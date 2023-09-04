Почему Хэмилтон влетел в «Макларен» и был ли у «Феррари» шанс остановить Макса? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Италии Формулы-1, который завершился десятой и рекордной победой Макса Ферстаппена.

Могли ли Сайнс и «Феррари» сделать хоть что-то по-другому, чтобы помешать победе Ферстаппена?

Очевидно, что нет. Не с такой разницей в чистой скорости. Я над этим думал, пока Сайнс оборонялся, но ничего не придумал. Если позвать Сайнса раньше и сохранить позицию на трассе, то Макс потом на более свежей резине всё же смог бы обогнать. А если сделать наоборот, то сразу подарили бы позицию. Так что я тут выигрышных раскладов для «Феррари» не видел. Слишком большая разница в чистой скорости.

Ещё отмечу, что при проигрыше «Ред Булл» пропасти по темпу у «Феррари» совсем кончилась задняя резина. Онборд Шарля на последних двух кругах было страшно смотреть: машину везде ставило боком. Так что шансов у них не было. Остаётся один вопрос, сможет ли «Ред Булл» выиграть все оставшиеся гонки. Машина позволяет, вопрос только к надёжности и к Чеко. Потому что, если что-то случится с Максом, Чеко должен быть рядом.

Права ли «Феррари», что разрешила Леклеру и Сайнсу бороться до самого финиша?

С точки зрения зрителя — конечно. Просто супер. Очень классно, что боролись, а не ехали друг за дружкой. Причём когда Леклер обогнал Сайнса на прямой, тот даже не крылся. У меня ощущение, что если бы Леклер не заблокировался на торможении, то Карлос бы уже обратно не атаковал.

Сайнс доказал, что не будет вторым номером при Леклере?

Ну, как доказал… В этом случае удалось отстоять. Но когда не борешься за титул, то уже и неважно, есть ли первый пилот.

Штраф Хэмилтона. Льюис правда мог не понять, что справа от него едет Пиастри?

Очевидно, что он знал. Но это в целом проблема этого поворота: очень часто там людей выдавливают на траву. И всегда пилоты смещаются на внешнюю часть. Просто машины огромные, а трасса узкая, а пилот при этом смотрит на апекс и видит всю правую сторону периферическим зрением. Вот и бывает, что не замечаешь.

Льюис сказал, что все его напарники были сильнее, чем у Ферстаппена. Его задевает доминирование Макса?

Думаю, задевает. Мне странно, что он оценивает Риккардо ниже Боттаса и забывает о Сайнсе, с которым Ферстаппен выступал в «Торо Россо».

Контакт между двумя «Макларенами». Кто виноват и насколько это серьёзное происшествие для команды?

Пиастри не рассчитал при выезде с пит-стопа. Несерьёзное — происшествием и не называл бы.

Реакция Андреа Стеллы на столкновение: В «Макларене» назвали столкновение своих пилотов «неприемлемым»

Лоусон финишировал 11-м. Он всё ближе к месту боевого пилота на 2024-й или ничего особенного?

Не стоит судить по двум гонкам и особенно по Монце. В прошлом году по Монце уже посудили и взяли де Вриса. Время покажет, но выглядит Лоусон очень хорошо на данный момент.

Сарджент снова ошибся и врезался в Боттаса. В чём причина ошибки, что ему надо поменять в своём подходе?

Ошибся на торможении, поздно затормозил — ничего мегакриминального. Я бы отстал от Логана и дал ему работать. Да, на фоне Албона он выглядит плохо. Но и не забывайте, на каком уровне сейчас Алекс и сколько лет он провёл в Ф-1.

Кто провёл гонку хуже всех и почему?

На мой взгляд выходит, что Пиастри. Если бы он удержал Албона на втором круге, гонка сложилась бы совсем иначе. Скорее всего, было бы шестое место. А может, и Расселла бы зацепил. А так — два контакта и вне очков. Пусть и не совсем по своей вине.

Никита Бедрин завершил дебютный сезон в Формуле-3 — как его оцениваете?

Сложный сезон. В целом делать шаг из Ф-4 в Ф-3 в 17 лет — это очень сложно. Я, к примеру, в 18 лет ехал второй год в «Рено» 2.0. А тут у тебя резина работает один круг, трассы новые и одна тренировка перед квалификацией. Несмотря на это, были и проблески скорости, и два подиума. И не забываем, за какую команду он выступал. Да, на фоне Барнарда всё выглядело не так хорошо, но и Тейлор на два года старше. Могу сказать, что в гонках это очень много. Так что да, сложный и непростой сезон.