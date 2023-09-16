Хэмилтон, отстань от 80-летнего Марко. Даже если новая этика — это правильно

В Формуле-1 погромыхал пару дней и быстро сошёл на нет очередной скандальчик, не особо связанный с гонками. Один из боссов «Ред Булл» 80-летний Хельмут Марко допустил странные и в чём-то оскорбительные высказывания в адрес Серхио Переса и заодно жителей Мексики и Южной Америки, после чего Льюис Хэмилтон намекнул, что австрийца стоило уволить. Прав ли семикратный чемпион в своём призыве и что вообще делать с пожилыми топами Формулы-1, которые не желают вписываться в новые правила жизни?
«Я не это имел в виду...»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко давно неровно дышит к одному из пилотов команды Серхио Пересу. Хвалит, когда мексиканец выступает успешно, но не забывает о критике, стоит только Пересу оступиться. Ещё в 2022 году Хельмут наговорил достаточно, чтобы мексиканские болельщики запустили петицию в адрес руководства Формулы-1 с призывом «заткнуть» Марко — и эта петиция внезапно начала активно набирать подписи в последние дни.
Дело в том, что в интервью телеканалу Servus TV после Гран-при Италии Хельмут заявил следующее: «Мы знаем о проблемах Переса в квалификации, где он нестабилен. Он южноамериканец, и его голова не настолько сосредоточена, как у Макса [Ферстаппена] или Себастьяна [Феттеля]».
Логично, что всех зацепили два момента. И если отправку Мексики в Южную Америку ещё можно назвать просто анекдотом, то вот стереотипизация недостатков всех южноамериканцев и примкнувших к ним мексиканцев — недопустимое по нынешним временам дело. Фактически Марко заявил, что все они не могут сосредоточиться, рассеянные, несобранные.
Когда поднялась волна критики, Хельмут поначалу даже не понял, что он сказал не так. В новом высказывании Марко по сути повторил прежнюю мысль: «Я не это имел в виду. Я хотел сказать, что менталитет мексиканцев отличается от менталитета немцев или голландцев».
Лишь через несколько часов — очевидно, после окрика от верховного руководства — Марко наконец выпустил «грамотное» заявление, назвав собственные слова оскорбительными и добавив: «Я не считаю, что мы вправе делать общие выводы о людях из любой страны, любой расы и любого этноса. Я пытался подчеркнуть, что выступления Серхио в этом году изменились, но было неправильно связывать это с его культурным наследием».
Серхио Перес и Хельмут Марко
Фото: Clive Rose/Getty Images
«Это не то, за что можно просто извиниться, и всё в порядке»
Серхио Перес, несмотря на статус главного «пострадавшего» в истории, предсказуемо не стал раздувать скандал. Чеко рассказал, что Марко лично перед ним извинился, а в целом Перес якобы совсем не обиделся.
Комментарии мексиканца были предсказуемы. И не менее предсказуемой оказалась реакция Льюиса Хэмилтона — главного борца за равенство в паддоке в Ф-1 (пишем это без всякой иронии).
Семикратный чемпион мира удивился, что Марко всё фактически сошло с рук: «То, что он сказал, совершенно неприемлемо. Когда лидеры и люди в его положении делают подобные комментарии, это нехорошо для нашего прогресса. Это не то, за что можно просто извиниться, и всё в порядке. Я думаю, что необходимо сделать что-то большее. Когда какие-то сотрудники команд, особенно гонщики, делают подобные комментарии, то обычно их убирают. Ну, или хотя бы команды выпускают заявления, в которых говорят, что не поддерживают подобные высказывания. Интересно, что они до сих пор этого не сделали».
На ремарку Хэмилтона про отсутствие реакции «Ред Булл» отреагировал босс команды Кристиан Хорнер, сославшись на формальные причины. Мол, Марко — советник не команды, а концерна, производящего энергетические напитки, а раз так, то конюшня Ф-1 прямого отношения к ситуации не имеет.
Ну, а закрыла все «официальные» разборки Международная автомобильная федерация. ФИА направила Марко письменное предупреждение, напомнив, что он как публичное лицо обязан действовать в соответствии с Кодексом этики ФИА. В общем, пожурили, но без каких-то реальных штрафов или отстранений.
Так прав ли Хэмилтон в своих призывах и как надо реагировать Ф-1 на подобные высказывания?
Чем Марко лучше Випса и гонщика NASCAR
Первое. Даже если вам не нравятся подобные ограничения, ныть насчёт их появления бессмысленно. Прежним мир уже не станет: не только прямые оскорбления кого-то бы ни было, а даже якобы смешная стереотипизация уходят в прошлое. Вполне вероятно, что вас лично никак не трогают стереотипные шутки, что все русские обожают водку, однако в 2023 году высказывания про алкоголизм целой нации действительно становятся неуместны. То же самое касается и типа взбалмошности-рассеянности жителей Южной Америки, и качеств любых других народов.
Второе. Несмотря на сказанное выше, давайте всё-таки учитывать возраст людей и то, в какую эпоху происходило их становление. Хельмут Марко из времён, когда по паддоку Ф-1 гуляли полуобнажённые модели, которых лапали пилоты, и сами гонщики позволяли себе действительно яркие и даже оскорбительные комментарии в адрес соперников. Странно ожидать, что в 80 лет австриец резко станет совершенно другим человеком. Конечно, он адаптируется к эпохе, но некоторую скидку делать необходимо.
Третье. К неуместным шуточкам Марко про мексиканцев всё-таки стоит относиться чуть проще, чем к проступкам молодых пилотов, которые бездумно произносят на стриме слово «негр» или ставят лайки к мемам про убийство Джорджа Флойда. Всё-таки Юри Випс и Ноа Грэгсон — это молодое поколение, которое выросло в окружении социальных сетей и ограничений, возникших в 2010–2020 годах — с них и спрос выше.
Повторимся: нравится вам или нет, но времена изменились. Если слово «негр» стало оскорбительным, то будьте любезны не протестовать против этого, а употреблять выражения, которые никого не обидят. Если вам понравился какой-то спорный мем, а вы — публичная личность, то постарайтесь обсудить его только с действительно близкими друзьями, а не на весь интернет.
Если же вернуться к наказанию Марко, то здорово, что обошлось без репрессий. Давайте всё-таки сделаем скидку на возраст и на то, что в данном случае приписанный стереотип не был совсем уж оскорбительным. Позвольте Марко, Берни Экклстоуну и всему их поколению спокойно доработать в Формуле-1 без жесточайших рамок, к которым мы скоро придём. Уже совсем скоро Ф-1 станет «правильнее». Пусть при этом и скучнее.
- 16 сентября 2023
-
16:27
-
16:21
-
15:41
-
14:56
-
14:35
-
13:45
-
13:37
-
13:02
-
11:59
-
11:28
-
10:42
-
10:40
-
10:02
-
09:58
-
09:17
-
08:00
-
00:24
-
00:04
- 15 сентября 2023
-
23:20
-
23:08
-
22:35
-
21:48
-
20:56
-
20:34
-
19:47
-
19:46
-
19:01
-
18:30
-
18:18
-
18:02
-
17:43
-
17:12
-
16:57
-
16:15
-
15:11