Кто худший гонщик в истории Формулы-1? Сложный выбор из 20 кандидатов

Не так давно мы рассказывали о карьере Жан-Дени Делетраза, который негласно считается одним из худших пилотов в истории Формулы-1. Если Делетраз – один из самых слабых гонщиков, то кто же был абсолютно худшим? Мы отобрали субъективную двадцатку пилотов, которые проявили себя в Ф-1 максимально слабо, а вот расставить их по местам предстоит уже вам. Если же мы кого-то упустили, смело пишите об этих «героях» в комментариях.
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Юдзи Идэ (2006)
В Формулу-1 Идэ попал исключительно благодаря дошедшей до абсурда политике протекционизма «Супер Агури»: каждый компонент команды должен был иметь японское происхождение. Уровень Ф-1 Юдзи объективно не тянул, проигрывая в квалификациях от полутора до четырёх секунд напарнику Такуме Сато. В «Королевских гонках» своеобразный японец продержался всего четыре этапа. На старте гонки в Имоле он вынес «Мидланд» Кристиана Альберса, после чего машина голландца отправилась в гравий. Санкции от ФИА не заставили себя долго ждать: Идэ аннулировали суперлицензию. Так Юдзи стал первым пилотом, который покинул Ф-1 по решению международной федерации.
Жан-Дени Делетраз (1994-1995)
В Ф-1 швейцарец провёл всего три Гран-при, но зато каких! В дебютной гонке в Аделаиде Делетраз проиграл лидеру 10 кругов (отставание на момент схода – 56 кругов из 81), на автодроме «Эшторил» он уступил обладателю поула 12 секунд (этого времени хватило бы только на 22-е место в квалификации Формулы-3000), а на «Нюрбургринге» Жан-Дени демонстрировал какой-то новый стиль пилотажа, предполагавший езду зигзагами и резкую смену траектории. Больше в Формуле-1 Делетраз не выступал.
Эл Пиз (1967-1969)
Пиз – единственный в истории пилот Ф-1, которого дисквалифицировали за слишком низкую скорость. В конце 1960-х канадец трижды принимал участие в домашнем Гран-при – в разной степени неудачно. В 1967-м он не смог финишировать из-за механических проблем, в следующем году ему помешала стартовать поломка двигателя, но апогей неудач пришёлся на 1969 год. К 43-му (на момент дисквалификации) кругу канадец отстал от лидера гонки на 21 круг, а 11 кругами ранее он отказался пропускать возглавлявшего пелотон Джеки Стюарта. Пиз так отчаянно оборонялся, что в итоге столкнулся с шотландским пилотом – сход для будущего чемпиона. Кен Тиррелл был вне себя от ярости – настолько, что потребовал от дирекции гонки дисквалифицировать канадца. Чуть позже протест был удовлетворён: с формулировкой «за слишком медленную езду».
Дэвид Уокер (1972)
Уокер – один из худших пилотов, когда-либо выступавших за топ-команду Ф-1. Причём, что интересно, на юниорском уровне он демонстрировал вполне приличные результаты – за год до дебюта выиграл чемпионат британской Ф-3. В 1972-м австралийцу повезло попасть в топовый «Лотус», но предоставленным судьбой шансом он не воспользовался. В то время пока Эмерсон Фиттипальди мчался к чемпионскому титулу, его напарник квалифицировался в третьем десятке и болтался где-то в хвосте пелотона. Уокер вошёл в историю как единственный пилот, не набравший очков в сезоне, в котором его напарник стал чемпионом. На этом пребывание Дэвида в Ф-1 логично подошло к концу.
Клаудио Ланджес (1990)
Ланджесу принадлежит антирекорд по количеству проведённых Гран-при без единого старта. Клаудио 14 раз пытался преодолеть квалификационное сито (в те времена ещё существовала предквалификация) – каждый раз неудачно. Столь печальное достижение можно было бы списать на неконкурентоспособную технику, да только вот Клаудио проигрывал кучу времени не только соперникам, но и напарнику по «ЕвроБрун» Роберто Морено, которому иногда всё же удавалось проходить предквалификацию.
Гастон Маццакане (2000–2001)
Здесь всё по классике: неподобающие результаты в «молодёжках» с последующим переходом в Ф-1 на основании щедрых спонсорских выплат. Дебютный сезон он провёл в «Минарди», где разгромно проиграл более талантливому Марку Жене. Следующий чемпионат Маццакане начинал уже в составе «Проста». На фоне опытного Алези аргентинец смотрелся совсем уж слабо. Терпения Алена Проста надолго не хватило: после первых четырёх этапов Маццакане был заменён на Лучано Бурти, который с ходу начал демонстрировать более приемлемые результаты.
Нараин Картикеян (2005, 2011–2012)
Картикеян – первый индийский пилот в истории Ф-1. Пожалуй, это единственный повод Нараина для гордости. В «Королевских гонках» Картикеян провёл три сезона и запомнился разве что столкновениями с опережавшими его на круг Себастьяном Феттелем и Нико Росбергом. С точки зрения результатов на счету индийца есть четвёртое место на скандальном Гран-при США, участие в котором приняли всего шесть машин. И если сезон в «Джордане» хотя бы скрасили халявные очки, то вот пребывание в «ХРТ» выдалось совсем уж грустным. Картикеян смотрелся намного слабее не самых звёздных напарников – списанного Льюцци и ветерана де ла Росы.
Алекс Йонг (2001–2002)
Йонг – яркий пример безнадёжного рента-драйвера, который даже в «молодёжках» демонстрировал ужасные результаты. Благо для Алекса, в начале 2000-х получить суперлицензию не составляло большого труда, поэтому в конце сезона-2001 обеспеченный малайзиец дебютировал в Ф-1. Всего Йонг принял участие в 18 Гран-при, в трёх из которых он не смог пройти квалификацию. А в тех случаях, когда ему всё же удавалось преодолеть субботний барьер, он непременно показывал худшее время среди реальных участников квалификации (кто-то страдал от технических проблем и, по сути, не участвовал в сессии). Со временем неудачи Алекса поднадоели руководству «Минарди» — дошло до того, что Йонгу предоставили творческий отпуск прямо посреди сезона. Впрочем, улучшить результаты это не помогло.
Таки Инуе (1994–1995)
Не включить Инуе в этот рейтинг мы просто не могли, ведь японец сам себя провозгласил худшим пилотом в истории Ф-1. В «Королевских гонках» Таки провёл один полноценный сезон в составе «Футуорка». На фоне напарника Джанни Морбиделли Инуе выглядел откровенно слабо: итальянец всухую разгромил товарища по команде в квалификационном сражении, да ещё и очки периодически набирал. Ну а самым памятным эпизодом в карьере Инуе стал венгерский инцидент. Таки намеревался помочь маршалам потушить воспламенившийся на его «Футуорке» мотор, но ничего не получилось: по пути к огнетушителю японца сбил медицинский автомобиль. Главный итог этой истории – гонщик не пострадал.
Джованна Амати (1992)
Последняя на сегодняшний день женщина, принимавшая участие в Гран-при Формулы-1 в качестве боевого пилота. Карьера Амати в «Королевских гонках» ограничилась всего лишь тремя этапами – на большее руководство умирающего «Брэбема» не хватило. В каждой из трёх квалификаций, в которых Джованна принимала участие, она непременно занимала последнее место, уступая далеко не самому звёздному напарнику Эрику ван де Пуле по 3–4 секунды. До старта гонки Амати так и не удалось добраться, и уже на четвёртом этапе в Барселоне итальянку заменили другим дебютантом Ф-1 Деймоном Хиллом.
Поль Бельмондо (1992, 1994)
У сына легендарного актёра не получилось стать хотя бы средним гонщиком. Формульную карьеру Бельмондо начинал в не самом безнадёжном «Марче»: лидер команды Карл Вендлингер периодически квалифицировался в топ-10 и даже набирал очки. А вот француз шесть раз в 11 Гран-при не смог преодолеть квалификацию. Через два года после изгнания из «Марча» Поль вернулся в Ф-1, примкнув к «Симтеку». На сей раз сын великого актёра проигрывал внутреннюю дуэль уже Бертрану Гашо: 2-5 по пройденным квалификациям.
Джованни Лаваджи (1995-1996)
Лаваджи не блистал в молодёжных формулах, а до «Королевских гонок» добрался только к 37 годам. В Ф-1 он провёл всего десять Гран-при, но этого вполне хватило, чтобы забраться в список худших. За «Пацифик» Джованни отъездил четыре этапа, вчистую проиграв внутрикомандное сражение соотечественнику Монтермини. В следующем сезоне Лаваджи немного повыступал за «Минарди» – получилось ещё хуже: в трёх из шести квалификаций итальянец не попал в заветные 107%. На этом его формульная карьера и закончилась.
Рикардо Россет (1996–1998)
Формульную карьеру бразилец начал в 1996-м в составе «Футуорка», всухую проиграв квалификационное сражение напарнику Йосу Ферстаппену. Следующий сезон Россет пропустил, так как его новая команда «Лола» просуществовала всего один Гран-при. А в 1998-м Рикардо присоединился к доживавшему последний сезон «Тирреллу» – вышло совсем плохо: пять раз бразилец не смог преодолеть квалификационный барьер. А самым запоминающимся моментом формульной карьеры Россета стал эпизод, произошедший в Монако: после разворота он настолько неудачно прокрутил «жука», что в итоге наехал на бордюр и больше не мог продолжать движение.
Отто Штуппахер (1976)
Австрийский пилот принял участие в трёх заключительных Гран-при сезона-1976. Его лучшим результатом стало 12-секундное отставание от обладателя поула. Естественно, Штуппахер ни разу не вышел на старт гонки, хотя такая возможность у него имелась. После квалификации в Монце были аннулированы времена трёх пилотов (Ханта, Масса и Уотсона), показанные в субботней сессии. Таким образом, Отто автоматически поднялся на три строчки вверх и попал в топ-26. У Штуппахера были все основания для участия в гонке, но раздосадованный австриец к тому моменту уже улетел домой. Из других фактов о Штуппахере стоит выделить антирекорд, установленный на Гран-при США: Отто проиграл победителю квалификации Джеймсу Ханту 27 секунд, что по сей день является наибольшим отставанием в рамках квалификационной сессии.
Филипп Адамс (1994)
Своим появлением в Ф-1 Адамс во многом обязан бедственному положению «Лотуса»: кризисная команда была готова выдать машину любому, кто заплатит. За $ 500 тыс. британский коллектив предоставил Адамсу болид на два этапа – серьёзная сумма за такое-то количество Гран-при. Дебют Филиппа в Ф-1 выпал на домашний этап в Бельгии. К сожалению для местных болельщиков, повторить путь Шумахера Адамсу не удалось. Филипп с трудом преодолел квалификацию, уступив напарнику Джонни Херберту почти 7 секунд. В самой же гонке бельгийца хватило только на 15 кругов: вылет с трассы – сход с дистанции. В Португалии Адамс провёл неубедительную квалификацию, но зато добрался до финиша в воскресенье: замкнул пелотон, проиграв Херберту три круга. Больше в Ф-1 бельгиец не выступал.
Рикки фон Опель (1973–1974)
Правнук основателя автомобильного концерна оставил достаточно большой след в истории Формулы-1: во многом благодаря ему в чемпионате появилась команда «Энсайн». Но именно как гонщик Опель проявил себя далеко не лучшим образом. Рикки никогда не считался особо талантливым пилотом, но в 1974 году ему посчастливилось попасть в топовый «Брэбем» – команду, которая в том сезоне одержала три победы. Что же до Опеля, то он и близко не подбирался к борьбе за высокие места – квалифицировался в третьем десятке, а в Монако и Дижоне вовсе пролетал мимо топ-26. Терпения Берни Экклстоуна хватило всего на шесть этапов: провалившегося лихтенштейнца заменил Карлос Пасе.
Паоло Барилла (1989–1990)
Итальянец выигрывал «24 часа Ле-Мана», но вот формульная карьера совсем не удалась. В «Королевских гонках» Барилла провёл 15 этапов в составе «Минарди» – не самой сильной команды, в которой, впрочем, периодически можно было показывать достойные результаты. Напарник Паоло по сезону-1990 Пьерлуиджи Мартини пять раз квалифицировался в топ-10, а один раз и вовсе стартовал вторым. Что касается Бариллы, то он в 6 из 14 Гран-при того сезона даже не смог преодолеть квалификацию. За две гонки до конца чемпионата Паоло указали на дверь. Зато в макаронном бизнесе у него всё в полном порядке.
Сакон Ямамото (2006–2007, 2010)
В Ф-1 японец провёл три сезона, причём ни одного полноценного: к «Супер Агури», «Спайкеру» и «Хиспании» он присоединялся во второй половине чемпионата. За те 21 Гран-при, что оказались на его счету в Формуле-1, Ямамото успел проиграть всевозможные внутрикомандные дуэли. В «Супер Агури» и «Спайкере» Сакон выглядел намного слабее Сато и Сутиля, а в «Хиспании» Ямамото проигрывал уже Каруну Чандхоку и Бруно Сенне – далеко не самым сильным пилотам.
Эстебан Туэро (1998)
Перед приходом в «Королевские гонки» за плечами Туэро имелся весьма скромный и безуспешный опыт – 12 гонок в чемпионате Формулы-3000 и Формулы Ниппон. Щедрые выплаты заставили «Минарди» закрыть глаза на откровенно низкие перспективы аргентинца: в 1998-м он дебютировал в Ф-1. На фоне напарника Синдзи Накано, который годом ранее был разгромлен товарищами по «Просту» Трулли и Панисом, Эстебан смотрелся слабо: 6-11 в квалификационной дуэли. Помимо проигрыша не самому именитому напарнику, Туэро запомнился ещё и курьёзной аварией на «Сузуке», когда он перепутал газ с тормозом, после чего протаранил «Тиррелл» Такаги.
Джон Майлз (1969–1970)
В 1969-м Майлз дебютировал в Ф-1 в составе «Лотуса», периодически появляясь на старте на третьей машине, а в следующем году британец стал полноценным пилотом команды Колина Чепмена. К 1970 году «Лотус» построил доминирующий болид 72, на котором Йохен Риндт брал одну победу за другой. Что же до Джона, то его результаты не шли ни в какое сравнение. На чемпионской машине Майлз лишь раз финишировал в очковой зоне (пятое место), ни разу не стартовал из топ-5, а дважды вовсе не преодолел квалификационный барьер. Формульная карьера британца завершилась во время трагичного уикенда в Монце: после гибели Риндта Майлз покинул чемпионат.
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