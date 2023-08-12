Ферстаппен выиграл 10 гонок из 12. А какие пилоты умудрятся упустить титул даже на нынешнем «Ред Булл»?

Кто из гонщиков Формулы-1 не станет чемпионом даже на невероятном болиде Ферстаппена?

Знаменитый экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, что далеко не все пилоты на месте Макса Ферстаппена смогли бы взять титул в сезоне-2023. «Если вы уберёте Макса, то найдётся около семи или восьми человек, которые станут чемпионами на этой машине», — заявил колумбиец.

Получается, больше половины пелотона не справилось бы с такой задачей. А как считаете вы, кто из гонщиков Ф-1 провалился бы на месте Ферстаппена? Если не верите в чемпионство пилота, жмите кнопку «вверх» (▲), и он возглавит наш антирейтинг, а если верите — жмите «вниз» (▼).

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