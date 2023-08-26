Аварийная квалификация Ф-1 в Нидерландах: две машины в отбойнике, включая «Феррари»

Прогнозы погоды на Гран-при Нидерландов оправдались: в субботу над «Зандвортом» шёл дождь, что должно было сделать квалификацию ещё любопытнее — вдобавок к ожидаемым проблемам с трафиком и ошибками.

Q1: Леклер чудом спасся, Лоусон не удивил

Стартовый сегмент стартовал на подсыхающей трассе — при угрозе, что к концу снова пойдёт дождь. В общем, вроде надо было ждать финальных минут, но при этом заранее показывая достойные результаты.

В итоге обошлось без сюрпризов, хотя Шарль Леклер был на грани провала. Монегаску нужно было улучшать в самом конце сегмента, когда снова заморосил дождь и пилоту «Феррари» вдобавок ко всему мешал трафик. В итоге Леклер еле-еле улучшил до 14-го результата и потом долго объяснял своему гоночному инженеру, как нужно работать.

Что же до не прошедших дальше, то в пятёрку худших вошли Чжоу, Окон, Магнуссен, Боттас и Лоусон. Валттери на этот раз проиграл напарнику две десятых, но китайцу чуть-чуть не хватило для попадания в топ-15. Окон проехал гораздо хуже Гасли (у того восьмое место), Магнуссен проиграл три десятые Хюлькенбергу. Ну а Лиам Лоусон, заменяющий Даниэля Риккардо, не сумел сотворить сенсации. Неопытный юниор «Ред Булл» проехал медленнее Юки Цуноды аж на полторы секунды и предсказуемо оказался последним.

Также из событий сегмента отметим, что оба пилота «Астон Мартин» помешали Льюису Хэмилтону (проступок Алонсо судьи решили не расследовать), а Карлос Сайнс опасно выехал с пит-лейна, выдавив с трассы Оскара Пиастри. Очередная странная работа инженеров «Феррари», которые словно вообще ни о чём не предупреждают своих пилотов.

Q2: Хэмилтон только 13-й, Сарджент — в топ-10!

Дождь над Зандвортом решил, что с него достаточно, так что во втором сегменте трасса продолжила подсыхать. С одной стороны, стремительно, с другой — недостаточно для перехода на слики. Так или иначе, было очевидно, что всё решат круги в самой концовке.

И на сей раз сети Q2 смогли поймать крупную рыбу в лице Льюиса Хэмилтона. Британцу слегка помешал Юки Цунода, сам круг в любом случае получался не бог весть каким, и в итоге пилот «Мерседеса» показал лишь 13-й результат, опередив только Цуноду и Хюлькенберга. И это после рассказов, что британец надеется побороться в Нидерландах с Ферстаппеном…

Оставшиеся два места вне топ-10 ушли к Лэнсу Строллу и Пьеру Гасли. Форма «Альпин» в любом случае не впечатляла, ну а канадец проиграл Фернандо Алонсо сразу семь десятых секунды. Зато свою команду порадовал Логан Сарджент, вошедший в десятку. Правда, американец при этом проиграл Албону всё те же семь десятых. Так или иначе, было очевидно, что «Уильямс» в полном порядке.

Q3: «Макларен» не сдержал Ферстаппена, к Пересу опять вопросы

К финальному сегменту асфальт окончательно высох. Те, кто выехали из боксов на промежуточных шинах, моментально вернулись обратно для перехода на «софт». Впрочем, было понятно, что трасса все равно остаётся опасной — даже небольшая ошибка приведёт к аварии, тем более на «Зандворте» с его небольшими зонами вылета. Эту истину подтвердил Сарджент: первое в карьере попадание в Q3 американец увенчал мощной аварией. Слишком сильная атака завершилась вылетом и финишем в отбойнике. Благо пилот не пострадал.

После паузы, вызванной ремонтом барьеров, квалификация возобновилась. Но ненадолго: все успели пройти всего по одному быстрому кругу, когда в отбойник улетел Шарль Леклер. Монегаск слишком сильно атаковал в девятом повороте — явная ошибка. К этому моменту в сессии лидировали два пилота «Макларена», опережавшие даже Ферстаппена — пора привыкать, что команда из Уокинга снова так быстра.

И всё же удержать поул «оранжевые» не сумели. На финальных попытках Ферстаппен оказался неудержим и «привёз» Норрису полсекунды — Ландо потерял время на втором секторе, но и без этого вряд ли справился бы с «Ред Булл». По крайней мере, Норрис оказался на первой линии, в то время как Пиастри финальный круг завалил и остался только восьмым.

Третье место, казалось бы, уже занял Алекс Албон, но завершивший свой круг последним Джордж Расселл всё же отодвинул «Уильямс» на четвёртую позицию. Пилот «Мерседеса» оказался быстрее на десятую с небольшим, но при этом проиграл Ферстаппену более семи.

Вновь не впечатлил Серхио Перес: седьмое место, мексиканец пропустил ещё и Алонсо с Сайном и при этом проиграл Ферстаппену секунду и три десятые. Скажем прямо, на такой короткой трассе это провал. В Q3 Перес опередил только Пиастри, если не считать разбивших свои машины Леклера и Сарджента.

Что ж, у Чеко и Шарля, как всегда, будет шанс отыграться в воскресенье. Гонка Гран-при Нидерландов Формулы-1 стартует 27 августа в 16:00 по московскому времени.