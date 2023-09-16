Хэмилтон, отстань от 80-летнего Марко. Даже если новая этика — это правильно

В Формуле-1 погромыхал пару дней и быстро сошёл на нет очередной скандальчик, не особо связанный с гонками. Один из боссов «Ред Булл» 80-летний Хельмут Марко допустил странные и в чём-то оскорбительные высказывания в адрес Серхио Переса и заодно жителей Мексики и Южной Америки, после чего Льюис Хэмилтон намекнул, что австрийца стоило уволить. Прав ли семикратный чемпион в своём призыве и что вообще делать с пожилыми топами Формулы-1, которые не желают вписываться в новые правила жизни?

«Я не это имел в виду...»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко давно неровно дышит к одному из пилотов команды Серхио Пересу. Хвалит, когда мексиканец выступает успешно, но не забывает о критике, стоит только Пересу оступиться. Ещё в 2022 году Хельмут наговорил достаточно, чтобы мексиканские болельщики запустили петицию в адрес руководства Формулы-1 с призывом «заткнуть» Марко — и эта петиция внезапно начала активно набирать подписи в последние дни.

Дело в том, что в интервью телеканалу Servus TV после Гран-при Италии Хельмут заявил следующее: «Мы знаем о проблемах Переса в квалификации, где он нестабилен. Он южноамериканец, и его голова не настолько сосредоточена, как у Макса [Ферстаппена] или Себастьяна [Феттеля]».

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Логично, что всех зацепили два момента. И если отправку Мексики в Южную Америку ещё можно назвать просто анекдотом, то вот стереотипизация недостатков всех южноамериканцев и примкнувших к ним мексиканцев — недопустимое по нынешним временам дело. Фактически Марко заявил, что все они не могут сосредоточиться, рассеянные, несобранные.

Когда поднялась волна критики, Хельмут поначалу даже не понял, что он сказал не так. В новом высказывании Марко по сути повторил прежнюю мысль: «Я не это имел в виду. Я хотел сказать, что менталитет мексиканцев отличается от менталитета немцев или голландцев».

Лишь через несколько часов — очевидно, после окрика от верховного руководства — Марко наконец выпустил «грамотное» заявление, назвав собственные слова оскорбительными и добавив: «Я не считаю, что мы вправе делать общие выводы о людях из любой страны, любой расы и любого этноса. Я пытался подчеркнуть, что выступления Серхио в этом году изменились, но было неправильно связывать это с его культурным наследием».

Серхио Перес и Хельмут Марко Фото: Clive Rose/Getty Images

«Это не то, за что можно просто извиниться, и всё в порядке»

Серхио Перес, несмотря на статус главного «пострадавшего» в истории, предсказуемо не стал раздувать скандал. Чеко рассказал, что Марко лично перед ним извинился, а в целом Перес якобы совсем не обиделся.

Комментарии мексиканца были предсказуемы. И не менее предсказуемой оказалась реакция Льюиса Хэмилтона — главного борца за равенство в паддоке в Ф-1 (пишем это без всякой иронии).

Семикратный чемпион мира удивился, что Марко всё фактически сошло с рук: «То, что он сказал, совершенно неприемлемо. Когда лидеры и люди в его положении делают подобные комментарии, это нехорошо для нашего прогресса. Это не то, за что можно просто извиниться, и всё в порядке. Я думаю, что необходимо сделать что-то большее. Когда какие-то сотрудники команд, особенно гонщики, делают подобные комментарии, то обычно их убирают. Ну, или хотя бы команды выпускают заявления, в которых говорят, что не поддерживают подобные высказывания. Интересно, что они до сих пор этого не сделали».

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На ремарку Хэмилтона про отсутствие реакции «Ред Булл» отреагировал босс команды Кристиан Хорнер, сославшись на формальные причины. Мол, Марко — советник не команды, а концерна, производящего энергетические напитки, а раз так, то конюшня Ф-1 прямого отношения к ситуации не имеет.

Ну, а закрыла все «официальные» разборки Международная автомобильная федерация. ФИА направила Марко письменное предупреждение, напомнив, что он как публичное лицо обязан действовать в соответствии с Кодексом этики ФИА. В общем, пожурили, но без каких-то реальных штрафов или отстранений.

Так прав ли Хэмилтон в своих призывах и как надо реагировать Ф-1 на подобные высказывания?

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Первое. Даже если вам не нравятся подобные ограничения, ныть насчёт их появления бессмысленно. Прежним мир уже не станет: не только прямые оскорбления кого-то бы ни было, а даже якобы смешная стереотипизация уходят в прошлое. Вполне вероятно, что вас лично никак не трогают стереотипные шутки, что все русские обожают водку, однако в 2023 году высказывания про алкоголизм целой нации действительно становятся неуместны. То же самое касается и типа взбалмошности-рассеянности жителей Южной Америки, и качеств любых других народов.

Второе. Несмотря на сказанное выше, давайте всё-таки учитывать возраст людей и то, в какую эпоху происходило их становление. Хельмут Марко из времён, когда по паддоку Ф-1 гуляли полуобнажённые модели, которых лапали пилоты, и сами гонщики позволяли себе действительно яркие и даже оскорбительные комментарии в адрес соперников. Странно ожидать, что в 80 лет австриец резко станет совершенно другим человеком. Конечно, он адаптируется к эпохе, но некоторую скидку делать необходимо.

Третье. К неуместным шуточкам Марко про мексиканцев всё-таки стоит относиться чуть проще, чем к проступкам молодых пилотов, которые бездумно произносят на стриме слово «негр» или ставят лайки к мемам про убийство Джорджа Флойда. Всё-таки Юри Випс и Ноа Грэгсон — это молодое поколение, которое выросло в окружении социальных сетей и ограничений, возникших в 2010–2020 годах — с них и спрос выше.

Повторимся: нравится вам или нет, но времена изменились. Если слово «негр» стало оскорбительным, то будьте любезны не протестовать против этого, а употреблять выражения, которые никого не обидят. Если вам понравился какой-то спорный мем, а вы — публичная личность, то постарайтесь обсудить его только с действительно близкими друзьями, а не на весь интернет.

Если же вернуться к наказанию Марко, то здорово, что обошлось без репрессий. Давайте всё-таки сделаем скидку на возраст и на то, что в данном случае приписанный стереотип не был совсем уж оскорбительным. Позвольте Марко, Берни Экклстоуну и всему их поколению спокойно доработать в Формуле-1 без жесточайших рамок, к которым мы скоро придём. Уже совсем скоро Ф-1 станет «правильнее». Пусть при этом и скучнее.