из символов пилота Евгения Лосева?

— Что касается автомобиля, то я свою Toyota Mark II JZX81 абы кому так просто не отдал бы. Я вообще тренирую исключительно тех ребят, у которых есть цель и которые видят смысл в тренировках. Не возьму тех, кто приходит и говорит: «Я просто хочу потренироваться у Евгения Лосева!» Мне это зачем? Вопрос даже не денег, а в целом целесообразности этого процесса. С машиной то же самое: я её веду, мои механики остаются вместе с ней. Так что вижу, что у Надежды есть потенциал, она с автомобилем освоится, и всё у этого тандема получится.

Мы по такой же схеме работаем и в зимнем дрифте: беру тренировать только тех, кто обслуживает у нас автомобиль. Должна быть связка «пилот — машина», потому что я настраиваю автомобиль под спортсмена, у нас должны быть полное понимание и взаимосвязь между человеком и автомобилем. Я же вижу, какие блохи есть у спортсмена, и моя задача — всех их вывести. Работает это только в том случае, когда я понимаю, что автомобиль подходит пилоту.

Мой «Марк» рядом со мной, а то, что теперь не я за рулём, то так даже интереснее! Мы для Надежды доработали тормозную систему, поменяли посадку и педальный узел: я ездил практически полулёжа, это вообще невозможно для других. Но в остальном — тот же автомобиль, что был у меня в RDS GP. Что касается того, что новичок RDS Europe едет на самой мощной машине в серии, то ничего в этом нет: в дрифте машина должна «месить», и, когда колесо буксует, тогда и дрифт получается. Чем проще сорвать колесо в пробуксовку, тем легче автомобилем управлять. Тем более что мотор у нас линейный и очень информативный — он очень понятен даже для начинающего пилота.