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Квалификация Гран-при Нидерландов Формулы-1: Хэмилтон — 13-й, Албон — четвёртый, Леклер разбил машину

Аварийная квалификация Ф-1 в Нидерландах: две машины в отбойнике, включая «Феррари»
Евгений Кустов
Квалификация ГП Нидерландов Ф-1 — 2023. Итоги
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Пилот «Уильямса» на грани топ-3, а поул, как всегда, у Ферстаппена.

Прогнозы погоды на Гран-при Нидерландов оправдались: в субботу над «Зандвортом» шёл дождь, что должно было сделать квалификацию ещё любопытнее — вдобавок к ожидаемым проблемам с трафиком и ошибками.

Q1: Леклер чудом спасся, Лоусон не удивил

Стартовый сегмент стартовал на подсыхающей трассе — при угрозе, что к концу снова пойдёт дождь. В общем, вроде надо было ждать финальных минут, но при этом заранее показывая достойные результаты.

В итоге обошлось без сюрпризов, хотя Шарль Леклер был на грани провала. Монегаску нужно было улучшать в самом конце сегмента, когда снова заморосил дождь и пилоту «Феррари» вдобавок ко всему мешал трафик. В итоге Леклер еле-еле улучшил до 14-го результата и потом долго объяснял своему гоночному инженеру, как нужно работать.

Что же до не прошедших дальше, то в пятёрку худших вошли Чжоу, Окон, Магнуссен, Боттас и Лоусон. Валттери на этот раз проиграл напарнику две десятых, но китайцу чуть-чуть не хватило для попадания в топ-15. Окон проехал гораздо хуже Гасли (у того восьмое место), Магнуссен проиграл три десятые Хюлькенбергу. Ну а Лиам Лоусон, заменяющий Даниэля Риккардо, не сумел сотворить сенсации. Неопытный юниор «Ред Булл» проехал медленнее Юки Цуноды аж на полторы секунды и предсказуемо оказался последним.

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Также из событий сегмента отметим, что оба пилота «Астон Мартин» помешали Льюису Хэмилтону (проступок Алонсо судьи решили не расследовать), а Карлос Сайнс опасно выехал с пит-лейна, выдавив с трассы Оскара Пиастри. Очередная странная работа инженеров «Феррари», которые словно вообще ни о чём не предупреждают своих пилотов.

Q2: Хэмилтон только 13-й, Сарджент — в топ-10!

Дождь над Зандвортом решил, что с него достаточно, так что во втором сегменте трасса продолжила подсыхать. С одной стороны, стремительно, с другой — недостаточно для перехода на слики. Так или иначе, было очевидно, что всё решат круги в самой концовке.

И на сей раз сети Q2 смогли поймать крупную рыбу в лице Льюиса Хэмилтона. Британцу слегка помешал Юки Цунода, сам круг в любом случае получался не бог весть каким, и в итоге пилот «Мерседеса» показал лишь 13-й результат, опередив только Цуноду и Хюлькенберга. И это после рассказов, что британец надеется побороться в Нидерландах с Ферстаппеном…

Оставшиеся два места вне топ-10 ушли к Лэнсу Строллу и Пьеру Гасли. Форма «Альпин» в любом случае не впечатляла, ну а канадец проиграл Фернандо Алонсо сразу семь десятых секунды. Зато свою команду порадовал Логан Сарджент, вошедший в десятку. Правда, американец при этом проиграл Албону всё те же семь десятых. Так или иначе, было очевидно, что «Уильямс» в полном порядке.

Q3: «Макларен» не сдержал Ферстаппена, к Пересу опять вопросы

К финальному сегменту асфальт окончательно высох. Те, кто выехали из боксов на промежуточных шинах, моментально вернулись обратно для перехода на «софт». Впрочем, было понятно, что трасса все равно остаётся опасной — даже небольшая ошибка приведёт к аварии, тем более на «Зандворте» с его небольшими зонами вылета. Эту истину подтвердил Сарджент: первое в карьере попадание в Q3 американец увенчал мощной аварией. Слишком сильная атака завершилась вылетом и финишем в отбойнике. Благо пилот не пострадал.

После паузы, вызванной ремонтом барьеров, квалификация возобновилась. Но ненадолго: все успели пройти всего по одному быстрому кругу, когда в отбойник улетел Шарль Леклер. Монегаск слишком сильно атаковал в девятом повороте — явная ошибка. К этому моменту в сессии лидировали два пилота «Макларена», опережавшие даже Ферстаппена — пора привыкать, что команда из Уокинга снова так быстра.

И всё же удержать поул «оранжевые» не сумели. На финальных попытках Ферстаппен оказался неудержим и «привёз» Норрису полсекунды — Ландо потерял время на втором секторе, но и без этого вряд ли справился бы с «Ред Булл». По крайней мере, Норрис оказался на первой линии, в то время как Пиастри финальный круг завалил и остался только восьмым.

Формула-1 2023. Этап 14, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
26 августа 2023, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:10.567
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.537
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.727

Третье место, казалось бы, уже занял Алекс Албон, но завершивший свой круг последним Джордж Расселл всё же отодвинул «Уильямс» на четвёртую позицию. Пилот «Мерседеса» оказался быстрее на десятую с небольшим, но при этом проиграл Ферстаппену более семи.

Вновь не впечатлил Серхио Перес: седьмое место, мексиканец пропустил ещё и Алонсо с Сайном и при этом проиграл Ферстаппену секунду и три десятые. Скажем прямо, на такой короткой трассе это провал. В Q3 Перес опередил только Пиастри, если не считать разбивших свои машины Леклера и Сарджента.

Что ж, у Чеко и Шарля, как всегда, будет шанс отыграться в воскресенье. Гонка Гран-при Нидерландов Формулы-1 стартует 27 августа в 16:00 по московскому времени.

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