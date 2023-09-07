«Мерседес» высмеял великие рекорды Ферстаппена. Потому что на большее неспособен?

Все прошедшие к данному моменту гонки текущего сезона Формулы-1 остались за «Ред Булл», причём лидер австрийской команды — действующий чемпион Макс Ферстаппен — в минувшие выходные установил исторический рекорд: он первым выиграл десять Гран-при подряд.

Именно этот факт спровоцировал очередную перепалку между руководителем гоночной программы «Мерседеса» Тото Вольфом и советником «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко. И следить за ней интереснее, чем за борьбой этих команд на трассе, — в данном случае у «Мерседеса» есть хоть какой-то шанс на победу.

«Цифры для Википедии»

После финиша Гран-при Италии журналисты поймали в паддоке Тото Вольфа и спросили его мнение о рекорде Ферстаппена — десятой победе подряд. Интересно, что к «Мерседесу» это достижение не имеет никакого отношения: если бы не столкновение Хэмилтона и Росберга на Гран-при Испании в 2016-м, у немцев была бы невероятная серия из 21 победы подряд. В итоге же у «Мерседеса» только две серии по десять побед — подопечные Вольфа так и не дотянулись до рекорда «Макларена» 1988-го.

А вот «Ред Булл» ещё в Венгрии записал на свой счёт 12-й Гран-при подряд и теперь довёл серию до 15. Ну а Макс Ферстаппен побил державшийся десять лет рекорд Себастьяна Феттеля — установленный, к слову, тоже на машине «Ред Булл». «Это просто цифры для Википедии, всё равно никто читать не будет, — не без юмора заявил Вольф в эфире Sky Sports, эксклюзивного вещателя на англоязычную аудиторию. — Я даже не слежу за этими рекордами, для меня они не имеют значения».

Тото Вольф Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Передайте ему, что Википедия — один из самых читаемых ресурсов в мире, — не замедлил парировать в интервью для австрийского Servus TV Хельмут Марко. — Мы гордимся этими рекордами — и в этом разница между нами. Мы следим за цифрами, потому что нам важно, чтобы команда выступала на самом высоком уровне. А вот о «Мерседесе» мы действительно не беспокоимся — они нам пока даже не соперники».

Этот диалог происходил на фоне недавнего обмена мнениями между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Британец в одном из интервью сказал, что все его партнёры по команде («включая Валттери», почему-то акцентировал внимание Льюис) были сильнее напарников Ферстаппена. Не умаляя заслуг британца, всё же стоит отметить, что Хейкки Ковалайнен при всём к нему уважении никогда не был в Формуле-1 так же хорош, как Даниэль Риккардо в годы выступлений за «Ред Булл».

Боттас и Хэмилтон на Гран-при Монако Фото: Dan Mullan/Getty Images

«Возможно, он немного завидует моему успеху. Может быть, такими заявлениями он что-то и выигрывает, но для меня нет никакой разницы, — ответил тогда Хэмилтону Ферстаппен. — Думаю, «Мерседесу» непросто справляться с поражениями, ведь они столько лет побеждали. Но в какой-то момент нужно стать реалистом и признать чужой успех. Мы так и делали в годы их доминирования. Мы понимали, что должны работать усерднее, потому что пока ещё недостаточно хороши. Можно сколько угодно кричать, что в нашем успехе нет ничего особенного, но вместо этого лучше заняться собой».

С Максом сложно не согласиться, и тем не менее в одном голландец не совсем прав. Говоря о напарниках Макса, Хэмилтон не принижал успехов «Ред Булл», он говорил исключительно о положении Ферстаппена в команде. Впрочем, не стоит относиться к такого рода баталиям слишком уж серьёзно. К тому же Формуле-1 они только на пользу!

Трэш-токи в Формуле-1? Паддок-ток!

В прежние годы популярно было мнение о том, что Формула-1 стала слишком корпоративной. С приходом больших брендов и денег большие дяди в пиджаках стали внимательнее следить за словами тех, чьи машины и многомиллионные гонорары они оплачивают. Интервью пилотов и руководителей команд стали предельно рафинированными, паддок из клуба пираний превратился в собрание хороших мальчиков.

Но ситуация стала меняться. Самые строгие крупные компании из Формулы-1 ушли, а те, кто остались, поняли, что автоспорт не поможет продвижению, если относиться к нему без страсти. В «Ред Булл» всегда это знали и с самого начала создавали своей команде более яркий и неформальный имидж. И порой агрессивные высказывания лишь укрепляли репутацию «Ред Булл» — никто в паддоке не сомневается, что вся «Рено» и лично Сириль Абитебуль виноваты в отставании от «Мерседеса» во второй половине 2010-х.

Макс Ферстаппен и Хельмут Марко Фото: Mark Thompson/Getty Images

Тото Вольф и Хельмут Марко в своих интервью довольно искренни, хотя и лукавят. Как Вольфу рекорд соперников? Разумеется, его злит, что «Мерседес» неспособен победить «Ред Булл» на трассе. Что он мог сказать? Либо отшутиться, либо выдать самое дежурное поздравление — и это было бы максимально уныло. Кроме того, очевидно, «Ред Булл» внимательно следит и за «Мерседесом», и даже за «Астон Мартин» с «Альпин». Иначе Милтон-Кинс не добился бы ни нынешнего успеха, ни побед начала 2010-х.

И, очевидно, Хэмилтон завидует успеху Ферстаппена — Льюис в Формуле-1 ради восьмого титула, и сейчас его машина медленнее, чем у «Ред Булл». И в то же время неоспоримый факт, что после ухода Даниэля Риккардо ни один из напарников Макса Ферстаппена так и не смог оказать на голландца прессинг. И здорово, что теперь не нужно ждать очередного сезона Drive to Survive, чтобы узнать, о чём на самом деле думают главные действующие лица чемпионата.