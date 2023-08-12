Кто из гонщиков Формулы-1 не станет чемпионом даже на невероятном болиде Ферстаппена?

Знаменитый экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, что далеко не все пилоты на месте Макса Ферстаппена смогли бы взять титул в сезоне-2023. «Если вы уберёте Макса, то найдётся около семи или восьми человек, которые станут чемпионами на этой машине», — заявил колумбиец.
Получается, больше половины пелотона не справилось бы с такой задачей. А как считаете вы, кто из гонщиков Ф-1 провалился бы на месте Ферстаппена? Если не верите в чемпионство пилота, жмите кнопку «вверх» (▲), и он возглавит наш антирейтинг, а если верите — жмите «вниз» (▼).
Логан Сарджент
Американский новичок пока громит не Албона, а свой собственный болид. Может, за рулём «Ред Булл» Логан резко преобразится?
Гуаньюй Чжоу
Китайский пилот достойно смотрится в «Альфа Ромео», но достаточно ли этого, чтобы увидеть в лице Чжоу потенциального чемпиона?
Лэнс Стролл
Алонсо обещает вырастить из канадца лидера команды, но получается пока не очень. И всё же яркие вспышки скорости у Лэнса бывали.
Юки Цунода
Воспитанник «быков» добился прогресса на третий сезон в Ф-1, но, полагаем, и в самом «Ред Булл» пока не уверены, потянет ли Юки уровень основной команды.
Кевин Магнуссен
Датчанин может рассчитывать на свой опыт, но есть ли у Кевина достаточная скорость, особенно в квалификационном режиме? А то будет проваливаться, как Перес.
Валттери Боттас
Несколько лет назад было бы легко представить, как финн берёт титул. Но два сезона в «Альфа Ромео» намекают, что Валттери уже не тот. Сможет ли он встрепенуться, вновь получив чемпионскую технику?
Серхио Перес
Конкуренцию Ферстаппену Чеко проиграл. А справился бы мексиканец без него? Получив менее грозного напарника, но лишившись всяких оправданий.
Пьер Гасли
Как и Окон, Гасли имеет на счету одну сенсационную победу, но потянет ли Пьер уровень топ-команды? Прошлый заход в «Ред Булл» закончился провалом.
Эстебан Окон
На счету француза есть подиумы и даже победа. Но будет ли титул в случае гипотетического перехода к австрийцам?
Александер Албон
Таиландец уже был в «Ред Булл» и тогда не справился. Теперь Алекс пришёл бы в команду куда более подготовленным и опытным гонщиком, но вопросы остаются.
Нико Хюлькенберг
Антирекордсмен Формулы-1, чья скорость при этом не вызывает вопросов. Но как насчёт вечного невезения немца?
Даниэль Риккардо
Конечно, австралиец спит и видит, как возвращается в «Ред Булл». Однако всё ещё надо понять, пришёл ли Дэн в себя после провальных выступлений за «Макларен».
Карлос Сайнс
Репутация у испанца хорошая, но… Вот это «но» преследует его практически всю карьеру. Будет ли так и в «Ред Булл»?
Оскар Пиастри
Молодой австралиец успел всех очаровать за полсезона в Ф-1, но пока ещё даже не поднимался на подиум. Не помешает ли нехватка опыта?
Льюис Хэмилтон
Может, именно болид «Ред Булл» — ключ к званию восьмикратного чемпиона? Или Льюису не суждено опередить Михаэля?
Шарль Леклер
У монегаска блестящая скорость, но хватит ли ему выдержки и стабильности?
Ландо Норрис
Талантливый британец пришёл бы в «Ред Булл» без победного опыта. Проблема — или всё-таки нет?
Джордж Расселл
В этом году британец сделал шаг назад — вероятно, это заставит кого-то засомневаться в способностях Джорджа.
Фернандо Алонсо
Форма испанца вопросов не вызывает, но Фернандо всё время не везёт. Вдруг какая напасть помешала бы и в «Ред Булл»?
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