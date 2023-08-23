Кто худший гонщик в истории Формулы-1? Сложный выбор из 20 кандидатов

Не так давно мы рассказывали о карьере Жан-Дени Делетраза, который негласно считается одним из худших пилотов в истории Формулы-1. Если Делетраз – один из самых слабых гонщиков, то кто же был абсолютно худшим? Мы отобрали субъективную двадцатку пилотов, которые проявили себя в Ф-1 максимально слабо, а вот расставить их по местам предстоит уже вам. Если же мы кого-то упустили, смело пишите об этих «героях» в комментариях.

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