Непобедимый «Ред Булл» рухнул в пропасть. Неужели его остановили поправки в правилах?

Квалификация Гран-при Сингапура породила сенсацию — пилоты команды «Ред Булл», которая с прошлого года остаётся в Формуле-1 непобедимой, не пробились даже в десятку сильнейших! В отсутствие фаворитов за поул развернулась яркая борьба с участием трёх команд — и теперь им предстоит сразиться за победу в гонке.

В то же время в «Ред Булл» не верят даже в подиум. Что же случилось с недосягаемыми ранее чемпионами?

Беспомощная RB19

Трасса в Сингапуре коварна сама по себе. В прошлом часто именно здесь испытывал проблемы исправно выигрывавший остальные гонки «Мерседес», и подобное теперь случилось с «Ред Булл». Несмотря на то что в первых поворотах переложили асфальт, RB19 с трудом даются неровности городской трассы, а на торможениях машина чиркает днищем и становится совершенно неуправляемой.

В команде не знают точной причины проблем Фото: Mark Thompson/Getty Images

Уже в пятницу стало ясно, что с «Ред Булл» что-то не так, но за ночь инженеры добились некоторого прогресса — в третьей тренировке Макс Ферстаппен поднялся на четвёртое место. Однако быстрые круги давались голландцу с трудом, он всё ещё не всегда держался в темпе лидеров. Поэтому в команде пошли дальше — и продолжили менять настройки в выбранном направлении, но переборщили. «Мы надеялись, что машина позволит то, что мы хотим», — скажет позже голландец.

Проблемы возникли уже в первом сегменте — Ферстаппен отобрался в Q2 лишь с девятой позиции. Однако Серхио Перес ближе к клетчатому флагу показал второе время, так что со стороны казалось, что «Ред Булл» в порядке. Тем более шокирующим оказался разворот мексиканца в решающей попытке второго сегмента. Макс свой круг закончил и даже ненадолго пробился в топ-10, однако в последний момент лидера чемпионата оттуда выбил Лиам Лоусон — сестринская «Альфа Таури» в этот уикенд оказалась быстрее машины старшей команды!

В последний раз обе машины «Ред Булл» не прошли в финал квалификации на Гран-при России 2018 года, однако в том случае пилоты вообще не выезжали из боксов. Ферстаппен с Риккардо были оштрафованы за замену компонентов силовой установки и в любом случае должны были стартовать с конца решётки. С 2009 года не было такого, чтобы без заранее известных штрафов ни один из пилотов не пробился в топ-10. Такими беспомощными австрийские машины не были уже 15 лет.

В чём причина?

Исходя из слов Ферстаппена, в субботней тренировке машина вела себя лучше, чем в квалификации, но недостаточно хорошо — круги Макса были хуже, чем у «Мерседесов», «Феррари» и Ландо Норриса на обновлённом «Макларене». По информации Тобиаса Грюнера из Auto Motor und Sport, в команде решили уменьшить клиренс, хотя данные симуляции говорили, что это было бы ошибкой. Получается, причина всему — слепое желание во что бы то ни стало быть быстрее всех?

Так ставить вопрос было бы некорректно, ведь, исходя из темпа в субботней тренировке, машина была только четвёртой по скорости, а Ферстаппену по чистому темпу светило бы лишь шестое место. Было бы странно, если бы на этом инженеры успокоились, развели руками и перестали экспериментировать. Однако если инженеры действительно пошли наперерез прогнозам своего симулятора, это значит, что все логичные идеи были уже испробованы.

Симулятор предсказывал проблемы Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что же стало причиной изначальных проблем? Почему на других трассах «Ред Булл» с первых же кругов недосягаем для соперников, а теперь сами создатели RB19 не могут понять, что происходит с машиной? Шасси Эдриана Ньюи эффективно работает с резиной в самых разных условиях — нет очевидных оснований предполагать, что в данный момент дело именно в шинах. Конфигурация трассы? В Майами и Монако у австрийцев не было никаких проблем с конфигурацией.

За неимением других версий в паддоке подозревают, что причиной может быть новая техническая директива ФИА — TD018. Она ужесточает запрет на подвижные элементы аэродинамики, и злые языки поговаривают, что инженерам «Ред Булл» пришлось усилить конструкцию, чтобы вписаться в новые правила. Так это или нет, покажет следующий этап: если и на «Сузуке» RB19 окажется такой же медленной, это будет очень подозрительно. Но, похоже, в этот уикенд цифры на Википедии останутся нетронутыми.