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Кто из гонщиков Формулы-1 не сможет стать чемпионом мира даже на болиде «Ред Булл» Макса Ферстаппена — рейтинг

Кто из гонщиков Формулы-1 не станет чемпионом даже на невероятном болиде Ферстаппена?
«Чемпионат»
Кто не станет чемпионом мира на болиде «Ред Булл»?
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Ферстаппен выиграл 10 гонок из 12. А какие пилоты умудрятся упустить титул даже на нынешнем «Ред Булл»?

Знаменитый экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, что далеко не все пилоты на месте Макса Ферстаппена смогли бы взять титул в сезоне-2023. «Если вы уберёте Макса, то найдётся около семи или восьми человек, которые станут чемпионами на этой машине», — заявил колумбиец.

Получается, больше половины пелотона не справилось бы с такой задачей. А как считаете вы, кто из гонщиков Ф-1 провалился бы на месте Ферстаппена? Если не верите в чемпионство пилота, жмите кнопку «вверх» (▲), и он возглавит наш антирейтинг, а если верите — жмите «вниз» (▼).

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто из гонщиков Формулы-1 не станет чемпионом даже на невероятном болиде Ферстаппена?
Логан Сарджент
Фото: Getty Images
1 место

Логан Сарджент

Американский новичок пока громит не Албона, а свой собственный болид. Может, за рулём «Ред Булл» Логан резко преобразится?

Гуаньюй Чжоу
Фото: Getty Images
2 место

Гуаньюй Чжоу

Китайский пилот достойно смотрится в «Альфа Ромео», но достаточно ли этого, чтобы увидеть в лице Чжоу потенциального чемпиона?

Лэнс Стролл
Фото: Dan Mullan/Getty Images
3 место

Лэнс Стролл

Алонсо обещает вырастить из канадца лидера команды, но получается пока не очень. И всё же яркие вспышки скорости у Лэнса бывали.

Юки Цунода
Фото: Getty Images
4 место

Юки Цунода

Воспитанник «быков» добился прогресса на третий сезон в Ф-1, но, полагаем, и в самом «Ред Булл» пока не уверены, потянет ли Юки уровень основной команды.

Кевин Магнуссен
Фото: Getty Images
5 место

Кевин Магнуссен

Датчанин может рассчитывать на свой опыт, но есть ли у Кевина достаточная скорость, особенно в квалификационном режиме? А то будет проваливаться, как Перес.

Валттери Боттас
Фото: Francois Nel/Getty Images
6 место

Валттери Боттас

Несколько лет назад было бы легко представить, как финн берёт титул. Но два сезона в «Альфа Ромео» намекают, что Валттери уже не тот. Сможет ли он встрепенуться, вновь получив чемпионскую технику?

Серхио Перес
Фото: Getty Images
7 место

Серхио Перес

Конкуренцию Ферстаппену Чеко проиграл. А справился бы мексиканец без него? Получив менее грозного напарника, но лишившись всяких оправданий.

Пьер Гасли
Фото: Mark Thompson/Getty Images
8 место

Пьер Гасли

Как и Окон, Гасли имеет на счету одну сенсационную победу, но потянет ли Пьер уровень топ-команды? Прошлый заход в «Ред Булл» закончился провалом.

Эстебан Окон
9 место

Эстебан Окон

На счету француза есть подиумы и даже победа. Но будет ли титул в случае гипотетического перехода к австрийцам?

Александер Албон
Фото: Dan Mullan/Getty Images
10 место

Александер Албон

Таиландец уже был в «Ред Булл» и тогда не справился. Теперь Алекс пришёл бы в команду куда более подготовленным и опытным гонщиком, но вопросы остаются.

Нико Хюлькенберг
Фото: Getty Images
11 место

Нико Хюлькенберг

Антирекордсмен Формулы-1, чья скорость при этом не вызывает вопросов. Но как насчёт вечного невезения немца?

Даниэль Риккардо
Фото: Getty Images
12 место

Даниэль Риккардо

Конечно, австралиец спит и видит, как возвращается в «Ред Булл». Однако всё ещё надо понять, пришёл ли Дэн в себя после провальных выступлений за «Макларен».

Карлос Сайнс
Фото: Francois Nel/Getty Images
13 место

Карлос Сайнс

Репутация у испанца хорошая, но… Вот это «но» преследует его практически всю карьеру. Будет ли так и в «Ред Булл»?

Оскар Пиастри
Фото: Getty Images
14 место

Оскар Пиастри

Молодой австралиец успел всех очаровать за полсезона в Ф-1, но пока ещё даже не поднимался на подиум. Не помешает ли нехватка опыта?

Льюис Хэмилтон
Фото: Getty Images
15 место

Льюис Хэмилтон

Может, именно болид «Ред Булл» — ключ к званию восьмикратного чемпиона? Или Льюису не суждено опередить Михаэля?

Шарль Леклер
Фото: Getty Images
16 место

Шарль Леклер

У монегаска блестящая скорость, но хватит ли ему выдержки и стабильности?

Ландо Норрис
Фото: Peter Fox/Getty Images
17 место

Ландо Норрис

Талантливый британец пришёл бы в «Ред Булл» без победного опыта. Проблема — или всё-таки нет?

Джордж Расселл
Фото: Alex Pantling/Getty Images
18 место

Джордж Расселл

В этом году британец сделал шаг назад — вероятно, это заставит кого-то засомневаться в способностях Джорджа.

Фернандо Алонсо
Фото: Dan Mullan/Getty Images
19 место

Фернандо Алонсо

Форма испанца вопросов не вызывает, но Фернандо всё время не везёт. Вдруг какая напасть помешала бы и в «Ред Булл»?

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