7 гонщиков Формулы-1, которые совсем немного не дотянули до чемпионства

Одной из главных сюжетных линий этого года в Формуле-1 весьма неожиданно стали посягательства Фелипе Массы на чемпионство сезона-2008. Бразилец требует отменить результаты скандального Гран-при Сингапура, после чего Льюис Хэмилтон потеряет шесть очков в личном зачёте, а экс-пилот «Феррари» благополучно станет полноправным обладателем титула. Развязку этой истории нам ещё предстоит увидеть, ну а пока что мы вспомним семь пилотов, которые были максимально близки к завоеванию титула, но так и не стали чемпионами Формулы-1.

Фелипе Масса («Феррари») – 2008 год

В преддверии сезона-2008 можно было выделить двух главных фаворитов – действующего чемпиона Кими Райкконена и жаждущего реванша Льюиса Хэмилтона. И поначалу чемпионат 2008 года действительно выглядел продолжением прошлого сезона. Единственное, чем отличалась новая кампания от предыдущей (в контексте борьбы за титул), так это неожиданным присутствием Фелипе Массы в чемпионской гонке.

По итогам первых шести этапов каждый из троицы претендентов имел в своём активе по две победы. В последующих нескольких Гран-при Масса и Хэмилтон обменивались как победами, так и откровенно провальными гонками. Райкконен всё это время хоть и не выигрывал, но держался неподалёку от Фелипе и Льюиса в личном зачёте. Ключевыми для Кими стали гонки в Валенсии и Спа, по итогам которых он не набрал ни одного очка. Так за пять этапов до окончания сезона претендентов на титул осталось двое.

Фелипе Масса и Льюис Хэмилтон Фото: Mark Thompson/Getty Images

Финальную часть сезона что Масса, что Хэмилтон провели не лучшим образом, набрав практически одинаковое количество очков. В итоге чемпионом стал Хэмилтон, опередив Фелипе всего лишь на один балл – бразильцу не помогла даже домашняя победа на «Интерлагосе» в финальной гонке сезона.

В 2023 году Масса резко вспомнил о несправедливом исходе (по мнению бразильца) Гран-при Сингапура — 2008. Фелипе считает, что именно в той гонке он упустил чемпионский титул. Он абсолютно прав, однако есть одно но: победу в чемпионате бразилец упустил по вине команды – в том эпизоде, когда из-за неверного сигнала светофора он вырвал заправочный шланг на пит-стопе. Также можно сказать, что титула Массе стоил вылет на «Сепанге» или же бесконечные развороты на «Сильверстоуне». В общем, не там Фелипе ищет причины поражения.

Эдди Ирвайн («Феррари») – 1999 год

По сути, Ирвайн и не должен был сражаться за титул. Сезон-1999 поначалу проходил по тому же сценарию, что и предыдущий: Хаккинен мчал к титулу, Шумахер – как мог навязывал ему борьбу. В преддверии восьмого этапа Красный Барон отставал от возглавлявшего личный зачёт Хаккинена на восемь очков. Это был всего лишь экватор сезона — казалось, вся борьба впереди, но на первом круге гонки в Сильверстоуне Михаэль угодил в аварию, в результате которой получил серьёзные травмы ног – восстановление займёт четыре месяца.

Место выбывшего Шумахера в кокпите «Феррари» занял Мика Сало, а статус лидера команды естественным образом перекочевал к Ирвайну. После этапа в Сильверстоуне отставание британца от Хаккинена составляло восемь очков. Подобное положение дел позволяло «красным» рассчитывать на титул в личном зачёте. Весь вопрос заключался в том, сможет ли Ирвайн потянуть чемпионскую гонку. Смог.

Эдди Ирвайн выигрывает Гран-при Австрии Фото: Tobias Heyer/Bongarts/Getty Images

На двух последующих этапах, проходивших в Австрии и Германии, Эдди одержал две победы, после чего возглавил личный зачёт, уже сам на восемь очков оторвавшись от Хаккинена. Через две гонки финн заберёт обратно первую строчку личного зачёта, но после победы в предпоследнем Гран-при сезона, проходившем на «Сепанге», Ирвайн вернёт себе лидерство в чемпионате.

Судьба титула решалась в финальной гонке на «Сузуке». Хаккинен одержал победу, Эдди – финишировал третьим. Лидер «Макларена» защитил чемпионский титул, опередив Ирвайна на два очка. Спасти ирландца мог бы вернувшийся в строй Шумахер (собственно, он отдал напарнику первое место в Малайзии), но немец не сумел опередить Мику.

Дидье Пирони («Феррари») – 1982 год

К 1982 году в Маранелло построили лучшую машину пелотона по соотношению скорость-надёжность. По идее, с такими вводными главным фаворитом сезона должен был стать лидер «Феррари» Жиль Вильнёв, но на Гран-при Сан-Марино Дидье Пирони бросил вызов напарнику, фактически развязав войну с товарищем по команде. К сожалению, эта дуэль продлилась всего две недели: во время квалификации на «Зольдере» Жиль Вильнёв разбился.

После гибели канадского пилота главным претендентом на титул становился Дидье Пирони. В преддверии Гран-при Германии – за пять этапов до конца сезона – он возглавлял личный зачёт, опережая ближайшего преследователя на девять очков (дистанция одной победы). На «Хоккенхаймринге» француз завоевал поул, но участие в гонке и не принял: во время квалификации он попал в аварию, которая поставила крест на его формульной карьере.

По итогам сезона-1982 чемпионом стал Кеке Росберг. Что касается Пирони, то француз завершил чемпионат на второй строчке, уступив пилоту «Уильямса» пять очков. Если бы не та злосчастная авария в Германии, чемпионский титул взял бы, скорее всего, Пирони – уж за пять гонок он бы наверняка набрал те самые пять баллов.

Карлос Ройтеманн («Уильямс») – 1981 год

В преддверии сезона-1981 лидером «Уильямса» виделся действующий чемпион Алан Джонс, но подобная иерархия в Гроуве просуществовала недолго. По ходу второй гонки чемпионата, проходившей в Бразилии, Ройтеманн проигнорировал приказ капитанского мостика, отказавшись отдавать победу напарнику. Так аргентинец начал свой единственный поход за чемпионским титулом.

В следующих трёх гонках Карлос трижды поднимется на пьедестал почёта (победа, второе и третье места), тем самым утвердившись в качестве лидера «Уильямса». Именно Ройтеманн представлял Гроув в чемпионском сражении с Нельсоном Пике. И в какой-то момент шансы аргентинца на титул выглядели весьма убедительными: после девятого этапа он опережал Пике на 17 очков.

Увы, финальную часть чемпионата Ройтеманн завалил: за шесть последних гонок сезона он набрал всего лишь шесть очков. Пике на этом же отрезке показал куда более впечатляющие результаты – три подиума, включая одну победу. В преддверии последнего Гран-при сезона Нельсон отставал от Карлоса всего лишь на один балл – исход всего сезона должен был решиться в Лас-Вегасе. Ройтеманн завоевал поул, но в самой гонке страдал от проблем с коробкой передач и не смог финишировать в очковой зоне. Что же до Пике, то бразилец завершил заезд пятым, что позволило ему набрать два очка и опередить Ройтеманна в личном зачёте на один балл.

Клей Регаццони («Феррари») – 1974 год

В истории Формулы-1 лишь два раза претенденты на титул имели одинаковое количество очков перед финальной гонкой: Ферстаппен и Хэмилтон в 2021-м и Регаццони с Фиттипальди – в 1974-м.

К сезону-1974 в Маранелло впервые за 10 лет построили машину, способную по-настоящему бороться за титул. Причём за чемпионство сражались сразу два представителя «Скудерии» – Лауда и Регаццони противостояли Фиттипальди на «Макларене». Долгое время вышеупомянутая троица практически вровень двигалась по турнирной таблице: Лауда и Фиттипальди выступали чуть ярче Регаццони, но швейцарец добирал стабильностью. В какой-то момент в чемпионскую гонку ворвался пилот «Тиррелла» Джоди Шектер, и тогда всё стало совсем уж весело: за пять этапов до конца сезона лидер личного зачёта Лауда опережал идущего четвёртым Регаццони всего на три очка.

Клей Регаццони в составе «Феррари» Фото: Tony Duffy/Getty Images

Первым из чемпионской гонки выпал Лауда, который хоть и взял три поула подряд, но ни в одной из пяти оставшихся гонок финишировать не смог. А вот его напарник, напротив, укрепил свои позиции в чемпионате, возглавив личный зачёт после победы на «Нордшляйфе». После схода Шектера с дистанции в предпоследней гонке сезона претендентов на титул осталось двое – Регаццони и Фиттипальди. Причём после победы Эмерсона в Монце в чемпионате установилось двоевластие.

Судьба титула решалась на американской трассе «Уоткинс-Глен». Так уж вышло, что исход чемпионской гонки был предрешён ещё до начала боевых заездов: во время тренировки Регаццони расколотил под ноль свою «Феррари» – пришлось экстренно везти из Италии запасной болид. На необкатанном шасси Клей был абсолютно неконкурентоспособен: стартовав восьмым, он с самого начала гонки начал терять одну позицию за другой, завершив заезд с отставанием в четыре круга от победителя гонки. Что касается Фиттипальди, то бразильцу хватило финиша на четвёртом месте (3 очка), чтобы оформить чемпионство.

Вольфганг фон Трипс («Феррари») – 1961 год

В 1961-м «Скудерия» лучше всех подготовилась к обновлённому моторному регламенту, что стало ключом к доминированию «красных». За титул в том сезоне сразились два пилота «Феррари» – Фил Хилл и Вольфганг фон Трипс. Немецкий пилот был чуть быстрее и стабильнее: на предпоследний Гран-при сезона он приезжал в статусе лидера чемпионата, опережая напарника на четыре очка.

В субботу фон Трипс сделал весомую заявку на чемпионство, завоевав поул, в то время как Хилл квалифицировался лишь четвёртым. Сохрани пилоты такой же порядок на финише, Вольфганг досрочно оформил бы чемпионство. Но, к сожалению, до финиша фон Трипс так и не доберётся….

На втором круге гонки «Феррари» немца сцепилась колёсами с «Лотусом» Кларка, в результате чего красный болид взмыл в воздух и рухнул прямиком на толпу зрителей. Страшная авария унесла жизни 15 человек, включая жизнь самого пилота. Победу в той трагической гонке одержал Фил Хилл, она и позволила ему оформить чемпионство. По понятным причинам такой триумф никакой радости американцу не принёс.

Стирлинг Мосс («Купер», начиная со второго этапа – «Вануолл») – 1958 год

Знаменитая история. И тот случай, когда порядочность стоила гонщику титула. В 1958-м за чемпионскую корону сразились два британца – пилот «Феррари» Майк Хоторн и сменивший в начале сезона «Купер» на «Вануолл» Стирлинг Мосс. Второй побеждал чаще соотечественника, но стабильности его технике не хватало, что позволяло Хоторну оставаться в чемпионской гонке.

Ключевым в сезоне-1958 стал Гран-при Португалии. Мосс одержал победу, в то время как его главный конкурент финишировал вторым. Однако сразу же после финиша Хоторн был дисквалифицирован. В попытках завести заглохшую машину Майк покинул свою «Феррари», принявшись толкать её с горки (против направления движения).

Михаэль Шумахер и Стирлинг Мосс в 2006 году Фото: FIA/Getty Images

Казалось бы, дисквалификация и точка, но за своего главного соперника вступился джентльмен Мосс. Стирлинг поведал судьям, что видел, как Хоторн толкал свою машину за пределами трассы. Гоночную дирекцию подобный аргумент устроил – пилоту «Феррари» вернули семь очков (шесть — за второе место и ещё одно – за быстрый круг).

К сожалению, судьба не оценила широту жеста Мосса: в следующей гонке на машине Стирлинга откажет коробка передач. Финальный Гран-при сезона всё же останется за пилотом «Вануолла», но при финише Хоторна на втором месте чемпионом станет Майк, который опередит соотечественника всего лишь на один балл.