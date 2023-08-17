7 самых необычных гоночных трасс мира — от ипподрома до футбольного стадиона

Наряду с культовыми, опасными или ужасно скучными гоночными трассами существуют также и весьма необычные автодромы. Представляем вашему вниманию семёрку самых оригинальных гоночных треков в истории автоспорта.

ExCeL (Лондон. Великобритания)

Трассы чемпионата Формулы-Е сами по себе являются чем-то необычным для мира автоспорта, но импровизированный лондонский гоночный трек выделяется даже на фоне «собратьев» по электроформуле. Ранее Е-При Лондона проходил на территории парка Баттерси, но начиная с 2021 года британский этап «электричек» стал проходить внутри выставочного центра ExCeL, который раннее принимал саммит G-20, конкурс Мисс мира, а также часть соревнований Олимпиады-2012.

Старт гонки Формулы-Е «под крышей» Фото: Warren Little/Getty Images

Если быть точным, гоночная трасса не полностью проходит по территории ExCeL – часть трека находится на дорожках вокруг здания. Тем не менее под крышей выставочного центра расположена бóльшая часть трассы, включая стартовую прямую, а также боксы.

Соревнования гоночной техники, проходящие в закрытом помещении, сегодня смотрятся немного футуристично – хороший повод посмотреть лондонские заезды Формулы-Е.

«АФУС» (Берлин. Германия)

Вообще, «АФУС» трудно назвать гоночной трассой в привычном понимании этого слова. По сути, это испытательный полигон, что подтверждает сама аббревиатура AVUS (Automobil-Verkehrs und Übungs-Straße – дорога для автомобильного движения и упражнений). Конфигурация берлинского трека представляла собой две длинные прямые, соединённых между собой шпилькой и кирпичным бэнкингом.

Легендарный бэнкинг «АФУСа» Фото: Keystone/Getty Images

Впрочем, несмотря на достаточно простую и в то же время опасную конфигурацию, «АФУС» вполне себе долго принимал гоночные соревнования высшего уровня. В 1926-м здесь прошёл первый в истории Гран-при Германии, а в 1959-м берлинская трасса так и вовсе приняла официальный этап Формулы-1. Королеве автоспорта хватило одной попытки, чтобы понять, что «АФУС» ей не подходит: больше Формула-1 в Берлин не приезжала.

Далее «испытательный полигон» стал пристанищем для местных гоночных серий, в частности трасса принимала этапы немецкой Формулы-3 и чемпионата DTM. А в 1998 году «АФУС» перестал функционировать как гоночный трек, став фрагментом берлинского автобана.

«Сизарс-пэлас» (Лас-Вегас. США)

Ещё один необычный автодром, не прижившийся в мире Формулы-1. В начале 1980-х Соединённые Штаты охватил формульный бум: Королева автоспорта регулярно открывала новые точки на карте, одной из которых стал Лас-Вегас.

Всё новые американские этапы того времени проходили на городских трассах, дабы минимизировать затраты на организацию Гран-при, но промоутеры из Невады пошли ещё дальше, построив временный автодром на парковке казино «Сизарс-пэлас». В итоге получилось нечто среднее между картодромом и среднестатистической трассой Формулы-Е. Отсутствие перепада высот, компактность трека и до ужаса скучная конфигурация (более половины трассы представляет собой секции повторяющихся поворотов) – всё это сделало «Сизарс-пэлас» одной из худших трасс в истории Ф-1.

Главного гоночного чемпионата планеты хватило всего на два года – больше Формула-1 в Лас-Вегас не наведывалась. В этом году Королева автоспорта всё-таки вернётся в игорную столицу Америки, но уже совсем на другую трассу, хоть и тоже на городскую.

«Сольвалла» (Стокгольм. Швеция)

«Сольвалла» – один из крупнейших ипподромов Скандинавского полуострова, где ежегодно проходят престижные скачки международного уровня. А в 2012-м стокгольмский ипподром пережил необычную трансформацию, на время превратившись в автодром.

Автоспортивная история «Сольваллы» началась со шведского «туринга» – 11 лет назад ипподром принимал финальный этап сезона. Ради автомобильных соревнований организаторам пришлось постелить временное асфальтовое покрытие на двух прямых. Что касается поворотов, то они были проложены внутри кольца ипподрома.

Что интересно, каждый год асфальт приходилось снимать и стелить заново, так как летом наступал сезон скачек. Местные гоночные соревнования (в том числе и ралли-кросс) «Сольвалла» принимала до 2017 года. Затем гоночными боссами было принято решение отказаться от временной трассы, отдав предпочтение стационарным автодромам.

«Потреро де лос Фунес» (Сан Луис. Аргентина)

Одна из самых завораживающих гоночных трасс мира – тут вам и занимательная конфигурация, совмещающая скоростные отрезки с медленными поворотами, и невероятно красивый пейзаж. За живописный вид аргентинского трека отвечают лес, горы и озеро. Да, трасса пролегает вокруг одноимённого озера. Дорожное полотно прилегает к воде, так что гонщики, не прилагая больших усилий, могут видеть водоём прямо во время заездов.

Что касается спортивной составляющей, то «Потреро де лос Фунес» в разные годы принимал этапы чемпионата местного «туринга», Формулы «Рено», а также мирового первенства FIA GT1. К сожалению, более статусных соревнований аргентинский трек не видел.

«Это похоже на вторую «Северную петлю». Одна из самых красивых трасс в мире!» – максимально точно охарактеризовал «Потреро де лос Фунес» итальянский гонщик Фабрицио Голлин.

«Сочи Автодром» (Сочи, Россия)

«Сочи Автодром» Фото: Clive Mason/Getty Images

В России сочинский автодром не считается чем-то сверхнеобычным. Во многом это связанно с тем, что мы банально привыкли к этой трассе. Но если взглянуть на сочинский трек непредвзятым взглядом, то трасса, принимавшая Гран-при России, действительно может удивить.

Начнём с того, что автодром расположен прямиком в Олимпийской деревне. Причём спортивные объекты видны не где-то там на фоне – они расположены прямо внутри трассы. Некоторые из них до сих пор функционируют по своему исходному предназначению, как, например, ледовый дворец «Большой», где проводит домашние матчи хоккейный клуб «Сочи». Также совсем рядом с трассой находится стадион «Фишт» – арена, где проходило открытие Олимпийских игр (ныне домашний стадион ФК «Сочи»). Один из поворотов опоясывает площадь, где расположена чаша олимпийского огня. Ну а дополняет всю эту красочную картину вид на Чёрное море. С точки зрения пейзажа сочинский автодром даст форму многим трассам Формулы-1.

«Боуман Грэй Стэдиум» (Уинстон-Сейлем. США)

«Боуман Грэй Стэдиум» Фото: Grant Halverson/Getty Images

Существует множество футбольных стадионов с беговыми дорожками, но всё же оригинальнее всех пространством между полем и трибунами распорядились в штате Северная Каролина, проложив вместо беговых дорожек настоящую гоночную трассу.

«Боуман Грэй Стэдиум» был построен в 1937 году и сразу же стал домашней ареной для футбольной команды местного колледжа. Позже на грунтовом овале протяжённостью 400 метров начали проводить скачки, а в 1947-м пространство между полем и трибунами было заасфальтировано. Спустя ещё два года стадион впервые принял автомобильные соревнования.

Со временем трасса, проложенная внутри стадиона, даже вошла в календарь главного дивизиона чемпионата NASCAR: гонки проходили с 1958 по 1971 год. Со временем «Боуман Грэй Стэдиум» потерял внимание главного гоночного чемпионата США, оставшись лишь с куда менее статусными сериями. Что важно, футбольный стадион по сей день принимает гоночные соревнования, пусть и регионального значения.