Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Егор Оруджев — о Гран-при Италии Формулы-1: борьба Сайнса с Леклером и Ферстаппеном, штраф Хэмилтона — разбор

Почему Хэмилтон влетел в «Макларен» и был ли у «Феррари» шанс остановить Макса? Разбор
Егор Оруджев
Егор Оруджев — о Гран-при Италии Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии
Егор Оруджев комментирует рекордную победу Ферстаппена и не спешит выдавать контракт Лоусону.

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Италии Формулы-1, который завершился десятой и рекордной победой Макса Ферстаппена.

Могли ли Сайнс и «Феррари» сделать хоть что-то по-другому, чтобы помешать победе Ферстаппена?

Очевидно, что нет. Не с такой разницей в чистой скорости. Я над этим думал, пока Сайнс оборонялся, но ничего не придумал. Если позвать Сайнса раньше и сохранить позицию на трассе, то Макс потом на более свежей резине всё же смог бы обогнать. А если сделать наоборот, то сразу подарили бы позицию. Так что я тут выигрышных раскладов для «Феррари» не видел. Слишком большая разница в чистой скорости.

Ещё отмечу, что при проигрыше «Ред Булл» пропасти по темпу у «Феррари» совсем кончилась задняя резина. Онборд Шарля на последних двух кругах было страшно смотреть: машину везде ставило боком. Так что шансов у них не было. Остаётся один вопрос, сможет ли «Ред Булл» выиграть все оставшиеся гонки. Машина позволяет, вопрос только к надёжности и к Чеко. Потому что, если что-то случится с Максом, Чеко должен быть рядом.

Права ли «Феррари», что разрешила Леклеру и Сайнсу бороться до самого финиша?

С точки зрения зрителя — конечно. Просто супер. Очень классно, что боролись, а не ехали друг за дружкой. Причём когда Леклер обогнал Сайнса на прямой, тот даже не крылся. У меня ощущение, что если бы Леклер не заблокировался на торможении, то Карлос бы уже обратно не атаковал.

Материалы по теме
Некомандный игрок? Леклер ради личных амбиций рискнул подиумом «Феррари»
Некомандный игрок? Леклер ради личных амбиций рискнул подиумом «Феррари»

Сайнс доказал, что не будет вторым номером при Леклере?

Ну, как доказал… В этом случае удалось отстоять. Но когда не борешься за титул, то уже и неважно, есть ли первый пилот.

Штраф Хэмилтона. Льюис правда мог не понять, что справа от него едет Пиастри?

Очевидно, что он знал. Но это в целом проблема этого поворота: очень часто там людей выдавливают на траву. И всегда пилоты смещаются на внешнюю часть. Просто машины огромные, а трасса узкая, а пилот при этом смотрит на апекс и видит всю правую сторону периферическим зрением. Вот и бывает, что не замечаешь.

Льюис быстро принёс извинения Оскару:
«Полностью моя вина, я извинился». Хэмилтон — о столкновении с Пиастри в Монце

Льюис сказал, что все его напарники были сильнее, чем у Ферстаппена. Его задевает доминирование Макса?

Думаю, задевает. Мне странно, что он оценивает Риккардо ниже Боттаса и забывает о Сайнсе, с которым Ферстаппен выступал в «Торо Россо».

Контакт между двумя «Макларенами». Кто виноват и насколько это серьёзное происшествие для команды?

Пиастри не рассчитал при выезде с пит-стопа. Несерьёзное — происшествием и не называл бы.

Реакция Андреа Стеллы на столкновение:
В «Макларене» назвали столкновение своих пилотов «неприемлемым»

Лоусон финишировал 11-м. Он всё ближе к месту боевого пилота на 2024-й или ничего особенного?

Не стоит судить по двум гонкам и особенно по Монце. В прошлом году по Монце уже посудили и взяли де Вриса. Время покажет, но выглядит Лоусон очень хорошо на данный момент.

Сарджент снова ошибся и врезался в Боттаса. В чём причина ошибки, что ему надо поменять в своём подходе?

Ошибся на торможении, поздно затормозил — ничего мегакриминального. Я бы отстал от Логана и дал ему работать. Да, на фоне Албона он выглядит плохо. Но и не забывайте, на каком уровне сейчас Алекс и сколько лет он провёл в Ф-1.

Выберите худшего пилота гонки
Кто худший гонщик Гран-при Италии Формулы-1?
Рейтинг
Кто худший гонщик Гран-при Италии Формулы-1?

Кто провёл гонку хуже всех и почему?

На мой взгляд выходит, что Пиастри. Если бы он удержал Албона на втором круге, гонка сложилась бы совсем иначе. Скорее всего, было бы шестое место. А может, и Расселла бы зацепил. А так — два контакта и вне очков. Пусть и не совсем по своей вине.

Никита Бедрин завершил дебютный сезон в Формуле-3 — как его оцениваете?

Сложный сезон. В целом делать шаг из Ф-4 в Ф-3 в 17 лет — это очень сложно. Я, к примеру, в 18 лет ехал второй год в «Рено» 2.0. А тут у тебя резина работает один круг, трассы новые и одна тренировка перед квалификацией. Несмотря на это, были и проблески скорости, и два подиума. И не забываем, за какую команду он выступал. Да, на фоне Барнарда всё выглядело не так хорошо, но и Тейлор на два года старше. Могу сказать, что в гонках это очень много. Так что да, сложный и непростой сезон.

Материалы по теме
Грубая ошибка сошла Хэмилтону с рук, но мы всё видели. Оценки за Гран-при Италии
Грубая ошибка сошла Хэмилтону с рук, но мы всё видели. Оценки за Гран-при Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android